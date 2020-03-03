Monster of Gold
- Asesores Expertos
- Arockia Dinesh Babu
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
Gold Monster MT5: Libere el poder de la precisión selectiva
Transforme su enfoque del XAUUSD.Convierta $5,000 en $66,000+ a través de la automatización disciplinada.
La evidencia: Rendimiento probado de 1 año
Nuestro último backtest de 1 año con datos reales confirma el potencial explosivo de este algoritmo:
-
Crecimiento excepcional: Escaló exitosamente un depósito inicial de $5,000 a más de $66,000 en capital total.
-
Entradas de alta convicción: La estrategia es intencionadamente selectiva, ejecutando un número limitado de entradas durante todo el año para asegurar que sólo se toman las configuraciones de mayor probabilidad.
-
Protección del capital: Dispone de una protección estricta de los márgenes para evitar el cierre de la cuenta en caso de volatilidad D1 extrema.
-
Tácticas de Riesgo Cero: Este EA se basa en la estructura pura del mercado y la lógica de ruptura. No contiene Martingala, Cuadrícula ni Arbitraje.
Por qué gana la lógica "Monster
La mayoría de los EAs fallan porque sobre-comercian. Gold Monster prospera esperando.
-
Dominio de la Tendencia: Analiza los marcos temporales D1 y H4 para asegurar que cada operación está alineada con la "Super-Tendencia" principal del oro.
-
Filtrado avanzado de la volatilidad: Utiliza stops dinámicos basados en ATR y objetivos que respiran con el mercado, capturando corredores masivos mientras corta las pérdidas temprano.
-
Ejecución preparada para el mercado: Se adapta automáticamente a la política de ejecución de su broker (FOK/IOC) y cuenta con una completa normalización de posiciones para una ejecución impecable de las órdenes.
Especificaciones de negociación: Gold Monster
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: H4 (Necesario para un rendimiento óptimo)
- Estrategia: Ruptura de tendencia
- Depósito Mínimo: $5000 (Recomendado para una adecuada gestión del riesgo)
- Tamaño del Lote: 0.1
- Trailing Stop: Falso
- Tamaño de lote fijo: Verdadero