Descripción: Deje de dejar su capital expuesto. Trade Sentinel Pro es una utilidad de alto rendimiento diseñada específicamente para los operadores manuales que utilizan MetaTrader 5. Si usted está scalping Oro (XAUUSD) o el comercio de pares principales, esta herramienta actúa como su escudo de seguridad automatizado.

No abre operaciones por usted, sino que protege las operaciones que usted abre. Elimina el error humano, asegura que cada operación tenga un Stop Loss duro al instante, y automatiza la lógica de toma de beneficios que es imposible de ejecutar manualmente a alta velocidad.

Características principales:

🛡️ Protección Instantánea: Inyecta automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) al milisegundo de abrir una operación manualmente. Nunca se preocupe por la desconexión de Internet dejándole expuesto.

Bloqueo inteligente de beneficios: Incluye un Trailing Stop dinámico que sigue al precio para asegurar beneficios cuando el mercado se mueve a tu favor.

📉 Cierre Parcial Automatizado: Cierra automáticamente el 50% de tu posición una vez alcanzado un objetivo de beneficios específico (por ejemplo, 100 puntos), asegurando el dinero en el banco mientras deja correr el resto.

Código MQL5 nativo: Construido con código MQL5 puro y ligero (Sin librerías externas). Crea cero lag y consume mínimos recursos de CPU.

⚙️ Totalmente Personalizable: Controle los niveles SL/TP, la distancia de arrastre y los disparadores de cierre parcial directamente desde el panel de entrada.

¿Para quién es?

Scalpers que necesitan velocidad.

Traders que luchan con la psicología de cerrar operaciones.

Cualquiera que desee automatizar la gestión de riesgos, manteniendo el control de las entradas.