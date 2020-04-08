Forex Trend Tracker

El Forex Trend Tracker es una herramienta avanzada diseñada para mejorar las capacidades de trading de los traders de Forex. Este sofisticado indicador utiliza complejas fórmulas matemáticas junto con el Average True Range (ATR) para detectar los inicios de nuevas tendencias alcistas y bajistas en el mercado de divisas. Ofrece señales visuales y alertas en tiempo real para dar a los operadores una ventaja competitiva en el vertiginoso mundo de la negociación de divisas.

También existe una versión para MT5. Haga clic aquí para ver la versión MT5.

Forex Trend Tracker es bueno para todos los instrumentos de divisas y pares de divisas. Se puede utilizar con éxito en cualquier marco de tiempo. El mejor marco de tiempo es H1. Para scalping se recomienda utilizar el indicador en marcos de tiempo inferiores a H1. Para detectar tendencias se recomienda H1 o H4.


Características principales de Forex Trend Tracker:

  • Detección de Tendencias: El indicador destaca en la detección del inicio de nuevas tendencias, proporcionando señales claras tanto para mercados alcistas como bajistas.
  • Representación visual: Muestra una atractiva línea en los gráficos de negociación que cambia de color según la dirección de la tendencia: azul para las tendencias alcistas y rojo para las bajistas, lo que ayuda a reconocer rápidamente la tendencia.
  • Flechas direccionales: La inclusión de flechas que apuntan en la dirección de la tendencia actual facilita a los operadores la rápida comprensión de la dinámica del mercado.
  • Señales de compra y venta: Genera señales de compra y venta en tiempo real basadas en una combinación de análisis técnico y modelización matemática para mejorar la precisión de las operaciones.
  • Integración del ATR: Al incorporar el Average True Range, el indicador perfecciona su capacidad de detección de tendencias, lo que permite una mejor evaluación de la volatilidad del mercado.
  • Notificaciones Push: Los operadores pueden recibir notificaciones directamente en sus dispositivos móviles, lo que garantiza que no se pierdan importantes oportunidades de negociación.


Ventajas de utilizar Forex Trend Tracker:

  • Mayor potencial de beneficios: La capacidad del indicador para identificar con precisión las tendencias y las señales oportunas puede conducir a mayores oportunidades de ganancias.
  • Reducción del riesgo: Ayuda a los operadores a minimizar los riesgos alineando sus operaciones con las tendencias predominantes del mercado.
  • Fácil de usar: Diseñado para facilitar su uso, su interfaz intuitiva y sus sencillas señales visuales son accesibles para operadores de todos los niveles de experiencia.
  • Ahorro de tiempo: La automatización del análisis de tendencias y la reducción de la necesidad de monitorizar continuamente los gráficos libera tiempo para la planificación estratégica y la ejecución.

Con Forex Trend Tracker, los operadores de divisas pueden obtener una ventaja significativa aprovechando sus potentes funciones de detección de tendencias, la claridad en la representación visual y las alertas oportunas. Es un complemento inestimable tanto para los operadores principiantes como para los experimentados que deseen tomar decisiones de negociación bien informadas y mejorar su posicionamiento en el mercado.



Configuración de Forex Trend Tracker:

ATR_Period: Establece el periodo para el indicador Average True Range.
Precision_Level: Valor entero que ajusta la precisión del indicador. Esto necesita ser modificado visualmente para diferentes pares o instrumentos.
Show_Alerts: Alterna entre true/false para activar o desactivar las alertas de señales de compra y venta.
Send_Push_Notifications: Alterna entre verdadero/falso para enviar o no alertas de compra y venta a dispositivos móviles.
Prefijo: La abreviatura por defecto utilizada para el indicador es "FTT".
Show_Info_Panel: Alternar entre verdadero/falso para mostrar y ocultar el panel de información.

Mejore su rendimiento en las operaciones de divisas y gestione los riesgos de forma eficiente integrando el Rastreador de Tendencias de Divisas en su conjunto de herramientas de negociación hoy mismo.

