Sefina Auto Risk Cyckle Trader MQL

SefinaAutoRiskBuySellGrid es un EA de cuadrícula de doble lado que puede operar COMPRA y VENTA en el mismo gráfico.
Está diseñado para operar en M5 y utiliza una distancia TP fija en pips mientras calcula el objetivo de ganancia de la cesta en USD (por separado para la cesta de COMPRA y la cesta de VENTA).

Características principales

  • Cuadrículas de COMPRA + VENTA en un mismo gráfico (dos cestas independientes).

  • Distancia fija de TakeProfit (pips): El precio TP se fija para cada posición utilizando una distancia de pips constante.

  • Basket Take Profit (USD): cierra toda la cesta de COMPRA o VENTA cuando el beneficio flotante alcanza el objetivo.

  • ElTP de la cesta crece con el saldo (ejemplo):
    Base: $2000 → $1.00 TP, luego + $0.01 TP por + $10 de saldo
    ($2010 → $1.01, $2050 → $1.05, $2100 → $1.10, etc.)

  • Opciones de dimensionamiento del lote:

    • Lote de inicio manual

    • Riesgo opcional MM (RiskPercent / RiskPips)

    • Recomendado: Escalado de lote basado en balance (BalancePerStepUSD / LotPerStep)

  • Ciclo de distancia de 12 secciones: pasos de distancia fijos por sección para adaptar el espaciado de la cuadrícula (totalmente personalizable).

  • Filtro de spread para evitar operar en condiciones de spread elevado.

  • Reducción de lote Drawdown opcional (modos Soft/Hard) y acción Hard-DD opcional.

Marco temporal recomendado

  • M5 (recomendado)
    El EA puede funcionar en otros marcos de tiempo, pero M1, M5 es el modo previsto para la estabilidad.

Depósito recomendado / Configuración inicial

  • Configuraciones comunes: cuentas de $1000 - $2000

  • Lote inicial típico: 0.01 (dependiendo de las condiciones del broker, apalancamiento y preferencias de riesgo)

Notas

  • El EA es un sistema de cuadrícula. Las estrategias de rejilla pueden experimentar tendencias largas sin retrocesos y pueden requerir configuraciones apropiadas de capital y riesgo.

  • Pruebe siempre en una cuenta demo y utilice parámetros conservadores para depósitos más pequeños.

Resumen de Entradas (Secciones)

  1. Gestión de Lote / Dinero
    UseManualLot, ManualStartLot, UseBalanceLot, BalancePerStepUSD, LotPerStep, etc.

  2. Ciclo de distancia (12 secciones)
    DistanceStartPips, Sec1..Sec12_Count y Sec1..Sec12_StepPips

  3. TP Fijo (Pips)
    TakeProfitPips (la distancia TP no cambia)

  4. TP de cesta (USD)
    BasketBaseBalanceUSD, BasketTP_BaseUSD, BasketStepBalanceUSD, BasketStepTP_USD

  5. Filtros / Controles de Riesgo
    MaxSpreadPips, DD Reducir Lotes, opciones HardDD

FAQ

P: ¿Por qué el EA cierra las cestas por USD en lugar de utilizar un precio TP?
R: El TP de la cesta en USD permite la misma lógica de objetivo de beneficios a través de tamaños de lote cambiantes, mientras que cada orden sigue utilizando una distancia de TP fija en pips.

P: ¿Puedo aumentar el objetivo de beneficios a medida que crece la cuenta?
R: Sí, Basket TP puede escalar con el balance (ejemplo por defecto incluido).

P: ¿Opera en ambos lados a la vez?
R: Sí, las cestas de COMPRA y VENTA son independientes y pueden funcionar simultáneamente.

P: ¿Es seguro durante tendencias fuertes?
R: Como cualquier parrilla, las tendencias unidireccionales fuertes son el principal riesgo. Utilice lotes conservadores, un espaciado adecuado y un depósito suficiente.

Parámetros recomendados

Todos los parámetros recomendados se muestran en las capturas de pantalla.
Estos son los mismos ajustes utilizados por el autor para las pruebas y el seguimiento.

Siempre pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo.

