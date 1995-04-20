Ninja Shadow Hud

Título: Ninja Shadow HUD - Cuadro de mando profesional de tendencias y filtro de señales

¡Descripción: 🔥 CELEBRACIÓN DE LANZAMIENTO Y OFERTA ESPECIAL DE FIN DE AÑO! 🔥 Precio regular: $299 ➔ ¡AHORA SOLO $135! (Oferta válida hasta el 31 de diciembre. El precio volverá a $299 el 1 de enero de 2026). ¡Asegura tu entorno de trading profesional con más de un 50% de DESCUENTO hoy mismo!

El único HUD que necesita. Desde la fuerza de la divisa hasta el análisis de patrones, domine la tendencia del mercado con la lógica basada en Dow en un elegante panel lateral.

Deje de saturar sus gráficos. Experimente el análisis de mercado de nivel profesional en una cabina única y compacta.

Ninja Shadow HUD es un panel de análisis de mercado todo-en-uno diseñado para los operadores serios. Combina la Teoría de Dow, Análisis Multi-Timeframe, Patrones de Acción de Precios, y la Fuerza de las Divisas en un elegante panel lateral que ahorra espacio.

Al elegir Ninja Shadow HUD, usted no sólo está comprando un indicador-usted está invirtiendo en una completa "Suite de Reconocimiento del Entorno de Mercado" que reemplaza 10+ herramientas separadas.

¿POR QUÉ NECESITAS ESTO? Estás cansado de seguir ciegamente "Señales de Flecha"? La mayoría de los traders pierden dinero porque toman señales en contra de la tendencia dominante. Ninja Shadow HUD es el filtro de señales definitivo.

  • ¿Su señal dice COMPRAR? Compruebe el HUD primero.

  • ¿El Medidor de Energía está en ROJO (Venta Fuerte)? -> IGNORE la señal.

  • ¿El Medidor de Energía está en VERDE (Compra Fuerte)? -> Opere con CONFIANZA.

Este simple flujo de trabajo aumenta drásticamente su tasa de ganancias mediante el filtrado de "fake-outs" y configuraciones de baja probabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  1. Diseño compacto de barra lateral A diferencia de otros tableros que cubren todo tu gráfico, esta herramienta está optimizada con un ancho de 330px. Se adapta perfectamente a los ordenadores portátiles sin obstruir su visión de la acción del precio.

  2. Medidor de Fuerza Absoluta Un medidor de fuerza visual basado en 7+ elementos técnicos:

  • Barras verdes: fuerte presión alcista.

  • Barras rojas: Fuerte presión bajista.

  • Barras grises/no grises: Mercado Neutral/Ranguloso (Evite operar).

  1. 12+ Módulos de Análisis Profesional Haga clic en cualquier botón del panel para obtener un análisis instantáneo en su gráfico:

  • Teoría Dow: Detecta tendencias basadas en oscilaciones Altas/Bajas y visualiza niveles clave de Stop Loss.

  • Multi-Timeframe (MTF): Monitoriza tendencias desde M15 a D1 instantáneamente.

  • Acción del precio: Detección automática de ondas N, dobles máximos y mínimos, y cabeza y hombros.

  • Fuerza de las divisas: Identifique los pares más fuertes y más débiles del día.

  • Indicadores clásicos: Incluye MA (Perfect Order), Ichimoku (Cloud Break), RSI, Bandas de Bollinger (2σ Break), y MACD.

  1. "Modo Sombra" (Monitorización en segundo plano) No es necesario mirar fijamente a la pantalla. Active el Modo Sombra y deje que la herramienta monitorice el mercado por usted.

  • Notificaciones Push: Reciba alertas en su teléfono en caso de cambios de tendencia o detección de patrones.

  • Alertas en el escritorio: Sonido instantáneo y notificaciones emergentes.

📊 C ÓMO OPERAR

  • Seguimiento de tendencias: Sólo toma operaciones cuando el "Medidor de Potencia" se alinea con tu estrategia.

  • Reversión de Dow: Capta el inicio de una nueva tendencia con las alertas de "Reversión en tiempo real".

  • Trading de Patrones: Espere a la "Confirmación de Patrón" H1 o H4 (por ejemplo, Doble Fondo) para configuraciones de alta probabilidad.

⚙️ PARÁMETROS

  • Idioma: Inglés (Global Standard).

  • Configuración de la interfaz de usuario: Colores personalizables y escalado de la interfaz de usuario para adaptarse a cualquier resolución de pantalla.

  • Ajustes de profundidad: Fuerza y periodos de retrospectiva ajustables.

  • Alertas: Activa y desactiva las notificaciones push, de correo electrónico y de sonido.


