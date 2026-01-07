Smart Levels Spikes

1. Dimensionamiento de la posición y gestión del riesgo

Sistema inteligente de asignación de capital

Opciones de lote flexibles : Elija entre tamaños de lote fijos o autodimensionamiento dinámico

Configuración automática de lotes : Calcule el tamaño de la posición en función del capital o del saldo de la cuenta

Multiplicador de riesgo : Ajuste la exposición mediante un porcentaje de ajuste del riesgo

Control de la dirección de las operaciones: Activación/desactivación independiente de las señales de compra y venta

Los operadores profesionales apreciarán el control granular sobre el tamaño de las posiciones, mientras que los principiantes se beneficiarán de los cálculos de riesgo automatizados.

2. Gestión avanzada de la distancia entre órdenes

Tecnología de colocación de órdenes de precisión

Control de distancia de órdenes Buy Stop : Establezca una distancia mínima entre las órdenes Buy Stop

Control de Distancia de Stop de Venta : Definir separación entre órdenes stop de venta

Control de Distancia de Compra-Venta : Control de la distancia mínima entre órdenes opuestas

Controlde distancia multicapa: Evita la agrupación de órdenes y optimiza las entradas

Esta función única evita el overtrading y garantiza una distribución óptima de las órdenes en los distintos niveles de precios.

3. Parámetros de negociación y configuración de estrategias

Configuración de la estrategia principal

Take Profit & Stop Loss : Establezca ratios precisos de riesgo-recompensa en puntos

Sistema Trailing Stop : Proteja los beneficios con parámetros de arrastre ajustables

Flexibilidad del marco temporal : Funciona en cualquier marco temporal, incluido el período del gráfico actual

Análisis de barras : Periodo de retrospectiva personalizable para la identificación de niveles

Expiración de órdenes: Cancelación automática de la orden una vez transcurridas las horas especificadas

Los parámetros personalizables permiten la adaptación a cualquier condición de mercado y estilo de negociación.

4. Sistema de enfriamiento inteligente

Gestión inteligente del ciclo de mercado

Enfriamiento post-negociación : Evita la reentrada inmediata tras el cierre de la posición

Periodo de espera basado en velas : Mide el tiempo en barras completas, no en minutos

Duración ajustable : Establezca la duración del enfriamiento desde 0 (desactivado) hasta cualquier número de velas

Conciencia de ciclo: Respeta los ritmos del mercado y evita las operaciones excesivas.

Esta innovadora característica ayuda a evitar whipsaws y reduce las decisiones de trading emocionales.

5. Generación y filtrado de señales

Análisis sofisticado del mercado

Detección de rangos : Identifica automáticamente los niveles máximos y mínimos recientes

Dirección de ruptura : Alterna entre estrategias de ruptura o rebote

Inversión de señales : Opción de invertir las señales de negociación para estrategias contra tendencia

Validación de posiciones: Comprueba las posiciones existentes antes de colocar nuevas órdenes

Combina el análisis técnico con una lógica de negociación práctica para generar señales fiables.

Principales características y ventajas

Detección inteligente de niveles

Cálculo de Rango Dinámico : Actualiza continuamente los niveles de soporte/resistencia

Compatibilidad Multi-Tiempo : Funciona en todos los marcos temporales para mayor flexibilidad

Estrategia adaptativa: Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado

Gestión avanzada de órdenes

Límite máximo de órdenes : evita el exceso de operaciones con límites configurables

Cumplimiento de la distancia : Garantiza un espaciado óptimo de las órdenes para una mejor distribución del riesgo

Limpieza automática : Las órdenes caducadas se eliminan automáticamente

Aislamiento de números mágicos: Fácil identificación y gestión de las operaciones EA

Control sofisticado del riesgo

Protección Trailing Stop : Bloquea los beneficios a la vez que deja espacio para que las operaciones respiren.

