Dövizler / ADP
ADP: Automatic Data Processing Inc
292.00 USD 1.05 (0.36%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADP fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 290.70 ve Yüksek fiyatı olarak 293.51 aralığında işlem gördü.
Automatic Data Processing Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ADP haberleri
Günlük aralık
290.70 293.51
Yıllık aralık
272.62 329.85
- Önceki kapanış
- 290.95
- Açılış
- 293.51
- Satış
- 292.00
- Alış
- 292.30
- Düşük
- 290.70
- Yüksek
- 293.51
- Hacim
- 4.002 K
- Günlük değişim
- 0.36%
- Aylık değişim
- -3.20%
- 6 aylık değişim
- -4.27%
- Yıllık değişim
- 4.97%
21 Eylül, Pazar