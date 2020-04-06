Claude bot
- Asesores Expertos
- Muhammad Nadeem Satti
- Versión: 2.4
- Activaciones: 5
🚀 Claude bot v2.00 es un Asesor Experto versátil y fiable construido para estrategias adaptativas de seguimiento de tendencias a través de pares de divisas. Utilizando una combinación de medias móviles, ADX, ATR y filtros RSI, identifica tendencias estables al tiempo que minimiza las entradas falsas. El EA incluye un trailing stop inteligente y una lógica de punto de equilibrio para bloquear las ganancias tempranas y reducir las pérdidas rápidamente.
⚙️ Visión general de la estrategia:
Entrada en Tendencia: Basada en cruces de MA con filtros ADX y RSI para confirmar la fortaleza del mercado.
Gestión de operaciones:
Trailing Stop inteligente basado en ATR.
Activación del punto de equilibrio en puntos de beneficio personalizables.
Control del riesgo:
Tamaño de lote fijo o dinámico (basado en saldo/porcentaje).
Límite máximo de drawdown y filtro de horas de negociación.
Parámetros de entrada:
Períodos MA, ajustes ADX/ATR/RSI.
Nivel de activación del trailing stop
Activación y desplazamiento del punto de equilibrio
Órdenes máximas, filtros de tiempo y número mágico
Control de % de riesgo o lote fijo
📈 Uso recomendado:
Pares: XAUUSD
Plazos: M1
✅ Características:
Compatible con todos los brokers (4 y 5 dígitos).
Funciona en cuentas de cobertura y de compensación
Gestión de errores incluida: validación de spread/margen/volumen
Sin martingala, sin rejilla y sin arbitraje
📌 Notas:
Para obtener los mejores resultados, optimizar los parámetros para cada par.
Utilizar VPS y broker de bajo spread para operar en vivo.
Backtest en modo "Cada tick basado en ticks reales" para mayor precisión.