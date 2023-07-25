Fibonacci BuySell Area Auto

Este indicador se basa en los niveles de Fibonacci y dibuja áreas de compra y venta. Las áreas de compra se definen en color verde (verde claro y verde oscuro), mientras que las áreas de venta se definen en color rojo (rojo claro y rosa oscuro) Rectángulos para saber fácilmente que si el precio está en zona de compra o zona de venta. Si el precio está en el área gris, espere a que el precio llegue a su área deseada.

Se puede utilizar en cualquier par de divisas.

Este indicador calcula sobre la base de h4 marco de tiempo no importa lo que el marco de tiempo que ha seleccionado, sus cálculos no afectará. Puede cambiar las barras en el recuento e incluso cambiar los rectángulos hacia adelante o hacia atrás según su conveniencia.


Este indicador de Fibonacci le dará alertas, flechas de señal cuando se identifica cambios de tendencia y le sugiere tres niveles de toma de beneficios.

Es adecuado tanto para los comerciantes novatos y los comerciantes profesionales también.

Recomendaciones:

Marco de tiempo : Todos los marcos de tiempo. Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizarlo en los marcos temporales M15, M30 y H1.

Pares de divisas : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD,EURGBP, EURAUD, XAUUSD

Tipo de cuenta : ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos

Horario del broker : Cualquier

Brokers : Exness, IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para spreads más bajos

Stop Loss recomendado : 50 pips

Niveles de Take profit recomendados : 20 pips, 50 pips y 100 pips

Especificaciones:

  • ¡ No repinta !
  • Hasta 3 zonas objetivo de beneficios sugeridas
  • Identifica los cambios de tendencia con gran precisión y le ofrece una alerta visual en el gráfico y una alerta sonora.

Contacto

Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda, póngase en contacto conmigo a través de Mensaje Privado.


Por favor, recuerde, si el precio va en una dirección después de un fuerte impulso fundamental, no opere contra tendencia hasta que se formen velas H4 claras contra tendencia. Sin embargo, si no hay movimientos fundamentales, entonces este indicador le ayudará a tomar sus decisiones comerciales.

Gracias.

Otros productos de este autor
PinBar Indicator
Kashif Hameed
Indicadores
El indicador PinBar es un indicador que identifica la reversión del precio, el patrón e identifica oportunamente que la tendencia del precio ha cambiado. El cambio de tendencia se identifica inmediatamente en el gráfico. La alerta se envía al gráfico y a la dirección de correo electrónico. La señal de precio generada por el indicador se muestra en el gráfico cerca de la PinBar. Por favor, asegúrese de utilizar en marcos de tiempo más altos si usted es comerciante del oscilación. para los comerci
Trade Assistant Auto Close
Kashif Hameed
Utilidades
Asistente de operaciones para MT4 Este asistente de operaciones gestiona sus órdenes abiertas de diferentes maneras; 1. Establece un Monto de Ganancia y cuando la Ganancia Total de sus Órdenes alcance ese monto. El Asistente de Operaciones cerrará todas las Posiciones Abiertas. (Cambie la cantidad con el botón +- en el panel) 2. Cerrar todas las Órdenes Abiertas 3. Cerrar todas las Órdenes Pendientes 4. Seleccione hasta 5 pares diferentes y vea las ganancias/pérdidas en vivo por separado, puede
Filtro:
CrptoKing007
16
CrptoKing007 2024.03.16 08:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Kashif Hameed
1123
Respuesta del desarrollador Kashif Hameed 2024.03.20 19:12
Thanks for your feedback. If you need any assistance I will be happy.
Forex Queen
20
Forex Queen 2024.03.16 08:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Kashif Hameed
1123
Respuesta del desarrollador Kashif Hameed 2024.03.16 08:35
Thanks for your words, I am here to assist you where needed. Please suggest any improvements. Cheers
Respuesta al comentario