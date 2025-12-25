Trade Sentinel Pro

Descripción: Deje de dejar su capital expuesto. Trade Sentinel Pro es una utilidad de alto rendimiento diseñada específicamente para los operadores manuales que utilizan MetaTrader 5. Si usted está scalping Oro (XAUUSD) o el comercio de pares principales, esta herramienta actúa como su escudo de seguridad automatizado.

No abre operaciones por usted, sino que protege las operaciones que usted abre. Elimina el error humano, asegura que cada operación tenga un Stop Loss duro al instante, y automatiza la lógica de toma de beneficios que es imposible de ejecutar manualmente a alta velocidad.

Características principales:

  • 🛡️ Protección Instantánea: Inyecta automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) al milisegundo de abrir una operación manualmente. Nunca se preocupe por la desconexión de Internet dejándole expuesto.

  • Bloqueo inteligente de beneficios: Incluye un Trailing Stop dinámico que sigue al precio para asegurar beneficios cuando el mercado se mueve a tu favor.

  • 📉 Cierre Parcial Automatizado: Cierra automáticamente el 50% de tu posición una vez alcanzado un objetivo de beneficios específico (por ejemplo, 100 puntos), asegurando el dinero en el banco mientras deja correr el resto.

  • Código MQL5 nativo: Construido con código MQL5 puro y ligero (Sin librerías externas). Crea cero lag y consume mínimos recursos de CPU.

  • ⚙️ Totalmente Personalizable: Controle los niveles SL/TP, la distancia de arrastre y los disparadores de cierre parcial directamente desde el panel de entrada.

¿Para quién es?

  • Scalpers que necesitan velocidad.

  • Traders que luchan con la psicología de cerrar operaciones.

  • Cualquiera que desee automatizar la gestión de riesgos, manteniendo el control de las entradas.

Funciones principales:

  1. Auto-SL/TP: Colocación instantánea para operaciones manuales.

  2. Trailing Stop: Mecanismo dinámico de bloqueo de beneficios.

  3. Cierre parcial: Cierre automático (cierra el 50% en X puntos).

  4. Controles de seguridad: Filtro de diferencial y protección de nivel de congelación.

Especificaciones:

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5).

  • Símbolo: Optimizado para XAUUSD (Oro) y Forex Majors.

  • Código: 100% MQL5 nativo (rápido y estable).



