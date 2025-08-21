CotizacionesSecciones
Divisas / USDMXN
USDMXN: US Dollar vs Mexican Peso

18.25277 MXN 0.06353 (0.35%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Mexican Peso

El tipo de cambio de USDMXN de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.23778 MXN por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 18.35620 MXN.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs peso mexicano. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USDMXN News

Rango diario
18.23778 18.35620
Rango anual
18.19825 21.29150
Cierres anteriores
18.3163 0
Open
18.3157 5
Bid
18.2527 7
Ask
18.2530 7
Low
18.2377 8
High
18.3562 0
Volumen
30.402 K
Cambio diario
-0.35%
Cambio mensual
-1.97%
Cambio a 6 meses
-10.81%
Cambio anual
-7.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B