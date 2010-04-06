Oni Strength

Oni Strength Pro - Tablero de Análisis de Tendencias Multi-Activo

"¡Personalmente, usar esto ha eliminado asombrosamente mis dudas y me ha mantenido en tan buena forma que finalmente he decidido lanzar la versión para MT5!"


■ Descripción general del producto Oni Strength Pro es la utilidad definitiva de análisis de tendencias para MT5, que integra el análisis de la Fuerza de las Divisas con la monitorización Multi-Asset.

Lo más destacado de la últimaactualización v15.00 es la"Selección de Símbolos Totalmente Automatizada" El sistema escanea todos los símbolos monitorizados en tiempo real y selecciona automáticamente los candidatos a "Top 3 Compra" y "Top 3 Venta" -aquellos con las tendencias más fuertes y el mayor potencial de beneficios- y los prioriza en la parte superior del panel de control.

Ya no tendrá que alternar entre docenas de gráficos para buscar oportunidades. En el momento en que inicie la herramienta, la respuesta a "qué operar ahora" se presenta ante sus ojos.

¿Por qué elegir Oni Strength Pro? (Beneficios abrumadores)

1. [Revolucionario] Sepa EXACTAMENTE qué operar de un vistazo Esta es la mayor fortaleza de este producto.

  • Elimine dudas: De entre un vasto número de símbolos, el sistema elige automáticamente los "activos alcistas más fuertes (Comprar)" y los "activos bajistas más fuertes (Vender)"-3 de cada uno.

  • Ahorro de tiempo: Incluso si está ocupado, la respuesta está lista en el momento en que abre el gráfico. Esto reduce el tiempo de análisis del mercado en un 90%.

  • Cero oportunidades perdidas: El sistema capta movimientos rápidos en divisas menores o CFDs que los humanos suelen pasar por alto, presentándolos en un claro formato de ranking.

2. Equipado con dos lógicas de análisis independientes adaptadas a las diferentes características del mercado.

  • Matriz de fortaleza de las divisas (sección superior): Analiza la fortaleza relativa de las 8 divisas principales. Identifica al instante los pares de divisas más fuertes y más débiles.

  • Monitor Multi-Activo (Sección Inferior): Monitoriza activos individuales como Oro, Bitcoin, Nikkei 225 y Petróleo basándose en la fuerza absoluta de la tendencia. Perfecto para operar mientras comprueba las correlaciones entre FX y CFDs.

3. Verdadera Lógica MTF (Reconocimiento Riguroso del Entorno) Alineación en tiempo real de las direcciones a través de los cuatro principales marcos temporales: M15, H1, H4 y D1. Filtra los "retrocesos temporales (ruido)" que son difíciles de juzgar en un solo marco temporal, cuantificando sólo los "escenarios de tendencia de alta probabilidad" en los que todos los ejes temporales están sincronizados.

4. Diseño compacto (270px de ancho) que no obstruye la visibilidad del gráfico.

  • Cuantificación de la tendencia: Calcula internamente la Media Móvil de Orden Perfecto, el RSI y el ADX para puntuar la fuerza de la tendencia de "-100% a +100%".

  • Cambio instantáneo de gráficos: basta con hacer clic en el botón de los símbolos "Top 3 Buy/Sell" que se muestran automáticamente para saltar instantáneamente al gráfico de destino. Analice y entre en segundos.

5. Las señales de flecha que se muestran en el gráfico se fijan permanentemente una vez que la vela se cierra. No hay absolutamente ningún repintado. El comportamiento pasado permanece en el gráfico exactamente como ocurrió, permitiendo la construcción de estrategias de trading basadas en estadísticas objetivas.

■ Flujo de Operaciones Recomendado (Extremadamente Simple)

  1. Vea la respuesta: Compruebe los botones "Top 3 Comprar" y "Top 3 Vender" que aparecen automáticamente en la parte superior del panel. Estas son las principales tendencias actuales.

  2. Clic: Pulse el botón del símbolo que le interese para cambiar de gráfico.

  3. Entrada: Confirme la señal de la flecha y la acción del precio (pullbacks/retracciones) para considerar una entrada.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Activos Soportados: Pares de Divisas , Metales Preciosos (Oro, etc.), Índices, Criptodivisas, Energía

  • Notificaciones: Alerta de escritorio , Notificación Push, Email

  • Repintado: Ninguno (Sin repintado)

■ Notas de configuración Si los símbolos de CFDs (como ORO o BTC) no aparecen en el panel, por favor haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana "Market Watch" de MT4 y seleccione "Mostrar todo".

■ Exención de Riesgo Operar implica un alto riesgo. Este producto muestra datos pasados procesados estadísticamente y no garantiza resultados futuros. Por favor, asegúrese de realizar una verificación suficiente en una cuenta demo antes de invertir fondos reales.


