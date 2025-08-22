货币 / ADP
ADP: Automatic Data Processing Inc
288.69 USD 2.18 (0.75%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ADP汇率已更改-0.75%。当日，交易品种以低点282.27和高点291.91进行交易。
关注Automatic Data Processing Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADP新闻
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Stock Market News for Sep 5, 2025
- Weak Private Payrolls Data for August
- August ADP Weaker at +54K, & More
- U.S. private sector adds modest 54,000 jobs in August amid uncertainty
- European infrastructure: Upside emerging on Vinci, Eiffage; Getlink downgraded
- U.S. Stock Futures Hold Steady as Investors Await Key Job Reports - TipRanks.com
- Tech Ruling, Q2 Earnings Help Boost Hump Day Market
- Palantir Technologies (PLTR) Down 9.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Automatic Data Processing Stock: It Has Always Seemed Expensive, But It's Worth Trying
- Economic Data Deluge This Week
- Gearing Up for Jobs Week: What to Expect
- Fed at a potential pivot point on jobs as storylines diverge
- Why Is ADP (ADP) Down 1.7% Since Last Earnings Report?
- PCE Inflation Came In Line With Expectations
- PCE Numbers In-Line, Pre-Market Fighting Off Lows
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Pfizer: Finally Some Fortune, Plus Twenty High-Quality Dividend Growth Valuations (PFE)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Automatic Data Processing: Stability You Can Count On, But Valuation Keeps Us Neutral
日范围
282.27 291.91
年范围
272.62 329.85
- 前一天收盘价
- 290.87
- 开盘价
- 290.25
- 卖价
- 288.69
- 买价
- 288.99
- 最低价
- 282.27
- 最高价
- 291.91
- 交易量
- 4.750 K
- 日变化
- -0.75%
- 月变化
- -4.29%
- 6个月变化
- -5.35%
- 年变化
- 3.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值