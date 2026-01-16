QuantumEdge NQ2

QuantumEdge NQ - KI-gestützte adaptive Momentum-Intelligenz für NASDAQ 100


Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2353633


WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Setup-Anweisungen zu erhalten.



WARUM QUANTUMEDGE NQ


QuantumEdge NQ ist einer der SEHR WENIGEN Expert Advisors auf dem MQL5 Markt, der speziell für die INTRADAY TRENDVERFOLGUNG auf dem US NASDAQ 100 (QQQ/NQ/US100/USTEC) entwickelt wurde.


Während sich die meisten EAs auf Forex-Paare oder Gold konzentrieren, wurde QuantumEdge NQ von Grund auf entwickelt, um die einzigartigen Intraday-Momentum-Muster des liquidesten Tech-Index der Welt zu nutzen. Es handelt sich um ein algorithmisches System für den professionellen Handel, das von quantitativen Forschern mit jahrelanger Erfahrung auf den Finanzmärkten entwickelt wurde.



WAS UNS ANDERS MACHT


- Spezialisierter Fokus: Ausschließlich für den NASDAQ 100 entwickelt - kein generischer EA, der für Indizes angepasst wurde

- Forschungsbasiert: Basierend auf umfangreichen quantitativen Analysen von Intraday-Kursmustern

- Transparente Strategie: Klare trendfolgende Logik, kein Blackbox-Handel

- Echte Erfolgsbilanz: Live-Signal zur Überprüfung verfügbar



KERNSTRATEGIE: INTRADAY-TRENDFOLGE MIT HOHEM RENDITE-RISIKO-VERHÄLTNIS


Unsere Strategie ist darauf ausgelegt, signifikante Intraday-Bewegungen zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle aufrechtzuerhalten:


- Reine Trendfolge: Erfasst Momentum-Ausbrüche, nicht Umkehrungen

- Hohes Rendite-Risiko-Verhältnis: Entwickelt, um Gewinner laufen zu lassen und Verlierer schnell auszuschalten

- Nur Intraday: Alle Positionen werden vor Marktschluss geschlossen - KEIN Risiko über Nacht

- Qualität vor Quantität: Normalerweise 0-2 Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit pro Tag

- US-Marktzeiten: 9:40 AM - 3:40 PM Eastern Time

- KEIN Martingal, KEIN Raster: Fester Stop Loss bei JEDEM Handel - Kapitalschutz geht vor



KERNTECHNOLOGIE


Neuronales Volatilitäts-Mapping (NVM)

Unsere proprietäre NVM-Engine analysiert kontinuierlich die Mikrostruktur des Marktes, um eine Echtzeit-Volatilitätsoberfläche zu erstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volatilitätsindikatoren lernt NVM aus historischen Intraday-Patterns und passt sich während der Handelssitzung dynamisch an. Das System verarbeitet Tausende von Datenpunkten, um eine zeitvariable Volatilitätsmatrix zu erstellen, die den einzigartigen Rhythmus der Kursbewegungen des NASDAQ 100 erfasst.


Quantum Boundary Engine (QBE)

Das QBE-Modul setzt fortschrittliche statistische Methoden ein, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu definieren, die sich während der Handelssitzung MINUTE FÜR MINUTE entwickeln. Unter Verwendung der proprietären Temporal Pattern Analysis stellen diese "Quantengrenzen" probabilistische Zonen dar, die aus dem historischen Marktverhalten zu jeder spezifischen Tageszeit kalibriert werden.


Adaptive Signalerzeugung (ASG)

Durch die Kombination von NVM- und QBE-Ausgängen erzeugt unser ASG-System Ein- und Ausstiegssignale mit optimalem Timing:

- Breakout-Erkennung: Identifiziert Momentum-Fortsetzungsmuster in Echtzeit

- Dynamische Ausstiegslogik: Passt die Ausstiegsschwellen auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen an

- Selbst-Kalibrierung: Passt sich automatisch an unterschiedliche Volatilitätsregime an


Intelligente Zeitzonen-Synchronisation (ITS)

Funktioniert mit JEDEM Broker weltweit. Die automatische Erkennung und Konvertierung in US-Ostzeit gewährleistet eine perfekte Signalausrichtung unabhängig vom Serverstandort Ihres Brokers.



HANDELS-SPEZIFIKATIONEN


- Symbol: NASDAQ 100 (QQQ, NQ, US100, USTEC, und ähnliche)

- Zeitrahmen: M1 (interne Multi-Timeframe-Analyse mit M1 + D1)

- Handelsstil: Intraday-Momentum-Trendfolge

- Durchschnittliche Handelsdauer: 30 Minuten - 6 Stunden

- Handelszeiten: 9:40 AM - 3:40 PM US Eastern Time

- Maximale tägliche Trades: 2 Trades pro Tageslimit



VORAUSSETZUNGEN


- Mindesteinlage: $1.000 (empfohlen: $5.000+ für optimale Leistung)

- Hebelwirkung: 1:20 Minimum (1:100+ empfohlen für volles Strategiepotential)

- Konto-Typ: Absicherungskonto

- Broker: Jeder Broker, der NASDAQ 100 CFDs anbietet

- VPS: Empfohlen für 24/5 Betrieb und optimale Ausführung



SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN


- KI-gesteuerte Analyse: Deep-Learning-Algorithmen, trainiert auf historischen Mustern

- Zeitliche Mustererkennung: Zeitspezifische Volatilitätsmodellierung für jede Minute der Handelssitzung

- Dynamic Position Sizing: Intelligente leverage-basierte Berechnung mit Risikomanagement

- Adaptive Begrenzungen: Selbstanpassende Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Echtzeit-Volatilität

- Automatische Zeitzonen-Erkennung: Funktioniert nahtlos mit jedem Broker weltweit

- Multi-Timeframe-Synthese: Kombiniert M1-Ausführung mit D1-Kontext

- Niedrige Latenz-Ausführung: Optimierter MQL5-Code für minimale Ausführungsverzögerung

- Umfassende Protokollierung: Detaillierte Handelsanalyse und Debugging-Optionen

- Flexible Parameter: Anpassbare Einstellungen für unterschiedliche Risikobereitschaft



EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN


Die Standardeinstellungen sind für die meisten Marktbedingungen optimiert. Wichtigste Parameter:

- RiskPercent: 100 (Prozentsatz des zu verteilenden Guthabens)

- Leverage: 8 (interner Leverage-Multiplikator)

- EnableLogging: true für erste Tests, false für den Live-Handel



ERSTE SCHRITTE


1. QuantumEdge NQ kaufen und herunterladen

2. Senden Sie mir eine private Nachricht für die Installationsanleitung

3. Installieren Sie auf dem M1 Chart des NASDAQ 100 Symbols

4. Testen Sie auf einem Demokonto für mindestens 1-2 Wochen

5. Mit dem empfohlenen Kapital live gehen



RISIKOHINWEIS


Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die vorgestellten Strategien und Methoden sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Testen Sie die Strategien und Methoden vor dem Live-Handel immer gründlich auf Demokonten. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Der Entwickler ist nicht für Handelsverluste verantwortlich.



UNTERSTÜTZUNG


Wenn Sie technische Unterstützung, Fragen oder Hilfe bei der Einrichtung benötigen, senden Sie bitte nach dem Kauf eine private Nachricht. Antwortzeit: Innerhalb von 24 Stunden.


Vielen Dank, dass Sie sich für QuantumEdge NQ entschieden haben!


