Katana Price Action

Katana_Price_Action

Descripción del producto

[Nombre del producto] (Introduzca el nombre seguro que haya elegido, por ejemplo, Sistema de comercio Katana)

■ Concepto: Vuelta a las raíces - La "Pure KATANA " Este producto es la "Pure KATANA", creada eliminando todas las características innecesarias para volver a la esencia de la serie KATANA. Aunque hemos evolucionado continuamente la serie incorporando los comentarios de muchos operadores, con el tiempo el sistema se volvió demasiado complejo. Los nuevos usuarios a menudo encontraban los ajustes abrumadores y el verdadero potencial de la lógica quedaba enterrado bajo las complicaciones.

Por ello, decidimos volver a nuestros orígenes. Eliminamos los ajustes complejos y los elementos decorativos para extraer sólo los puntos fuertes de KATANA: "Lógica aguda" y "Ventaja estadística". Este diseño simplificado permite a los traders de todos los niveles, desde principiantes hasta expertos, utilizar el sistema de forma intuitiva para tomar decisiones de trading esenciales.

■ Descripción general del producto [Nombre del producto] es un indicador de análisis técnico avanzado optimizado para la plataforma MetaTrader 4. Está diseñado para resolver simultáneamente los dos mayores desafíos en el comercio a corto plazo: "Ruido de precios" y "Retraso de reacción". Utilizando un algoritmo propio de procesamiento de señales, filtra las fluctuaciones superficiales del mercado para extraer el "Núcleo del Momentum" estadísticamente significativo. Estructura datos de mercado complejos en una interfaz visual sencilla, lo que permite a los operadores emitir juicios precisos basados en datos objetivos.

■ 5 Ventajas técnicas

1. Reducción del ruido y bajo retardo mediante algoritmos no line ales Las medias móviles y los osciladores tradicionales se enfrentan a un dilema matemático: cuanto más suavizado se aplica, mayor es el retardo. Esta herramienta utiliza una lógica no lineal propia para filtrar eficazmente el ruido fino sin afectar a la detección de la tendencia, lo que le permite seguir los cambios bruscos de precios al instante.

2. Reconocimiento del entorno con filtro de volatilidad adaptativo El sistema analiza la liquidez del mercado y la volatilidad de los precios en tiempo real, detectando automáticamente los mercados sin dirección o los momentos de volumen de negociación extremadamente bajo. Suprime las señales en situaciones de baja probabilidad para reducir las entradas innecesarias y priorizar la preservación del capital.

3. Analiza no sólo el momento del marco temporal actual, sino que también se sincroniza internamente con lainercia (momentum) de marcos temporales superiores. Al extraer instantáneamente "configuraciones de alta probabilidad" en las que se alinean múltiples timeframes, elimina la necesidad de realizar análisis manuales de múltiples timeframes y mejora la precisión.

4. El "Modo Estándar" de este producto es estrictamente No-Repaint. Una vez que aparece una señal y la vela se cierra, nunca se desplazará ni desaparecerá. Esto garantiza que la verificación de los gráficos históricos coincida con el rendimiento real de las operaciones, lo que permite un funcionamiento fiable basado en estadísticas.

5. Juicio objetivo a través del Análisis Dinámico de Liquidez La herramienta calcula estadísticamente la tasa de desplazamiento del precio para cuantificar si el precio actual está en un "límite estadístico" o en un "vacío de liquidez". Esto proporciona a los operadores una perspectiva objetiva respaldada por las matemáticas, eliminando la subjetividad y la emoción.

■ Modos de funcionamiento

  • Modo estándar: Se centra en la integridad estadística. Es 100% sin repintado y es adecuado para los operadores que prefieren decisiones de entrada cautelosas y valoran los resultados precisos de backtesting.

  • Modo Rápido: Da prioridad a la velocidad de reacción. Realiza un seguimiento de los cambios de momentum en tiempo real antes de que se cierre la vela, diseñado para proporcionar materiales de juicio tempranos para un trading rápido.

Procedimiento de negociación recomendado

  1. Comprobación del Entorno: Confirme el impulso dominante (Azul = Compra, Rojo = Venta) a través del color del indicador principal.

  2. Identificación de señales: Identificar los puntos en los que se cumplen las condiciones del filtro adaptativo y se genera una señal.

  3. Entrada: Confirme la sincronización con la tendencia del marco temporal superior y entre en función de su tolerancia al riesgo preestablecida.

  4. Salida: Considere la posibilidad de tomar beneficios cuando se produzca un impulso contrario o cuando se alcance un objetivo estadístico.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4) solamente

  • Plazos recomendados: M1, M5, M15 (Optimizado para operaciones a corto plazo y diarias)

  • Símbolos admitidos: Todos los pares de divisas, Oro (XAUUSD), Índices, Criptomonedas

  • Notificaciones: Notificaciones Push, Email, Alertas Pop-up

  • DLL externa: No se utiliza

■ Configuración de parámetros

  • Signal_Period : Ajuste de la sensibilidad de la señal

  • Filter_Strength : Ajuste de la intensidad de la reducción de ruido

  • Selección_modo : Seleccione Estándar (sin repintado) o Rápido

  • Ajustes_alerta : Activación/desactivación de varias notificaciones

Este producto es una herramienta de ayuda al análisis técnico y no garantiza beneficios futuros. El comercio de divisas (FX) y el comercio de instrumentos financieros implican altos riesgos y pueden resultar en la pérdida del principal. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Por favor, asegúrese de que entiende completamente las características de esta herramienta utilizando una cuenta demo antes de utilizarla para operar. Utilícela bajo su propia responsabilidad.


