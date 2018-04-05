QuantumEdge NQ2

QuantumEdge NQ - Inteligencia de Momento Adaptativa potenciada por IA para NASDAQ 100





POR QUÉ QUANTUMEDGE NQ





QuantumEdge NQ es uno de los MUY POCOS Asesores Expertos en el Mercado MQL5 específicamente diseñado para el SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS INTRADIAY en el US NASDAQ 100 (QQQ/NQ/US100/USTEC).





Mientras que la mayoría de los EAs se centran en los pares de divisas o el oro, QuantumEdge NQ fue construido desde cero para explotar los patrones de impulso intradía únicos del índice tecnológico más líquido del mundo. Se trata de un sistema algorítmico PROFESSIONAL-GRADE desarrollado por investigadores cuantitativos con años de experiencia en los mercados financieros.









LO QUE NOS HACE DIFERENTES





- Enfoque Especializado: Construido exclusivamente para el NASDAQ 100 - no un EA genérico adaptado para índices

- Basado en la investigación: Basado en un extenso análisis cuantitativo de los patrones de precios intradía

- Estrategia transparente: Lógica clara de seguimiento de tendencias, sin operaciones de caja negra

- Historial real: Señal en vivo disponible para su verificación









ESTRATEGIA PRINCIPAL: SEGUIMIENTO INTRADIARIO DE TENDENCIAS CON UNA ALTA RELACIÓN RECOMPENSA/RIESGO





Nuestra estrategia está diseñada para captar movimientos intradía significativos manteniendo un estricto control del riesgo:





- Seguimiento de tendencia puro: Captura rupturas de momentum, no retrocesos

- ALTA RENTABILIDAD: Diseñada para dejar correr a los ganadores y reducir rápidamente a los perdedores.

- Sólo intradía: Todas las posiciones se cierran antes del cierre del mercado - SIN riesgo nocturno

- Calidad sobre cantidad: Normalmente 0-2 operaciones de alta probabilidad al día

- Horario de mercado en EE.UU: 9:40 AM - 3:40 PM Hora del Este

- NO Martingala, NO Cuadrícula: Stop Loss fijo en CADA operación - la protección del capital es lo primero









TECNOLOGÍA CENTRAL





Mapeo neuronal de volatilidad (NVM)

Nuestro motor patentado NVM analiza continuamente la microestructura del mercado para construir una superficie de volatilidad en tiempo real. A diferencia de los indicadores de volatilidad tradicionales, NVM aprende de los PATRONES HISTÓRICOS INTRADÍA y se adapta dinámicamente a lo largo de la sesión de negociación. El sistema procesa miles de puntos de datos para construir una matriz de volatilidad variable en el tiempo que capta el ritmo único de los movimientos de precios del NASDAQ 100.





Motor de límites cuánticos (QBE)

El módulo QBE emplea métodos estadísticos avanzados para definir niveles dinámicos de soporte y resistencia que evolucionan MINUTO A MINUTO a lo largo de la sesión bursátil. Utilizando el Análisis de Patrones Temporales patentado, estos "límites cuánticos" representan zonas probabilísticas calibradas a partir del comportamiento histórico del mercado en cada momento específico del día.





Generación Adaptativa de Señales (ASG)

Combinando los resultados de la NVM y el QBE, nuestro sistema ASG genera señales de entrada y salida con una sincronización óptima:

- Detección de rupturas: Identifica patrones de continuación de impulso en tiempo real.

- Lógica de salida dinámica: Adapta los umbrales de salida en función de las condiciones actuales del mercado.

- Autocalibración: Se ajusta automáticamente a diferentes regímenes de volatilidad





Sincronización inteligente de zonas horarias (ITS)

Funciona con CUALQUIER broker del mundo. La detección automática y la conversión a la hora del este de EE.UU. garantizan una alineación perfecta de las señales, independientemente de la ubicación del servidor de su broker.









ESPECIFICACIONES DE NEGOCIACIÓN





- Símbolo: NASDAQ 100 (QQQ, NQ, US100, USTEC y similares)

- Marco temporal: M1 (análisis multitemporal interno utilizando M1 + D1)

- Estilo de negociación: Intradía Momentum Seguimiento de tendencias

- Duración media de las operaciones: 30 minutos - 6 horas

- Horario de negociación: 9:40 AM - 3:40 PM Hora del Este de EE.UU.

- Máximo de operaciones diarias: 2 operaciones por día límite









REQUISITOS





- Depósito mínimo: $1,000 (Recomendado: $5,000+ para un rendimiento óptimo)

- Apalancamiento: 1:20 mínimo (1:100+ recomendado para un potencial completo de la estrategia)

- Tipo de cuenta: Cuenta de cobertura

- Broker: Cualquier broker que ofrezca CFDs NASDAQ 100

- VPS: Recomendado para un funcionamiento 24/5 y una ejecución óptima









CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





- Análisis basado en IA: Algoritmos de aprendizaje profundo entrenados en patrones históricos

- Reconocimiento temporal de patrones: Modelado de volatilidad específico para cada minuto de la sesión de negociación

- Dimensionamiento dinámico de posiciones: cálculo inteligente basado en el apalancamiento con gestión del riesgo

- Límites adaptativos: Niveles de soporte/resistencia autoajustables basados en la volatilidad en tiempo real

- Detección automática de zona horaria: Funciona a la perfección con cualquier broker del mundo

- Síntesis multihoraria: Combina la ejecución M1 con el contexto D1

- Ejecución de baja latencia: Código MQL5 optimizado para un retardo de ejecución mínimo

- Registro exhaustivo: Análisis detallado de operaciones y opciones de depuración

- Parámetros flexibles: Parámetros ajustables para diferentes apetitos de riesgo









AJUSTES RECOMENDADOS





Los ajustes por defecto están optimizados para la mayoría de las condiciones de mercado. Parámetros clave:

- RiskPercent: 100 (porcentaje del saldo a asignar)

- Apalancamiento: 8 (multiplicador de apalancamiento interno)

- EnableLogging: true para pruebas iniciales, false para operaciones en vivo









PARA EMPEZAR





1. Comprar y descargar QuantumEdge NQ

2. Envíame un mensaje privado para el manual de instalación

3. Instalar en el gráfico M1 del símbolo NASDAQ 100

4. Prueba en cuenta demo durante al menos 1-2 semanas

5. Pasar a la cuenta real con el capital recomendado









DESCARGO DE RESPONSABILIDAD





Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las estrategias y métodos presentados pueden no ser adecuados para todos los inversores. Pruebe siempre a fondo en cuentas de demostración antes de operar en vivo. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. El desarrollador no se responsabiliza de las pérdidas en las operaciones.









SOPORTE





Para soporte técnico, preguntas o asistencia de configuración, por favor envíe un mensaje privado después de la compra. Tiempo de respuesta: En 24 horas.





