Claude bot

🚀 Claude bot v2.00 es un Asesor Experto versátil y fiable construido para estrategias adaptativas de seguimiento de tendencias a través de pares de divisas. Utilizando una combinación de medias móviles, ADX, ATR y filtros RSI, identifica tendencias estables al tiempo que minimiza las entradas falsas. El EA incluye un trailing stop inteligente y una lógica de punto de equilibrio para bloquear las ganancias tempranas y reducir las pérdidas rápidamente.

⚙️ Visión general de la estrategia:

  • Entrada en Tendencia: Basada en cruces de MA con filtros ADX y RSI para confirmar la fortaleza del mercado.

  • Gestión de operaciones:

    • Trailing Stop inteligente basado en ATR.

    • Activación del punto de equilibrio en puntos de beneficio personalizables.

  • Control del riesgo:

    • Tamaño de lote fijo o dinámico (basado en saldo/porcentaje).

    • Límite máximo de drawdown y filtro de horas de negociación.

Parámetros de entrada:

  • Períodos MA, ajustes ADX/ATR/RSI.

  • Nivel de activación del trailing stop

  • Activación y desplazamiento del punto de equilibrio

  • Órdenes máximas, filtros de tiempo y número mágico

  • Control de % de riesgo o lote fijo

📈 Uso recomendado:

  • Pares: XAUUSD

  • Plazos: M1

✅ Características:

  • Compatible con todos los brokers (4 y 5 dígitos).

  • Funciona en cuentas de cobertura y de compensación

  • Gestión de errores incluida: validación de spread/margen/volumen

  • Sin martingala, sin rejilla y sin arbitraje

📌 Notas:

  • Para obtener los mejores resultados, optimizar los parámetros para cada par.

  • Utilizar VPS y broker de bajo spread para operar en vivo.

  • Backtest en modo "Cada tick basado en ticks reales" para mayor precisión.


