Monster of Gold

Gold Monster MT5: Libere el poder de la precisión selectiva

Transforme su enfoque del XAUUSD.Convierta $5,000 en $66,000+ a través de la automatización disciplinada.

La evidencia: Rendimiento probado de 1 año

Nuestro último backtest de 1 año con datos reales confirma el potencial explosivo de este algoritmo:

Crecimiento excepcional : Escaló exitosamente un depósito inicial de $5,000 a más de $66,000 en capital total.

Entradas de alta convicción : La estrategia es intencionadamente selectiva, ejecutando un número limitado de entradas durante todo el año para asegurar que sólo se toman las configuraciones de mayor probabilidad.

Protección del capital : Dispone de una protección estricta de los márgenes para evitar el cierre de la cuenta en caso de volatilidad D1 extrema.

Tácticas de Riesgo Cero: Este EA se basa en la estructura pura del mercado y la lógica de ruptura. No contiene Martingala, Cuadrícula ni Arbitraje.