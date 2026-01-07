AutoShield SL TP Manager
- Utilidades
- Muhammad Nadeem Satti
- Versión: 2.0
- Activaciones: 10
Elimine el estrés manual de la gestión de riesgos con AutoShield. Esta utilidad aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a cada operación que abra, garantizando que ninguna posición quede desprotegida. .
-
Protección universal: Detecta y actualiza automáticamente tanto las posiciones activas como las órdenes pendientes. .
-
Compatibilidad con múltiples pares: Elija gestionar sólo el gráfico actual o todos los símbolos abiertos de su cuenta simultáneamente. .
-
Interfaz visual clara: Presenta una pantalla personalizable en el gráfico que muestra el estado actual de la automatización y los ajustes de SL y TP. .
-
Preparado para la ejecución: Las comprobaciones integradas del modo de llenado garantizan la compatibilidad con los distintos tipos de ejecución de los corredores (Mercado, Instantánea o Solicitud). .