Productos recomendados
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
Real Time Binance Spot Ticks Data
Ugur Ucak
4 (3)
Utilidades
(Tablas de criptomonedas) Trae el historial tanto como el número de barras que especifique y comienza a mostrar los datos instantáneos directamente. Brinda la oportunidad de trabajar en todos los marcos de tiempo. Le permite trabajar con múltiples símbolos. Esta aplicación es un servicio en segundo plano. Descarga el historial de todos los símbolos que comienzan con "S" en la pantalla de observación del mercado y muestra los datos de ticks. Transfiere automáticamente datos comerciales
Sonic
Jalaluddin Raheemi
Asesores Expertos
sólo se venderán 3 copias al precio actual y después el precio subirá a 399$ . Sonic EA es el resultado de estudiar y probar nuestras mejores estrategias de trading y combinarlas con tecnología de Inteligencia Artificial. Este EA es una combinación perfecta de calidad, tecnología, inteligencia, seguridad y experiencia. Esto es sólo el comienzo de este proyecto, Cada semana nuestro equipo trabaja duro para mejorar este algoritmo de negociación y añadir las mejores características a la misma.   M
Overbought Oversold Circle
Tevon R Gardiner
Indicadores
Concepto de trading: Cuando el precio toca o supera el límite superior del círculo = señal potencial de venta (sobrecompra) Cuando el precio toca o cae por debajo del límite inferior del círculo = señal potencial de compra (sobreventa) El círculo actúa como una banda dinámica de soporte/resistencia en torno al precio de apertura Los puntos numerados (1-24) ayudan a identificar en qué punto del ciclo se encuentra el precio en ese momento. Esto es similar al uso de las Bandas de Bollinger u otros
Modify TP SL in batches MT5
Xin You Lin
Utilidades
La función principal de este EA: lote rápida modificación stop profit stop loss a la posición de precio especificado. ¡Por ejemplo: usted tiene cinco órdenes de compra XAUUSD, el precio de apertura es 2510, 2508, 2506, 2504, 2495puede a través de esta EA, lote unificado cambiar el beneficio es 2530, stop loss es 2480.Good suerte con su trato! Wechat：FX-AIEA QQ：2813871972 Email：lxy284628@163.com Cuenta pública de Wechat: Xinyou Jinke FXAIEA.com Bienvenido a su atención ( Xinyou Jinke FXAIEA.com)
Trade Vantage v5
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Ichimoku Map MT5
Pavel Verveyko
Indicadores
Mapa Ichimoku (mirada instantánea a los mercados) - construido sobre la base del legendario indicador Ichimoku Kinko Hyo. La tarea del Mapa Ichimoku es proporcionar información sobre la fuerza del mercado en los períodos de tiempo e instrumentos seleccionados, desde el punto de vista del indicador Ichimoku. El indicador muestra 7 grados de fuerza de señal de compra y 7 grados de fuerza de señal de venta. Cuanto más fuerte sea la tendencia, más brillante será el rectángulo de señal en la tabla. L
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
Bibliotecas
Una media móvil simple (SMA) es un indicador estadístico utilizado en el análisis de series temporales. Este indicador representa la media aritmética de una secuencia de valores a lo largo de un periodo de tiempo determinado. La SMA se utiliza para suavizar las fluctuaciones a corto plazo de los datos, ayudando a resaltar la tendencia general o la dirección de los cambios. Esto ayuda a los analistas y operadores a comprender mejor la dinámica general de las series temporales y a identificar posi
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
LevelsGoodFrequency
Nacer Kessir
Indicadores
Este indicador se basa en una fórmula matemática que le da la posibilidad de buscar y encontrar la frecuencia correcta del movimiento, y determinar su nivel clave; ¡sólo tiene que ajustar el parámetro de frecuencia ! Sencillo y muy eficaz; con este indicador puede predecir fácilmente los próximos niveles de soporte y resistencia del día. Además, este indicador determina el rango y los dos próximos niveles importantes del movimiento fuera de este rango hasta el momento. SGFL3 y RGFL3 son niveles
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Indicadores
CISD Levels Pro dibuja automáticamente niveles de compra y venta CISD directamente en su gráfico. Destaca los niveles pendientes mientras se están formando, y luego marca los niveles confirmados después del cierre de la vela de confirmación. Las flechas de confirmación opcionales le ayudan a detectar la señal rápidamente. Esta herramienta está diseñada para operadores que desean una visualización de niveles CISD limpia y sencilla, sin indicadores adicionales ni desorden. Características princ
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
Asesores Expertos
