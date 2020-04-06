Sefina Auto Risk Cyckle Trader MQL

SefinaAutoRiskBuySellGrid es un EA de cuadrícula de doble lado que puede operar COMPRA y VENTA en el mismo gráfico.

Está diseñado para operar en M5 y utiliza una distancia TP fija en pips mientras calcula el objetivo de ganancia de la cesta en USD (por separado para la cesta de COMPRA y la cesta de VENTA).

Características principales

Cuadrículas de COMPRA + VENTA en un mismo gráfico (dos cestas independientes).

Distancia fija de TakeProfit (pips) : El precio TP se fija para cada posición utilizando una distancia de pips constante.

Basket Take Profit (USD) : cierra toda la cesta de COMPRA o VENTA cuando el beneficio flotante alcanza el objetivo.

El TP de la cesta crece con el saldo (ejemplo):

Base: $2000 → $1.00 TP , luego + $0.01 TP por + $10 de saldo

($2010 → $1.01, $2050 → $1.05, $2100 → $1.10, etc.)

Opciones de dimensionamiento del lote : Lote de inicio manual Riesgo opcional MM (RiskPercent / RiskPips) Recomendado: Escalado de lote basado en balance (BalancePerStepUSD / LotPerStep)

Ciclo de distancia de 12 secciones : pasos de distancia fijos por sección para adaptar el espaciado de la cuadrícula (totalmente personalizable).

Filtro de spread para evitar operar en condiciones de spread elevado.

Reducción de lote Drawdown opcional (modos Soft/Hard) y acción Hard-DD opcional.

Marco temporal recomendado

M5 (recomendado)

El EA puede funcionar en otros marcos de tiempo, pero M1, M5 es el modo previsto para la estabilidad.

Depósito recomendado / Configuración inicial

Configuraciones comunes: cuentas de $1000 - $2000

Lote inicial típico: 0.01 (dependiendo de las condiciones del broker, apalancamiento y preferencias de riesgo)

Notas

El EA es un sistema de cuadrícula . Las estrategias de rejilla pueden experimentar tendencias largas sin retrocesos y pueden requerir configuraciones apropiadas de capital y riesgo.

Pruebe siempre en una cuenta demo y utilice parámetros conservadores para depósitos más pequeños.

Resumen de Entradas (Secciones)

Gestión de Lote / Dinero

UseManualLot, ManualStartLot, UseBalanceLot, BalancePerStepUSD, LotPerStep, etc. Ciclo de distancia (12 secciones)

DistanceStartPips, Sec1..Sec12_Count y Sec1..Sec12_StepPips TP Fijo (Pips)

TakeProfitPips (la distancia TP no cambia) TP de cesta (USD)

BasketBaseBalanceUSD, BasketTP_BaseUSD, BasketStepBalanceUSD, BasketStepTP_USD Filtros / Controles de Riesgo

MaxSpreadPips, DD Reducir Lotes, opciones HardDD

FAQ

P: ¿Por qué el EA cierra las cestas por USD en lugar de utilizar un precio TP?

R: El TP de la cesta en USD permite la misma lógica de objetivo de beneficios a través de tamaños de lote cambiantes, mientras que cada orden sigue utilizando una distancia de TP fija en pips.

P: ¿Puedo aumentar el objetivo de beneficios a medida que crece la cuenta?

R: Sí, Basket TP puede escalar con el balance (ejemplo por defecto incluido).

P: ¿Opera en ambos lados a la vez?

R: Sí, las cestas de COMPRA y VENTA son independientes y pueden funcionar simultáneamente.

P: ¿Es seguro durante tendencias fuertes?

R: Como cualquier parrilla, las tendencias unidireccionales fuertes son el principal riesgo. Utilice lotes conservadores, un espaciado adecuado y un depósito suficiente.

Parámetros recomendados

Todos los parámetros recomendados se muestran en las capturas de pantalla.

Estos son los mismos ajustes utilizados por el autor para las pruebas y el seguimiento.

Siempre pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo.