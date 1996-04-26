El indicador Oil Master es un indicador de tipo flecha de compra-venta muy fácil de usar para principiantes que funciona en pares de petróleo, este indicador se centra en dar señales rápidas de scalping con gestión de dinero incorporada en forma de líneas de color Take profit y stop-loss que vienen con cada señal de flecha, el indicador también tiene su panel Stats incorporado que da % de precisión de la señal junto con información útil.

COMO USAR :

Abrir la operación de acuerdo a la dirección de la flecha, después de que el uso de las líneas de TP y SL por encima y por debajo de la flecha y arrastre sus líneas de TP y SL de entrada a las líneas de TP y SL del indicador.





¡¡ESTE INDICADOR NO REPINTA!!