RS Volatility Expert Advisor (RSV EA) MT5 Nota preliminar importante: El RS Volatility EA MT5 (RSV EA) no está sobreajustado. El código del programa del RS Volatility EA MT5 (RSV EA) se basa en operaciones de forex honestas de los últimos años. El RS Volatility EA MT5 es un asesor experto que sigue tendencias de forma sencilla y, por lo tanto, es ideal para principiantes en el trading. El RSV EA es un EA que genera órdenes en función de las señales del indicador RS Volatility MTF. El RSV EA oper
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
Asesores Expertos
BTC AURA – Robot Inteligente MT5 BTC AURA es un sistema de trading avanzado desarrollado para automatizar operaciones en BTCUSD , utilizando la estrategia de Martingale Inverso con ajustes inteligentes. El robot aprovecha rupturas y reversiones del mercado, gestionando entradas y tamaños de lote de manera estratégica, con filtros de horario, control por días de la semana y un panel visual. Con él, puedes participar en la volatilidad de Bitcoin de forma automática, sin intervención manual, manten
AIS Order Machine
AIRAT SAFIN
Utilidades
INFORMACION MAS IMPORTANTE <1> Exactamente este programa fue usado para establecer el Récord Mundial en Trading 2020 La Equidad de la Cuenta fue incrementada de $1,000,000 a $100,000,000 en 16 días Detalles => www.mql5.com/en/users/AIS <2> En los últimos días de este récord la posición fue creada por 1000-2000 órdenes Fue usado el computador con 1 núcleo Pentium 4 CPU a 2.8 GHz y 1 GB de memoria En los últimos dos días el beneficio diario fue de $ 40.000.000 cada día <3> Fue 100% de comercio ma
Somi Auto Trailing stop EA
Minh Phuong Phung
Utilidades
Se trata de un potente EA semiautomatizado diseñado para operadores activos que desean un mayor control sobre sus operaciones abiertas. Combina características avanzadas como trailing stop dinámico , DCA automático (dollar-cost averaging) , y un sistema inteligente de sincronización SL/TP , todo controlado a través de una intuitiva interfaz de botones en el gráfico . Características: 1. Stop dinámico inteligente Ajusta automáticamente su Stop Loss para asegurar beneficios a medida que el precio
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar. Mejor configuración: Descargar archivo SET Para XAUUSD Marco de Tiempo : 1 Min Características : Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios. un filtro de noticias para e
Premium Risk
Batuhan Bozoklu
Utilidades
Premium Risk es una herramienta inteligente de gestión de riesgo y ejecución de operaciones, diseñada especialmente para scalpers. Calcula automáticamente tu relación riesgo-beneficio (R:R) y el monto del riesgo basado en capital , ayudándote a determinar el tamaño exacto del lote y de la posición. Con el módulo POS , puedes monitorear y gestionar tus operaciones automáticamente. La función magnet detecta el precio de mercado al instante, permitiendo una ejecución rápida y precisa. En resumen, P
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
Linear Trend Predictor MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Linear Trend Predictor : un indicador de tendencia que combina puntos de entrada y líneas de soporte de dirección. Funciona según el principio de romper el canal de precios altos/bajos. El algoritmo del indicador filtra el ruido del mercado, tiene en cuenta la volatilidad y la dinámica del mercado. Capacidades del indicador  Utilizando métodos de suavizado, muestra la tendencia del mercado y los puntos de entrada para abrir órdenes de COMPRA o VENTA.  Adecuado para determinar los movimientos
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
Utilidades
EASY Insight – El trading inteligente empieza aquí Resumen ¿Y si pudieras analizar todo el mercado — Forex, Oro, Criptomonedas, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente? EASY Insight es tu herramienta de exportación lista para IA que convierte los datos de los indicadores en información accionable para el trading. Diseñada para traders que ya no quieren perder tiempo con suposiciones y sobrecarga visual, te ofrece una visión completa del mercado en u
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indicadores
El indicador rastrea la tendencia en 5 tiempos de gráfico diferentes para el mismo activo, en base a 6 señales para cada tiempo de gráfico. El objetivo principal del indicador es mostrarnos la tendencia mayoritaria del activo financiero en el que se colocó. El sistema transmite la información de las tendencias en varios tiempos gráficos, de esta forma el usuario puede tener una visión amplia del movimiento del activo, este tipo de herramienta hace que el usuario tenga una mayor tasa de acierto
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
