ADP: Automatic Data Processing Inc
288.75 USD 0.06 (0.02%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADP para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 287.73 e o mais alto foi 291.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Automatic Data Processing Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
287.73 291.32
Faixa anual
272.62 329.85
- Fechamento anterior
- 288.69
- Open
- 289.13
- Bid
- 288.75
- Ask
- 289.05
- Low
- 287.73
- High
- 291.32
- Volume
- 3.581 K
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- -4.27%
- Mudança de 6 meses
- -5.33%
- Mudança anual
- 3.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh