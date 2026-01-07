Smart Levels Spikes
- Utilidades
- Muhammad Akhtar
- Versión: 1.1
1. Dimensionamiento de la posición y gestión del riesgo
Sistema inteligente de asignación de capital
-
Opciones de lote flexibles: Elija entre tamaños de lote fijos o autodimensionamiento dinámico
-
Configuración automática de lotes: Calcule el tamaño de la posición en función del capital o del saldo de la cuenta
-
Multiplicador de riesgo: Ajuste la exposición mediante un porcentaje de ajuste del riesgo
-
Control de la dirección de las operaciones: Activación/desactivación independiente de las señales de compra y venta
Los operadores profesionales apreciarán el control granular sobre el tamaño de las posiciones, mientras que los principiantes se beneficiarán de los cálculos de riesgo automatizados.
2. Gestión avanzada de la distancia entre órdenes
Tecnología de colocación de órdenes de precisión
-
Control de distancia de órdenesBuy Stop: Establezca una distancia mínima entre las órdenes Buy Stop
-
Control de Distancia de Stop de Venta: Definir separación entre órdenes stop de venta
-
Control de Distancia de Compra-Venta: Control de la distancia mínima entre órdenes opuestas
-
Controlde distancia multicapa: Evita la agrupación de órdenes y optimiza las entradas
Esta función única evita el overtrading y garantiza una distribución óptima de las órdenes en los distintos niveles de precios.
3. Parámetros de negociación y configuración de estrategias
Configuración de la estrategia principal
-
Take Profit & Stop Loss: Establezca ratios precisos de riesgo-recompensa en puntos
-
Sistema Trailing Stop: Proteja los beneficios con parámetros de arrastre ajustables
-
Flexibilidad del marco temporal: Funciona en cualquier marco temporal, incluido el período del gráfico actual
-
Análisis de barras: Periodo de retrospectiva personalizable para la identificación de niveles
-
Expiración de órdenes: Cancelación automática de la orden una vez transcurridas las horas especificadas
Los parámetros personalizables permiten la adaptación a cualquier condición de mercado y estilo de negociación.
4. Sistema de enfriamiento inteligente
Gestión inteligente del ciclo de mercado
-
Enfriamiento post-negociación: Evita la reentrada inmediata tras el cierre de la posición
-
Periodo de espera basado en velas: Mide el tiempo en barras completas, no en minutos
-
Duración ajustable: Establezca la duración del enfriamiento desde 0 (desactivado) hasta cualquier número de velas
-
Conciencia de ciclo: Respeta los ritmos del mercado y evita las operaciones excesivas.
Esta innovadora característica ayuda a evitar whipsaws y reduce las decisiones de trading emocionales.
5. Generación y filtrado de señales
Análisis sofisticado del mercado
-
Detección de rangos: Identifica automáticamente los niveles máximos y mínimos recientes
-
Dirección de ruptura: Alterna entre estrategias de ruptura o rebote
-
Inversión de señales: Opción de invertir las señales de negociación para estrategias contra tendencia
-
Validación de posiciones: Comprueba las posiciones existentes antes de colocar nuevas órdenes
Combina el análisis técnico con una lógica de negociación práctica para generar señales fiables.
Principales características y ventajas
Detección inteligente de niveles
-
Cálculo de Rango Dinámico: Actualiza continuamente los niveles de soporte/resistencia
-
Compatibilidad Multi-Tiempo: Funciona en todos los marcos temporales para mayor flexibilidad
-
Estrategia adaptativa: Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado
Gestión avanzada de órdenes
-
Límite máximo de órdenes: evita el exceso de operaciones con límites configurables
-
Cumplimiento de la distancia: Garantiza un espaciado óptimo de las órdenes para una mejor distribución del riesgo
-
Limpieza automática: Las órdenes caducadas se eliminan automáticamente
-
Aislamiento de números mágicos: Fácil identificación y gestión de las operaciones EA
Control sofisticado del riesgo
-
Protección Trailing Stop: Bloquea los beneficios a la vez que deja espacio para que las operaciones respiren.
-
Cumplimiento del nivel de stop: Ajusta automáticamente las órdenes para cumplir los requisitos del broker
-
Seguridad multiposición: Evita entradas simultáneas en la misma dirección
-
Compatibilidad con brokers: Funciona con los requisitos de todos los brokers de MT5
Conocimiento del ciclo del mercado
-
Inteligencia de enfriamiento: Reconoce cuándo hay que permanecer fuera del mercado
-
Seguimiento de posiciones: Supervisa todas las posiciones gestionadas por el EA en tiempo real
-
Optimización del rendimiento: Reduce el drawdown mediante periodos de espera estratégicos
Ejecución profesional
-
Integración con CTrade: Utiliza la clase de trading nativa de MQL5 para una ejecución fiable
-
Gestión de errores: Gestión integral de errores con registro detallado
-
Normalización de precios: Garantiza que todas las órdenes cumplan los requisitos de precisión del broker
-
Actualizaciones en tiempo real: Supervisión y ajuste continuos del mercado
Excelencia técnica
Arquitectura robusta
-
Gestión eficiente de la memoria: Consumo mínimo de recursos
-
Rendimiento estable: Diseñado para funcionar 24/7 sin ralentizaciones
-
Estructura de código limpia: Bien organizado, comentado y mantenible
-
Optimización para MT5: Totalmente compatible con las especificaciones de MetaTrader 5
Diseño inteligente de algoritmos
-
Algoritmo Multi-Distancia: Enfoque único para la colocación de órdenes
-
Cálculo dinámico de niveles: Se adapta a la volatilidad cambiante del mercado
-
Filtrado inteligente: Múltiples capas de validación para señales fiables
-
Ajuste en tiempo real: Optimización continua de los parámetros
Experiencia del usuario
-
Configuración sencilla: Parámetros de entrada sencillos
-
Registro exhaustivo: Declaraciones de impresión detalladas para depuración
-
Información visual: Salida de terminal clara para supervisión
-
Mantenimiento mínimo: Configure y olvídese una vez configurado
Explicación de la estrategia de negociación
Cómo funciona
-
Identificación de niveles: El EA analiza el número especificado de barras para encontrar máximos y mínimos recientes
-
Colocación de órdenes: Coloca órdenes pendientes (stop o limitadas) en los niveles detectados
-
Gestión de distancias: Asegura el espacio adecuado entre todas las órdenes
-
Captura de ruptura: Espera a que el precio active las órdenes y captura el impulso
-
Gestión de beneficios: Aplica trailing stops para maximizar las operaciones ganadoras
Condiciones del mercado
-
Mercados fluctuantes: Excelente rendimiento durante las fases de consolidación
-
Mercados en tendencia: Captura las rupturas de los rangos de consolidación
-
Mercados volátiles: Los parámetros ajustables se adaptan a diferentes niveles de volatilidad
-
Todos los plazos: Escalable desde scalping a swing trading timeframes
¿Por qué elegir Smart Levels Breakouts EA?
Para operadores sistemáticos
-
Enfoque basado en reglas: Elimina la toma de decisiones emocionales
-
Ejecución consistente: La misma lógica aplicada a cada operación
-
Estrategia Backtestable: Reglas claras y lógicas adecuadas para la optimización
-
La gestión del riesgo es lo primero: La preservación del capital está integrada en el diseño
Para profesionales ocupados
-
Funcionamiento 24/7: Nunca pierde oportunidades de negociación
-
Seguimiento mínimo: Gestión automatizada de todas las posiciones
-
Informes detallados: Registros exhaustivos para revisar el rendimiento
-
Ejecución fiable: Gestión de órdenes de nivel profesional
Para todos los niveles de experiencia
-
Para principiantes: configuración sencilla con valores predeterminados razonables
-
Personalización avanzada: Amplios parámetros para operadores experimentados
-
Valor educativo: Aprenda sobre estrategias de ruptura a través de la observación
-
Diseño consciente del riesgo: Protecciones integradas para preservar el capital
Requisitos del sistema
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Cuenta: Cualquier cuenta MT5 (Admite tanto operaciones demo como reales)
-
Depósito mínimo: Flexible en función de la configuración del tamaño de la posición
-
Símbolos: El mejor rendimiento en los principales pares de divisas, funciona con todos los símbolos
-
VPS Recomendado: Para operar 24/7 (pero no es obligatorio)
Soporte y Actualizaciones
-
Documentación completa: Guía detallada de instalación y configuración incluida
-
Actualizaciones periódicas: Mejoras continuas basadas en los comentarios de los usuarios
-
Soporte de mercado: Soporte directo a través del sistema de mercado MQL5
-
Acceso a la comunidad: Únase a otros usuarios para debatir y optimizar estrategias
Renuncia al riesgo y mejores prácticas
-
Empezar con Demo: Pruebe siempre a fondo en demo antes de operar en vivo
-
Capitalización adecuada: Asegúrese de que el saldo de la cuenta es suficiente para los ajustes de riesgo seleccionados
-
Conocimiento del mercado: Comprender que todas las operaciones implican un riesgo de pérdida
-
Supervisión continua: Revisar periódicamente el rendimiento y realizar los ajustes necesarios