通貨 / ADP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADP: Automatic Data Processing Inc
290.95 USD 2.20 (0.76%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADPの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり287.43の安値と292.30の高値で取引されました。
Automatic Data Processing Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADP News
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Stock Market News for Sep 5, 2025
- Weak Private Payrolls Data for August
- August ADP Weaker at +54K, & More
- U.S. private sector adds modest 54,000 jobs in August amid uncertainty
- European infrastructure: Upside emerging on Vinci, Eiffage; Getlink downgraded
- U.S. Stock Futures Hold Steady as Investors Await Key Job Reports - TipRanks.com
- Tech Ruling, Q2 Earnings Help Boost Hump Day Market
- Palantir Technologies (PLTR) Down 9.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Automatic Data Processing Stock: It Has Always Seemed Expensive, But It's Worth Trying
- Economic Data Deluge This Week
- Gearing Up for Jobs Week: What to Expect
- Fed at a potential pivot point on jobs as storylines diverge
- Why Is ADP (ADP) Down 1.7% Since Last Earnings Report?
- PCE Inflation Came In Line With Expectations
- PCE Numbers In-Line, Pre-Market Fighting Off Lows
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Pfizer: Finally Some Fortune, Plus Twenty High-Quality Dividend Growth Valuations (PFE)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Automatic Data Processing: Stability You Can Count On, But Valuation Keeps Us Neutral
1日のレンジ
287.43 292.30
1年のレンジ
272.62 329.85
- 以前の終値
- 288.75
- 始値
- 288.05
- 買値
- 290.95
- 買値
- 291.25
- 安値
- 287.43
- 高値
- 292.30
- 出来高
- 3.278 K
- 1日の変化
- 0.76%
- 1ヶ月の変化
- -3.54%
- 6ヶ月の変化
- -4.61%
- 1年の変化
- 4.59%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B