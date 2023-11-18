Sure Reversal
- Indicadores
- Abdulkarim Karazon
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
SURE REVERSAL es un histograma tipo indicador de sobrecompra/sobreventa que da puntos clave de inversión que indican un movimiento de mercado alcista o bajista
. Este indicador es una fusión entre la media móvil y el indicador RSI, este indicador no es repintador y no está retrasado.
Parámetros :
Período Ma
Método Ma
Precio Ma
Periodo Seguro (Rsi)
Precio Seguro (Rsi)
==============
Very good indicator from Mr. Karazon