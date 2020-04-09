Smart Flow Pro
- Utilidades
- Muhammad Akhtar
- Versión: 1.1
Características principales
⚡ Modos de comercio duales
-
Trading asistido manualmente: Botones instantáneos de COMPRA/VENTA con negociación a intervalos configurables
-
Automatización basada en el tiempo: Programar operaciones a horas específicas con ajuste de desfase GMT
Gestión inteligente del tiempo
-
Reloj GMT en tiempo real con desfase horario ajustable
-
Cuenta atrás visual que muestra horas:minutos:segundos hasta la siguiente operación
-
Reinicio diario automático con gestión de sesiones
-
Cuenta atrás codificada por colores ( Blanco > Amarillo > Rojo a medida que se acerca la hora)
Interfaz intuitiva del panel de control
-
Panel con título profesional: "EPIC FLOW EA" con acento dorado
-
Diseño horizontal compacto: Agrupación de controles que ahorra espacio
-
Visualización del estado en tiempo real: Visualización clara del estado de las operaciones
-
Monitor de pérdidas y ganancias en tiempo real: Pantalla de gran tamaño con codificación de beneficios/pérdidas por colores
⚙️ Controles avanzados de negociación
-
Motores de negociación duales: Sistemas manuales y automatizados independientes
-
Intervalo de órdenes configurable: precisión de 10 ms a 60.000 ms
-
Tamaño de lote ajustable: Validado con los requisitos del broker
-
Selección de la dirección de la operación: Cambio rápido entre COMPRA/VENTA
🛡️ Gestión del riesgo
-
One-Click Stop: cese inmediato de la negociación
-
Emergency Close All: Liquidación masiva de posiciones
-
Límites de sesión: Control de operaciones máximas por sesión
-
Temporizador de parada automática: límites configurables de duración de las operaciones
📊 Supervisión en tiempo real
-
Contador de órdenes: Seguimiento de las operaciones realizadas en la sesión actual
-
Estado de las operaciones en tiempo real: ON/OFF/En espera/Indicadores de negociación.
-
Visualización de la siguiente operación: Vista previa de la hora de ejecución programada
-
Hora actual del mercado: Reloj ajustado a GMT con visualización del desfase
Aspectos destacados del diseño
-
Esquema de color profesional: Panel oscuro con controles codificados por colores
-
Diseño adaptable: Optimizado para 320px de ancho, compacto pero legible
-
Información visual: Los cambios de color de los botones indican los estados activos
-
Tipografía limpia: Jerarquía clara con un tamaño de fuente adecuado
🔧 Ventajas técnicas
-
Optimizado para MQL5: Construido para MetaTrader 5 con funciones modernas.
-
Sistema de temporizador eficiente: precisión de 1 ms para un trading exacto
-
Gestión de errores: Validación y registro exhaustivos
-
Compatible con brokers: Funciona con todos los brokers y tipos de cuenta de MT5
Ideal para
-
Traders de día: Ejecución manual rápida con respaldo de automatización
-
Operadores de noticias: Preprograma operaciones en torno a eventos económicos
-
Operadores principiantes: Interfaz intuitiva con funciones profesionales
-
Operadores avanzados: Automatización personalizable con sincronización precisa