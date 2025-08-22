КотировкиРазделы
ADP: Automatic Data Processing Inc

288.69 USD 2.18 (0.75%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADP за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 282.27, а максимальная — 291.91.

Следите за динамикой Automatic Data Processing Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
282.27 291.91
Годовой диапазон
272.62 329.85
Предыдущее закрытие
290.87
Open
290.25
Bid
288.69
Ask
288.99
Low
282.27
High
291.91
Объем
4.750 K
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
-4.29%
6-месячное изменение
-5.35%
Годовое изменение
3.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.