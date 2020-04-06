Sefina Auto Risk Cyckle Trader MQL

Sefina Auto Risk Cyckle Trader MQL

SefinaAutoRiskBuySellGrid ist ein zweiseitiger Grid EA, der KAUFEN und VERKAUFEN auf demselben Chart handeln kann.
Er ist für den M5-Betrieb konzipiert und verwendet einen festen TP-Abstand in Pips bei der Berechnung des Korb-Gewinnziels in USD (separat für den BUY-Korb und den SELL-Korb).

Hauptmerkmale

  • BUY + SELL Grids auf einem Chart (zwei unabhängige Baskets).

  • Fester TakeProfit-Abstand (Pips): Der TP-Preis wird für jede Position mit einem konstanten Pip-Abstand festgelegt.

  • Basket Take Profit (USD): schließt den gesamten BUY- oder SELL-Korb, wenn der gleitende Gewinn das Ziel erreicht.

  • Der Basket-TP wächst mit dem Saldo (Beispiel):
    Basis: $2000 → $1.00 TP, dann + $0.01 TP pro + $10 Saldo
    ($2010 → $1.01, $2050 → $1.05, $2100 → $1.10, usw.)

  • Optionen für die Losgröße:

    • Manuelles Start-Lot

    • Optionales Risiko MM (RiskPercent / RiskPips)

    • Empfohlen: Balance-basierte Lot-Skalierung (BalancePerStepUSD / LotPerStep)

  • 12-Abschnitt-Abstandszyklus: feste Abstandsschritte pro Abschnitt zur Anpassung des Rasterabstands (vollständig anpassbar).

  • Spread-Filter, um den Handel unter hohen Spread-Bedingungen zu vermeiden.

  • Optionale Drawdown-Lot-Reduzierung (Soft/Hard-Modi) und optionale Hard-DD-Aktion.

Empfohlener Zeitrahmen

  • M5 (empfohlen)
    Der EA kann auf anderen Zeitrahmen laufen, aber M1, M5 ist der beabsichtigte Modus für Stabilität.

Empfohlene Einzahlung / Starteinstellungen

  • Übliche Einstellungen: $1000 - $2000 Konten

  • Typisches Startlot: 0,01 (abhängig von Broker-Konditionen, Leverage und Risikopräferenzen)

Anmerkungen

  • Der EA ist ein Grid-System. Grid-Strategien können lange Trends ohne Pullbacks erleben und erfordern möglicherweise entsprechende Kapital- und Risikoeinstellungen.

  • Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie konservative Parameter für kleinere Einlagen.

Übersicht der Eingaben (Abschnitte)

  1. Lot / Money Management
    UseManualLot, ManualStartLot, UseBalanceLot, BalancePerStepUSD, LotPerStep, etc.

  2. Distanz-Zyklus (12 Abschnitte)
    DistanceStartPips, Sec1..Sec12_Count und Sec1..Sec12_StepPips

  3. Fester TP (Pips)
    TakeProfitPips (TP-Abstand ändert sich nicht)

  4. Basket TP (USD)
    BasketBaseBalanceUSD, BasketTP_BaseUSD, BasketStepBalanceUSD, BasketStepTP_USD

  5. Filter / Risikokontrollen
    MaxSpreadPips, DD Reduce Lots, HardDD Optionen

FAQ

F: Warum schließt der EA Baskets in USD, anstatt einen TP-Preis zu verwenden?
A: Der USD-Korb-TP ermöglicht die gleiche Gewinnziel-Logik bei wechselnden Lot-Größen, während jede Order weiterhin einen festen TP-Abstand in Pips verwendet.

F: Kann ich das Gewinnziel erhöhen, wenn das Konto wächst?
A: Ja, Basket TP kann mit dem Kontostand skalieren (Standardbeispiel enthalten).

F: Kann ich beide Seiten gleichzeitig handeln?
A: Ja, BUY und SELL Baskets sind unabhängig und können gleichzeitig laufen.

F: Ist es bei starken Trends sicher?
A: Wie bei jedem Raster sind starke Trends in eine Richtung das Hauptrisiko. Verwenden Sie konservative Lots, die richtigen Abstände und eine ausreichende Einlage.

Empfohlene Einstellungen

Alle empfohlenen Parameter sind in den Screenshots dargestellt.
Dies sind die gleichen Einstellungen, die der Autor zum Testen und Überwachen verwendet.

Testen Sie vor dem Live-Handel immer auf einem Demokonto.