Cumplimiento del nivel de stop : Ajusta automáticamente las órdenes para cumplir los requisitos del broker

Seguridad multiposición : Evita entradas simultáneas en la misma dirección

Compatibilidad con brokers: Funciona con los requisitos de todos los brokers de MT5

Conocimiento del ciclo del mercado

Inteligencia de enfriamiento : Reconoce cuándo hay que permanecer fuera del mercado

Seguimiento de posiciones : Supervisa todas las posiciones gestionadas por el EA en tiempo real

Optimización del rendimiento: Reduce el drawdown mediante periodos de espera estratégicos

Ejecución profesional

Integración con CTrade : Utiliza la clase de trading nativa de MQL5 para una ejecución fiable

Gestión de errores : Gestión integral de errores con registro detallado

Normalización de precios : Garantiza que todas las órdenes cumplan los requisitos de precisión del broker

Actualizaciones en tiempo real: Supervisión y ajuste continuos del mercado

Excelencia técnica

Arquitectura robusta

Gestión eficiente de la memoria : Consumo mínimo de recursos

Rendimiento estable : Diseñado para funcionar 24/7 sin ralentizaciones

Estructura de código limpia : Bien organizado, comentado y mantenible

Optimización para MT5: Totalmente compatible con las especificaciones de MetaTrader 5

Diseño inteligente de algoritmos

Algoritmo Multi-Distancia : Enfoque único para la colocación de órdenes

Cálculo dinámico de niveles : Se adapta a la volatilidad cambiante del mercado

Filtrado inteligente : Múltiples capas de validación para señales fiables

Ajuste en tiempo real: Optimización continua de los parámetros

Experiencia del usuario

Configuración sencilla : Parámetros de entrada sencillos

Registro exhaustivo : Declaraciones de impresión detalladas para depuración

Información visual : Salida de terminal clara para supervisión

Mantenimiento mínimo: Configure y olvídese una vez configurado

Explicación de la estrategia de negociación

Cómo funciona

Identificación de niveles: El EA analiza el número especificado de barras para encontrar máximos y mínimos recientes Colocación de órdenes: Coloca órdenes pendientes (stop o limitadas) en los niveles detectados Gestión de distancias: Asegura el espacio adecuado entre todas las órdenes Captura de ruptura: Espera a que el precio active las órdenes y captura el impulso Gestión de beneficios: Aplica trailing stops para maximizar las operaciones ganadoras

Condiciones del mercado

Mercados fluctuantes : Excelente rendimiento durante las fases de consolidación

Mercados en tendencia : Captura las rupturas de los rangos de consolidación

Mercados volátiles : Los parámetros ajustables se adaptan a diferentes niveles de volatilidad

Todos los plazos: Escalable desde scalping a swing trading timeframes

¿Por qué elegir Smart Levels Breakouts EA?

Para operadores sistemáticos

Enfoque basado en reglas : Elimina la toma de decisiones emocionales

Ejecución consistente : La misma lógica aplicada a cada operación

Estrategia Backtestable : Reglas claras y lógicas adecuadas para la optimización

La gestión del riesgo es lo primero: La preservación del capital está integrada en el diseño

Para profesionales ocupados

Funcionamiento 24/7 : Nunca pierde oportunidades de negociación

Seguimiento mínimo : Gestión automatizada de todas las posiciones

Informes detallados : Registros exhaustivos para revisar el rendimiento

Ejecución fiable: Gestión de órdenes de nivel profesional

Para todos los niveles de experiencia

Para principiantes : configuración sencilla con valores predeterminados razonables

Personalización avanzada : Amplios parámetros para operadores experimentados

Valor educativo : Aprenda sobre estrategias de ruptura a través de la observación

Diseño consciente del riesgo: Protecciones integradas para preservar el capital

Requisitos del sistema

Plataforma : MetaTrader 5

Cuenta : Cualquier cuenta MT5 (Admite tanto operaciones demo como reales)

Depósito mínimo : Flexible en función de la configuración del tamaño de la posición

Símbolos : El mejor rendimiento en los principales pares de divisas, funciona con todos los símbolos

VPS Recomendado: Para operar 24/7 (pero no es obligatorio)

Soporte y Actualizaciones

Documentación completa : Guía detallada de instalación y configuración incluida

Actualizaciones periódicas : Mejoras continuas basadas en los comentarios de los usuarios

Soporte de mercado : Soporte directo a través del sistema de mercado MQL5

Acceso a la comunidad: Únase a otros usuarios para debatir y optimizar estrategias

Renuncia al riesgo y mejores prácticas