Bibliotecas
¡Te presentamos tu nuevo EA para operar! Aumente el rendimiento de sus operaciones con este Asesor Experto basado en las Bandas de Bollinger, especialmente diseñado para XAU (Oro) y varios pares de divisas. Por qué este EA es imprescindible: Interfaz limpia y fácil de usar: perfecta para todos los niveles de trader. Take Profit y Stop Loss ocultos incorporados para mayor seguridad de la estrategia Ideal tanto para principiantes como para traders experimentados Listo para usar nada
Hrum
Yvan Musatov
Indicadores
El indicador Hrum se creó para neutralizar las pausas temporales y los retrocesos. Analiza el comportamiento de los precios y, si hay una debilidad temporal en la tendencia, se puede notar en las lecturas del indicador, como en el caso de un cambio pronunciado en la dirección de la tendencia. Entrar en el mercado no es difícil, pero mantenerse es mucho más difícil. Con el indicador Giordano Bruno y su línea de tendencia única, ¡mantenerse en la tendencia será mucho más fácil! Cada subida y cad
GoldCruiseAI
Alexander Matthew Arcay-cachia
Asesores Expertos
GoldCruiseAI - Premium AI-Enhanced Gold Trading Expert Advisor (MT5) AUTOMATIZACIÓN PROFESIONAL XAUUSD - CONSTRUIDO PARA LA CONSISTENCIA Y LA PRESERVACIÓN DEL CAPITAL GoldCruiseAI es un Asesor Experto de grado profesional diseñado exclusivamente para el comercio XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5 . El sistema está diseñado en torno a la baja frecuencia, el comercio de alta confianza , dando prioridad a la protección del capital, el control de reducción, y la coherencia a largo plazo en lugar de vo
DrawTrade MT5
Benjamin Daniel Suarez Luque
Utilidades
Mejore su flujo de trabajo manual en MetaTrader DrawTrade es una reimaginación total de cómo interactuar con MetaTrader mediante la introducción de una interfaz flexible e intuitiva diseñada específicamente para los operadores manuales. Se mejora la navegación gráfica, mejora la capacidad de respuesta de dibujo, y agiliza la ejecución de operaciones - todo ello con herramientas que se sienten naturales de usar y rápido de dominar. Mejoras básicas en la navegación Navegación con un movimiento de
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indicadores
¡Presentamos RSIScalperPro - un revolucionario indicador basado en RSI para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el scalping en gráficos de un minuto! Con RSIScalperPro, tendrás una herramienta poderosa para señales precisas de entrada y salida, lo que mejorará tu eficiencia de trading. RSIScalperPro utiliza dos diferentes indicadores de RSI que proporcionan señales claras para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Puedes ajustar los periodos de tiempo y los valores límite de los dos
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Le presento los parámetros y ajustes del bot Series Control, que es un bot ultramoderno para trabajar en el mercado Forex. Este bot utiliza las últimas tecnologías de gestión monetaria y análisis de mercado para identificar tendencias y tomar decisiones de trading. También dispone de un sistema flexible de control y protección para cada posición. Pares de divisas para operar : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJP
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indicadores
Candle Timer Countdown v2.5 es un indicador MQL5 avanzado diseñado para mejorar la precisión de sus operaciones. Proporciona una cuenta atrás en tiempo real para cada vela mientras analiza simultáneamente múltiples marcos temporales para detectar la dirección de la tendencia y posibles reversiones tempranas. Sus principales características son: Cuenta atrás de velas y barra de progreso: Controle el tiempo exacto restante para cada vela con una clara visualización del progreso. Detección avanzada
FREE
Floating peaks oscillator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Oscilador de picos flotantes - es el sistema de comercio manual. Se basa en el tipo de oscilador Stochastik/RSI con niveles dinámicos/flotantes de sobrecompra y sobreventa. niveles de sobrecompra y sobreventa. Cuando la línea principal es verde - el mercado está bajo presión alcista, cuando la línea principal es roja - el mercado está bajo presión bajista. La flecha de compra aparece en la parte inferior flotante y la flecha de venta aparece en la parte superior flotante. El indicador permite i
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT5 **DESCUENTO DE NAVIDAD 50% - SOLO POR TIEMPO LIMITADO Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/79133 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading con Precisión L
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario