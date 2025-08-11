KurseKategorien
USDMXN: US Dollar vs Mexican Peso

18.39331 MXN 0.03517 (0.19%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Mexican Peso

Der Wechselkurs von USDMXN hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 18.33705 MXN und einem Hoch von 18.46606 MXN pro 1 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die US Dollar vs Mexikanischem Peso-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.33705 18.46606
Jahresspanne
18.19825 21.29150
Vorheriger Schlusskurs
18.3581 4
Eröffnung
18.3495 8
Bid
18.3933 1
Ask
18.3936 1
Tief
18.3370 5
Hoch
18.4660 6
Volumen
52.413 K
Tagesänderung
0.19%
Monatsänderung
-1.22%
6-Monatsänderung
-10.12%
Jahresänderung
-6.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K