Smart Flow Pro

Smart Flow Pro - tablero de instrumentos de comercio

Características principales

⚡ Modos de comercio duales

  • Trading asistido manualmente: Botones instantáneos de COMPRA/VENTA con negociación a intervalos configurables

  • Automatización basada en el tiempo: Programar operaciones a horas específicas con ajuste de desfase GMT

Gestión inteligente del tiempo

  • Reloj GMT en tiempo real con desfase horario ajustable

  • Cuenta atrás visual que muestra horas:minutos:segundos hasta la siguiente operación

  • Reinicio diario automático con gestión de sesiones

  • Cuenta atrás codificada por colores ( Blanco > Amarillo > Rojo a medida que se acerca la hora)

Interfaz intuitiva del panel de control

  • Panel con título profesional: "EPIC FLOW EA" con acento dorado

  • Diseño horizontal compacto: Agrupación de controles que ahorra espacio

  • Visualización del estado en tiempo real: Visualización clara del estado de las operaciones

  • Monitor de pérdidas y ganancias en tiempo real: Pantalla de gran tamaño con codificación de beneficios/pérdidas por colores

⚙️ Controles avanzados de negociación

  • Motores de negociación duales: Sistemas manuales y automatizados independientes

  • Intervalo de órdenes configurable: precisión de 10 ms a 60.000 ms

  • Tamaño de lote ajustable: Validado con los requisitos del broker

  • Selección de la dirección de la operación: Cambio rápido entre COMPRA/VENTA

🛡️ Gestión del riesgo

  • One-Click Stop: cese inmediato de la negociación

  • Emergency Close All: Liquidación masiva de posiciones

  • Límites de sesión: Control de operaciones máximas por sesión

  • Temporizador de parada automática: límites configurables de duración de las operaciones

📊 Supervisión en tiempo real

  • Contador de órdenes: Seguimiento de las operaciones realizadas en la sesión actual

  • Estado de las operaciones en tiempo real: ON/OFF/En espera/Indicadores de negociación.

  • Visualización de la siguiente operación: Vista previa de la hora de ejecución programada

  • Hora actual del mercado: Reloj ajustado a GMT con visualización del desfase

Aspectos destacados del diseño

  • Esquema de color profesional: Panel oscuro con controles codificados por colores

  • Diseño adaptable: Optimizado para 320px de ancho, compacto pero legible

  • Información visual: Los cambios de color de los botones indican los estados activos

  • Tipografía limpia: Jerarquía clara con un tamaño de fuente adecuado

🔧 Ventajas técnicas

  • Optimizado para MQL5: Construido para MetaTrader 5 con funciones modernas.

  • Sistema de temporizador eficiente: precisión de 1 ms para un trading exacto

  • Gestión de errores: Validación y registro exhaustivos

  • Compatible con brokers: Funciona con todos los brokers y tipos de cuenta de MT5

Ideal para

  • Traders de día: Ejecución manual rápida con respaldo de automatización

  • Operadores de noticias: Preprograma operaciones en torno a eventos económicos

  • Operadores principiantes: Interfaz intuitiva con funciones profesionales

  • Operadores avanzados: Automatización personalizable con sincronización precisa


