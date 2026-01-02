SMG Guard Pro

Smart Money

Guardian El mejor gestor de operaciones y experto en protección del capital

Transforme su operativa manual con una disciplina de nivel profesional. Smart Money Guardian no es sólo una herramienta; es su "CEO Digital" que gestiona cada operación con precisión matemática, protegiendo su capital de decisiones emocionales y de la volatilidad inesperada del mercado.

🛡️ ¿Por qué elegir Smart Money Guardian?

La mayoría de los operadores manuales fracasan debido a la falta de disciplina de salida y a una mala gestión del riesgo. Este EA resuelve eso automatizando su estrategia de salida en el momento en que entra en una operación.

1.

Control de Riesgo de Precisión (El Guardián

) SL/TP Automático: Cada operación es protegida instantáneamente usando ATR o la lógica basada en Velas Altas/Bajas.

Escudo de Reducción Diaria: Proteja su cuenta de "Revenge Trading". Establezca su pérdida máxima diaria (Porcentaje o Dinero), y el EA forzará el cierre de posiciones y bloqueará la operativa hasta el día siguiente.

Bloqueo de operaciones: Cuando se alcanza su límite de pérdida, el EA bloquea la plataforma e incluso bloquea las operaciones accidentales "One-Click".

2.

Cierre parcial en dos fases: Bloquee las ganancias en los hitos que prefiera (por ejemplo, 50% de ganancia en 1:1 RR).

Punto de equilibrio inteligente: Mueva automáticamente su Stop Loss a la entrada (más compensación) una vez que su objetivo de beneficios alcance un determinado porcentaje.

Trailing Stop avanzado: Siga la tendencia utilizando la lógica de trailing basada en velas o en ATR.

3.

Revolucionaria

Protección de

Mitigación de Pérdidas

Half SL: Una característica única que cierra una parte de su operación (por ejemplo, el 50%) si el precio se mueve significativamente en su contra, cortando efectivamente sus pérdidas antes de que se alcance el SL completo.

Tiempo de espera de la posición: Cierra automáticamente las operaciones estancadas que han estado abiertas durante demasiado tiempo, reduciendo la exposición durante la noche y los fines de semana.

4.

Panel de Análisis Profesional

: Información en tiempo real: Supervise el rendimiento diario de su capital, reducción y beneficios directamente en su gráfico.

Estado de las funciones: De un vistazo, vea qué módulos de protección (Trail, BE, Parcial) están activos.

3.4.

Características técnicas clave

Compatible con todos los símbolos: Gestiona los símbolos actuales o una lista personalizada de pares.

Soporte para operaciones manuales: Diseñado específicamente para ayudar a los operadores manuales (Magic 0) o filtrar por comentarios.

Alertas Multicanal: Manténgase informado con ventanas emergentes en pantalla, alertas sonoras y notificaciones push a su móvil.

Totalmente personalizable: Ajuste con precisión cada parámetro para adaptarlo a su estilo personal de trading.

Especificaciones técnicas

Terminal:

MetaTrader

5 Clase de activos: Divisas, Índices, Materias Primas, Cripto.

Ejecución: Funciona con cualquier broker (Market Execution).

No deje que un solo error emocional arruine su cuenta. Consigue la disciplina que te mereces con Smart Money Guardian.

🔥 OFERTA INTRODUCTORIA: ¡SÓLO $56! (Precio regular $99) El precio aumentará a $99 el [¡56 dólares en sólo 30 días!] ¡Hazte ya con tu guardián profesional del trading y asegúrate este precio especial de lanzamiento!