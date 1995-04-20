La dura experiencia de "ir a contracorriente nada más entrar" o "no saber dónde cortar por lo sano" puede no deberse a tu falta de habilidad, sino al "arma" que estás utilizando.

Flechas que falsean el pasado, líneas de retirada invisibles... La batalla en semejante niebla ha terminado. Un **'Guardián'** que no mienta, proteja tu dinero y te diga sólo cuándo atacar, transformará tu trading.

Delta Swing Pro es un sistema profesional basado en la Teoría de Dow y el análisis multi-marco de tiempo que le permite operar **'ver el bosque por los árboles'**.

[3 Reglas de Hierro - La Lógica Central]

1. [Absolutamente invariable ] Señal completa no repintada se ilumina en el tramo de confirmación. No importa cómo se mueva el mercado después, las flechas nunca desaparecen. No hay piedra-papel-tijeras post-fijación. Reproducibilidad garantizada como se ha verificado en el pasado.

2. [One-hit kill] Movimiento inicial dorado de la **'tercera onda'** Basado en los principios del mercado, se apunta a la parte más deliciosa del cuerpo de la tendencia sin perderse el movimiento inicial de la **'tercera onda'**, que es el que más se extiende en la tendencia.

3.[Defensa acorazada] Consenso MTF (consenso) Esta es la característica más importante. Es el momento en el que la **'onda grande'** del tramo superior y la **'onda pequeña'** del tramo inferior están perfectamente sincronizadas. Es la fase más fuerte en la que se unifican las intenciones de los participantes en el mercado y la más difícil de invertir. Hasta que llegue este momento, el sistema muestra 'WAIT' en el panel para reprimir sus impulsos, y en el momento de unanimidad total, le da una señal de GO con una alerta de **'CONSENSO'**.

[ Poder de Confluencia: canal x Fibonacci ]

Delta Swing Pro es más que un simple indicador de flechas. Es un completo **'sistema de navegación del mercado'**.

Canales autoadaptativos (visualización de flujos ) Dibuja automáticamente líneas de canal óptimas basadas en la estructura actual del mercado. Se acabó el preguntarse "¿arriba o abajo?". Se acabó la confusión sobre "¿al alza o a la baja?".

Expansión de Fibonacci (Conozca su destino) "¿Dónde debo tomar mis beneficios?". El sistema calcula automáticamente la FE (Expansión de Fibonacci) y predice dónde llegará la tercera onda. Podrá ver una 'salida' clara incluso antes de entrar en el mercado.

Milagrosa 'coincidencia perfecta ' Una 'señal', un 'límite superior/inferior del canal' y un 'nivel de Fibonacci'. Cuando estos tres coinciden, es el momento en que salta la tasa de ganancias.

[Características principales]

Matriz Multi-Tiempo Se pueden seleccionar libremente hasta tres marcos temporales (M1-D1) desde el panel del gráfico. Activación/desactivación con sólo pulsar un botón. Guía completa de líneas SL Traza automáticamente líneas de stop-loss basadas en la lógica; cuando se produce el contacto SL, el sistema le informa con 'SL HIT' para fomentar una salida inteligente. Despídase de la pobreza del stop-loss. Líneas objetivo inteligentes Tras una ruptura, el sistema traza y amplía automáticamente las líneas objetivo de beneficios (Nivel 1, Nivel 2...) en línea con la extensión del precio. Tras una ruptura, el sistema traza y amplía automáticamente las líneas objetivo (Nivel 1, Nivel 2...) en línea con la extensión del precio. Funcionalidad de alerta Distingue entre "simples oportunidades" y notificaciones de "CONSENSO caliente". También admite notificaciones push a su teléfono móvil, para que nunca pierda una oportunidad aunque esté fuera de casa.

[Consejos de uso]

Marcos temporales recomendados: M15, H1, H4, D1 No se recomienda M1 (1 minuto) debido a su naturaleza ruidosa.

Funcionamiento: seleccione un periodo horario mediante los botones del gráfico y espere a que el estado del panel cambie a "CONSENSO". También puede activar y desactivar instantáneamente el dibujo mediante los botones 'FIBO' y 'CH'.

[Recomendado para.

Aquellos que están reduciendo sus fondos debido a la 'Enfermedad Positiva', aunque se digan a sí mismos que 'Esperen'.

Aquellos que quieran completar su conciencia medioambiental con una sola carta.

Aquellos que quieran completar su concienciación medioambiental con un solo gráfico. Consigue "No Repintar" x "Movimiento Inicial de la Tercera Ola" x "Defensa Acorazada".

[ Parámetros ]

InpDepth: profundidad a la que se determina el punto de oscilación (por defecto: 3).

InpMaxActiveTFs: número máximo de tramos temporales que pueden estar activos al mismo tiempo.

InpSLMode: selección de la lógica de stop-loss.

UseAutoExpansion: activar/desactivar la expansión automática de la línea objetivo.

UsePush: ajustes para el uso de notificaciones de smartphone.

[ Descargo de responsabilidad: esta herramienta es una ayuda para operar y no garantiza beneficios. Por favor, verifique a fondo con una cuenta demo, etc. antes de la operación real.