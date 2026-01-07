AutoShield SL TP Manager

Elimine el estrés manual de la gestión de riesgos con AutoShield. Esta utilidad aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a cada operación que abra, garantizando que ninguna posición quede desprotegida. .

  • Protección universal: Detecta y actualiza automáticamente tanto las posiciones activas como las órdenes pendientes. .

  • Compatibilidad con múltiples pares: Elija gestionar sólo el gráfico actual o todos los símbolos abiertos de su cuenta simultáneamente. .

  • Interfaz visual clara: Presenta una pantalla personalizable en el gráfico que muestra el estado actual de la automatización y los ajustes de SL y TP. .

  • Preparado para la ejecución: Las comprobaciones integradas del modo de llenado garantizan la compatibilidad con los distintos tipos de ejecución de los corredores (Mercado, Instantánea o Solicitud). .


