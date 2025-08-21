Divisas / USDMXN
USDMXN: US Dollar vs Mexican Peso
18.25277 MXN 0.06353 (0.35%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Mexican Peso
El tipo de cambio de USDMXN de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.23778 MXN por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 18.35620 MXN.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs peso mexicano. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USDMXN News
Aplicaciones comerciales para USDMXN
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Un asesor basado en el arbitraje triangular. El asesor analiza los precios de todos los instrumentos comerciales en toda la cuenta abierta en la revisión del mercado. El análisis se lleva a cabo a expensas de otros pares de divisas asociados con la moneda única. (triángulos de monedas). Ejemplos de triángulos: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD ¡Cada asesor de divisas analiza a través de las otr
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicador Fx Levels Premium Soporte y Resistencia son conceptos importantes en el trading. Fx Levels Premium fue creado para dibujar fácilmente importantes niveles de soporte y resistencia para el trader activo. El indicador le dará todos los niveles importantes (soporte/resistencia) a observar para una amplia gama de activos. Operar sin estos niveles en su gráfico es como conducir un coche durante un largo viaje sin una hoja de ruta. Estaría confundido y a ciegas. Los niveles de soporte y re
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Sistema de Trading Basado en Reversión de Tendencias 1. ¿Qué es DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN es un sistema inteligente de trading de reversión de tendencias , diseñado para abrir y cerrar operaciones automáticamente cuando se detecta un cambio en la dirección del mercado. Este sistema es compatible con todos los instrumentos financieros y todos los brokers , incluyendo Forex e Índices Sintéticos . 2. Características Principales del Sistema Detección automática
Sequoia mt5
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
Richter mt5
Un Experto Richter es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Analizando los precios durante un periodo de tiempo específico, determina la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicadores único basado en datos reales. Cuando la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot tienen en cuenta las señales de sobrecompra y sobreventa de los mercados. La compra se pr
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
El Calendario Económico de DYJ Tradays es un calendario de indicadores de acontecimientos macroeconómicos para el análisis fundamental del mercado. En él encontrará noticias e indicadores financieros de las principales economías mundiales: desde EE.UU. y la UE hasta Australia y Japón, un total de 23 economías, con más de 60 pares de divisas. Más de 800 indicadores y acontecimientos macroeconómicos se recogen de fuentes públicas en tiempo real. Para cada indicador se dispone de valores históricos
KillerTrend Ichimoku
Chang Suk Chung
KillerTrend Ichimoku es un Asesor Experto que utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador Ichimoku Kinko Hyo. Este robot de trading encuentra un evento crítico sobre Kijun-sen y Senkou Span. Parámetros Tenkan-sen: valor medio del precio durante 9 días definido como la suma del máximo y el mínimo dentro de este tiempo, dividido por dos Kijun-sen: valor medio del precio durante 26 días Senkou Span A: valor medio de la distancia entre las dos líneas anteriores despla
Sequoia v4
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Rango diario
18.23778 18.35620
Rango anual
18.19825 21.29150
- Cierres anteriores
- 18.3163 0
- Open
- 18.3157 5
- Bid
- 18.2527 7
- Ask
- 18.2530 7
- Low
- 18.2377 8
- High
- 18.3562 0
- Volumen
- 30.402 K
- Cambio diario
- -0.35%
- Cambio mensual
- -1.97%
- Cambio a 6 meses
- -10.81%
- Cambio anual
- -7.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B