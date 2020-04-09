Smart Flow Pro

Probar antes de usar... En el mercado de divisas, un rango se refiere a un periodo de tiempo durante el cual el precio de un par de divisas permanece relativamente estable, fluctuando dentro de una banda estrecha. Esto se puede contrastar con una tendencia, que se refiere a un movimiento sostenido en el precio de un par de divisas en una dirección particular. Durante un rango, el precio del par de divisas puede moverse hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango definido, pero no está tendiend

FREE