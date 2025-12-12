Katana Scalper Pro

5

Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite

¡ Descripción del producto: 🔥 Agotado y Encore especial para el resto del año! 🔥 El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**!

💰 Estado actual.

  • Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025)

  • Después de año nuevo: 59 $ - (aumento gradual del precio)

  • Precio completo: 499 $ (previsto)

Se trata de una auténtica última oportunidad de ahorrar hasta un 93% sobre el precio normal, un precio en el que confiamos plenamente. Esta es la última oportunidad en 2025 para hacerte con uno antes de que desees no haberlo comprado entonces.

🚀 Última actualización: Notificaciones para móviles ¡Ahora admitimos notificaciones push para smartphones, como nos pedisteis! Las notificaciones inteligentes se envían en función de la configuración del indicador (por ejemplo, el tipo de pata Big Arrow), por lo que no perderá ninguna oportunidad incluso cuando esté lejos de los gráficos.

🛡️ KATANA Scalper Pro características Análisis avanzado de la acción del precio combinado con la lógica de impulso. Visualiza la dirección del mercado con gran precisión y un retraso mínimo.

1. Modo 'VELOCIDAD' seleccionable (ajustes de repintado ) Dependiendo de su estilo de trading, puede elegir entre 'velocidad de reacción' o 'certeza'.

  • SPEED ON (modo de alta velocidad):

    • Comportamiento: con repintado.

    • Ventajas: se dan señales sin esperar a que se confirme el tramo; para scalpers experimentados que quieren entrar lo más rápido posible, incluso un segundo.

  • 🛡️ SPEED OFF (modo estándar: recomendado):

    • Comportamiento: 100% sin repintado.

    • Ventajas: Las señales se fijan cuando se confirma el tramo. Una vez realizada una señal, nunca desaparece.

    • Recomendación: todos los operadores que buscan una entrada segura.

2. filtro de tendencia inteligente Elimina el ruido con sólo pulsar un botón. Sólo muestra selectivamente señales en la dirección de la tendencia predominante. 3. Filtro de tendencia inteligente

3. Monitor ADX en tiempo real y tablero MTF Vea de un vistazo la fuerza de la tendencia y la dirección del tramo superior. Identifique al instante los puntos con una alta tasa de ganancias.

📈 C onfiguración profesional (uso recomendado).

  1. Active el filtro de tendencia.

  2. Compruebe el tablero MTF para ver si la dirección está en línea con el tramo superior.

  3. Si el monitor ADX está por encima de 20-25, ¡es señal de que se está desarrollando una tendencia!

  4. Entre en el momento en que se confirme la flecha actual (señal).

  5. Estrategia de liquidación: * Stop-loss: mínimo/alto reciente

    • Take-profit: Recompensa de riesgo 1:1.5-2, o cuando la "Flecha Grande" aparezca en la dirección opuesta.

Esperamos que esta herramienta le ayude a mejorar sus operaciones . Si te gusta, por favor danos tu opinión honesta en tu comentario. Sus comentarios nos animarán en nuestro desarrollo futuro.

Descargo de responsabilidad: Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros. Operar implica riesgos. Por favor, comprenda las características de esta herramienta y utilícela con una gestión adecuada del dinero.

Comentarios 3
Siva77
773
Siva77 2025.12.24 02:43 
 

I'm very impressed with this indicator. Gives precise and accurate entries. And author is receptive to suggestions for new feature updates.

danmar
2209
danmar 2025.12.19 10:22 
 

Excellent accurate indicator with many functionalities and a great re-activity of the seller but also he makes nice updates on his own ideas i am really very very happy of this buy Well Done and professional work Thank you a lot for the so quick update with ID. warmly

Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.16 14:02 
 

"Really good and highly accurate indicator. The developer has great service and implements every idea I have very quickly. I highly recommend this indicator, I made my money back on day one. I'll provide another update soon." it is really a game changer. everything that you put in on idea he make it...

