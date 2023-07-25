Fibonacci BuySell Area Auto

Este indicador se basa en los niveles de Fibonacci y dibuja áreas de compra y venta. Las áreas de compra se definen en color verde (verde claro y verde oscuro), mientras que las áreas de venta se definen en color rojo (rojo claro y rosa oscuro) Rectángulos para saber fácilmente que si el precio está en zona de compra o zona de venta. Si el precio está en el área gris, espere a que el precio llegue a su área deseada.

Se puede utilizar en cualquier par de divisas.



Este indicador calcula sobre la base de h4 marco de tiempo no importa lo que el marco de tiempo que ha seleccionado, sus cálculos no afectará. Puede cambiar las barras en el recuento e incluso cambiar los rectángulos hacia adelante o hacia atrás según su conveniencia.



Este indicador de Fibonacci le dará alertas, flechas de señal cuando se identifica cambios de tendencia y le sugiere tres niveles de toma de beneficios.



Es adecuado tanto para los comerciantes novatos y los comerciantes profesionales también.

Recomendaciones:

Marco de tiempo : Todos los marcos de tiempo. Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizarlo en los marcos temporales M15, M30 y H1.

Pares de divisas : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD,EURGBP, EURAUD, XAUUSD

Tipo de cuenta : ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos

Horario del broker : Cualquier

Brokers : Exness, IC Markets, Pepperstone con cuentas Raw y Razor para spreads más bajos

Stop Loss recomendado : 50 pips

Niveles de Take profit recomendados : 20 pips, 50 pips y 100 pips

Especificaciones:

¡ No repinta !

repinta ! Hasta 3 zonas objetivo de beneficios sugeridas

3 zonas objetivo de beneficios sugeridas Identifica los cambios de tendencia con gran precisión y le ofrece una alerta visual en el gráfico y una alerta sonora.

Contacto

Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda, póngase en contacto conmigo a través de Mensaje Privado.





Por favor, recuerde, si el precio va en una dirección después de un fuerte impulso fundamental, no opere contra tendencia hasta que se formen velas H4 claras contra tendencia. Sin embargo, si no hay movimientos fundamentales, entonces este indicador le ayudará a tomar sus decisiones comerciales.

Gracias.

