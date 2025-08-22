Валюты / ADP
ADP: Automatic Data Processing Inc
288.69 USD 2.18 (0.75%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADP за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 282.27, а максимальная — 291.91.
Следите за динамикой Automatic Data Processing Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
282.27 291.91
Годовой диапазон
272.62 329.85
- Предыдущее закрытие
- 290.87
- Open
- 290.25
- Bid
- 288.69
- Ask
- 288.99
- Low
- 282.27
- High
- 291.91
- Объем
- 4.750 K
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- -4.29%
- 6-месячное изменение
- -5.35%
- Годовое изменение
- 3.78%
