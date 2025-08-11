Währungen / USDMXN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
USDMXN: US Dollar vs Mexican Peso
18.39331 MXN 0.03517 (0.19%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Mexican Peso
Der Wechselkurs von USDMXN hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 18.33705 MXN und einem Hoch von 18.46606 MXN pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Mexikanischem Peso-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USDMXN News
- Banxico wird voraussichtlich die Zinsen im September auf 7,50% senken – Reuters
- USD/MXN Forecast 19/09: Recovers After Dropping (Chart)
- USD/MXN Forecast 18/09: Rebounds Before Fed Decision (Chart)
- USD/MXN Analysis Today 16/09: Lows Traversed (Chart)
- USD/MXN Forecast 10/09: Economic Uncertainty (Chart)
- USD/MXN Analysis 08/09: Mixed Results
- Weekly Pairs in Focus 07th to 12th September 2025 (Charts)
- USD/MXN Forecast 04/09: Struggles Ahead of Jobs Data (Video)
- USD/MXN Forex Signal 03/09: Peso Fights Back (Chart)
- USD/MXN Forecast Today 02/09: Peso Holds Range (Video)
- USD/MXN Monthly Forecast: September 2025 (Chart)
- Weekly Pairs in Focus August 31 - September, 5 2025 (Charts)
- USD/MXN Analysis Today 28/08: Range Dance (Chart)
- USD/MXN Forecast 25/08: Dollar Slides Toward Support (Video)
- USD/MXN ticks higher after Banxico Minutes, Powell's speech awaited
- Banxico Minutes show split vote, further cuts lie ahead
- USD/MXN Forecast 21/08: Consolidates Near 50-Day EMA (Video)
- USD/MXN drops as Fed independence threats spur Peso demand
- USD/MXN Forecast 19/08: Trend Remains Bearish (Chart)
- USD/MXN Analysis 18/08: Peso Faces Resistance (Chart)
- USD/MXN Forecast 18/08: Holds Firm Against Peso (Chart)
- USD/MXN Forex Signal 12/08: Sellers Eye 17.75 Target (Video)
- Banxico Rodriguez: MXN gains from US tariff view, policy stance adequate
- USD/MXN Analysis 11/08: Mid-Term Low Challenged (chart)
USDMXN on the Community Forum
Handelsanwendungen für USDMXN
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Der Berater basiert auf Dreiecksschiedsverfahren. Der Berater analysiert die Preise aller Handelsinstrumente im gesamten Konto, das in der Marktübersicht geöffnet ist. Die Analyse erfolgt auf Kosten anderer Währungspaare, die mit einer einheitlichen Währung verbunden sind. (Währungsdreiecke). Beispiele für Dreiecke: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD Jede Währung analysiert der Berater durch die
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indikator Unterstützung und Widerstand sind wichtige Konzepte im Handel. Fx Levels Premium wurde entwickelt, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den aktiven Trader leicht einzeichnen zu können. Der Indikator zeigt Ihnen alle wichtigen Niveaus (Unterstützung/Widerstand) an, die Sie für eine breite Palette von Vermögenswerten beobachten können. Ohne diese Niveaus auf Ihrem Chart zu handeln, ist so, als ob Sie ein Auto auf einer langen Reise ohne Straßenkarte
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Ein professionelles Handelssystem für Trendwenden 1. Was ist DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN ist ein intelligentes Handelssystem , das automatisch Positionen eröffnet und schließt , sobald eine Trendwende im Markt erkannt wird. Das System eignet sich für alle Handelsinstrumente und alle Broker , egal ob Forex (Devisen) oder synthetische Indizes – der Einsatz ist jederzeit flexibel möglich. 2. Die wichtigsten Funktionen im Überblick Automatische
Sequoia mt5
Yvan Musatov
Der Sequoia Expert Advisor ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Basierend auf der Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum hinweg, zeigt er die Stärke und Amplitude der Preise mit Hilfe eines einzigartigen Indikationssystems an, das auf realen Daten basiert. Wenn sich die Stärke des Trends und seine Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots enthalten Signale über überkauft
Richter mt5
Yvan Musatov
Ein Richter Expert ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Durch die Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum bestimmt er die Stärke und Amplitude der Preise mithilfe eines einzigartigen Indikatorsystems, das auf realen Daten basiert. Wenn sich der Trend und dessen Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots berücksichtigen Signale über überkaufte und überverkaufte Märkte. Geka
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
Der DYJ Tradays Wirtschaftskalender ist ein Kalender mit Indikatoren für makroökonomische Ereignisse für die fundamentale Marktanalyse. Darin finden Sie Finanznachrichten und Indikatoren für die größten Volkswirtschaften der Welt - von den USA und der EU bis hin zu Australien und Japan, insgesamt 23 Volkswirtschaften, mit mehr als 60 Währungspaaren. Mehr als 800 makroökonomische Indikatoren und Ereignisse werden in Echtzeit aus öffentlichen Quellen gesammelt. Für jeden Indikator sind historische
KillerTrend Ichimoku
Chang Suk Chung
KillerTrend Ichimoku ist ein Expert Advisor, der eine Trendfolgestrategie verwendet, die auf dem Ichimoku Kinko Hyo Indikator basiert. Dieser Handelsroboter findet ein kritisches Ereignis über Kijun-sen und Senkou Span. Parameter Tenkan-sen: durchschnittlicher Preiswert für 9 Tage, definiert als die Summe von Maximum und Minimum innerhalb dieser Zeit, geteilt durch zwei Kijun-sen: durchschnittlicher Kurswert für 26 Tage Senkou-Spanne A: Mitte des Abstands zwischen zwei vorhergehenden Linien, u
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Tagesspanne
18.33705 18.46606
Jahresspanne
18.19825 21.29150
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.3581 4
- Eröffnung
- 18.3495 8
- Bid
- 18.3933 1
- Ask
- 18.3936 1
- Tief
- 18.3370 5
- Hoch
- 18.4660 6
- Volumen
- 52.413 K
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- -1.22%
- 6-Monatsänderung
- -10.12%
- Jahresänderung
- -6.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K