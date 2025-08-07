Валюты / USDMXN
USDMXN: US Dollar vs Mexican Peso
18.29613 MXN 0.01144 (0.06%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Mexican Peso
Курс USDMXN за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.27170 MXN за 1 USD, а максимальная — 18.30930 MXN.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Мексиканского песо. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости USDMXN
Торговые приложения для USDMXN
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Советник на основе треугольного арбитража. Советник анализирует цены всех торговых инструментов по всему счету открытых в обзоре рынка. Анализ проходит за счет других валютных пар связанных единой валютой. (треугольники валют). Примеры треугольников : EURUSD – USD JPY – EUR JPY USDCAD – CAD CHF – USD CHF EURGBP – GBP USD – EUR USD AUDUSD – USD CAD – AUD CAD GBPAUD – AUD USD – GBP USD Каждую валюту советник анализирует через две другие и вычисляет ее
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Система торговли на развороте тренда 1. Что такое DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN — это интеллектуальная система торговли на развороте тренда , которая автоматически открывает и закрывает сделки в ключевые моменты смены рыночного направления. Система подходит для любых торговых инструментов и любых брокеров , включая Форекс (Forex) и Синтетические индексы (Synthetic Index) . 2. Основные преимущества и возможности системы Автоматическое определение разв
Sequoia mt5
Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных. При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал
Richter mt5
Эксперт Richter — это профессиональный рыночный аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Анализируя цены за определенный временной промежуток, он определяет силу и амплитуду цен с помощью уникальной индикационной системы на основе реальных данных. При изменении тренда и его направления, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмах бота учтены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, когда сигнал опускается ниже опред
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
DYJ Tradays Economic Calendar is calendar Indicators of macroeconomic events for fundamental market analysis. Therein you will find financial news and indicators for the largest global economies – from the US and the EU to Australia and Japan, a total of 23 economies, involving more than 60 currency pairs. More than 800 macroeconomic indicators and events are collected from public sources in real time. Historical, current and forecast values, as well as importance characteristics are available
KillerTrend Ichimoku
Chang Suk Chung
Советник KillerTrend Ichimoku следует за трендом. Как видно из названия, он основан на индикаторе Ichimoku Kinko Hyo. Движение цены прогнозируется на основе Kijun-sen и Senkou Span. Параметры Tenkan-sen: средняя цена за 9 дней в виде суммы максимумов и минимумов за указанный период, разделенной на два Kijun-sen: средняя цена за 26 дней Senkou Span A: средняя часть расстояния между двумя предыдущими линиями со сдвигом на 26 дней вперед Senkou Span B: средняя цена за 52 дня со сдвигом на 26 дней
Sequoia v4
Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных. При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал
Дневной диапазон
18.27170 18.30930
Годовой диапазон
18.26930 21.29150
- Предыдущее закрытие
- 18.2846 9
- Open
- 18.3013 5
- Bid
- 18.2961 3
- Ask
- 18.2964 3
- Low
- 18.2717 0
- High
- 18.3093 0
- Объем
- 24.769 K
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- -1.74%
- 6-месячное изменение
- -10.60%
- Годовое изменение
- -7.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.