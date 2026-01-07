Smart Trading Board
1. Sección de configuración de negociación
Configuración básica para su estrategia de negociación
Tamaño de Lote por Defecto: Establezca su volumen de operaciones preferido con precisión
Número Mágico: Aísle las operaciones del EA para facilitar su identificación y gestión.
Comentario de la operación: Personalice los comentarios de las órdenes para un mejor seguimiento de las operaciones
Control de órdenes múltiples: Alterne entre una o varias posiciones simultáneas
Límite máximo de órdenes: evite el exceso de operaciones con límites de órdenes configurables
Perfecto para los operadores que desean un control total sobre sus parámetros de negociación, manteniendo al mismo tiempo una gestión organizada de las operaciones.
2. Sección de Gestión de Riesgos
Protección profesional para su capital
Protección Stop-Loss: Establezca niveles de stop-loss precisos en puntos
Objetivos de beneficios: Defina objetivos de beneficios con precisión milimétrica
Control del porcentaje de riesgo: Implemente una gestión del riesgo basada en porcentajes
Conmutación de la gestión monetaria: Cambie entre tamaño de posición fijo y calculado
Esencial para preservar el capital y aplicar estrategias disciplinadas de riesgo-recompensa.
3. Sección Trailing Stop
Tecnología avanzada de protección de beneficios
Activación inteligente de trailing stops: Activación/desactivación de los trailing stops con un solo clic
-
Flexibilidad de medición: Elija entre pips o puntos para todos los cálculos
Umbral de inicio de trailing stops: Defina cuándo deben activarse los trailing stops
Control de paso y distancia: Ajuste con precisión la sensibilidad y la distancia del trailing stop
Maximice los beneficios a la vez que protege las ganancias con este sofisticado mecanismo de trailing.
4. Sección de configuración del panel de control
Interfaz de negociación profesional personalizable
Personalización visual completa: Elija los colores del fondo, del texto y de las ganancias/pérdidas
-
-
Estilo de los botones: Personalice los colores de los botones y los efectos hover
Diseño adaptable: Diseño limpio y organizado que se adapta a sus preferencias
Transforme su espacio de trabajo de negociación con un panel de control profesional que se adapte a su estilo.
5. Configuración manual de órdenes
Herramientas de colocación de órdenes de precisión
Cálculo automático de distancias: Establezca distancias automáticas entre las órdenes y el precio actual
-
Control de precios: Elija entre introducción automática o manual del precio
Tipos de órdenes flexibles: Soporte para todos los tipos de órdenes pendientes (Stop/Límite)
Ideal para traders estratégicos que desean un control preciso sobre los puntos de entrada.
6. Gestión de paneles
Espacio de trabajo eficiente
Minimizar/Maximizar: Contraiga el panel cuando no lo utilice
-
-
Acceso instantáneo: Alterna rápidamente entre el control total y la vista mínima
Optimice el espacio de su gráfico manteniendo un acceso inmediato a las herramientas de negociación.
Principales características y ventajas
Gestión inteligente de órdenes
Cuatro tipos de órdenes: Coloque órdenes Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit y Sell Limit directamente desde el panel de control
-
-
Ejecución de órdenes límite: Prevención automática de operaciones excesivas
Sistema Trailing Stop avanzado
-
-
-
Supervisión en tiempo real: Protección continua de las posiciones abiertas
Gestión integral del riesgo
-
-
Funciones de seguridad de la cuenta: Cálculos automáticos del tamaño de las posiciones
Validación de operaciones: Comprobaciones previas a la operación para garantizar la viabilidad de la orden
Cuadro de mandos profesional
Datos de mercado en tiempo real: Diferenciales, precios e información de la cuenta en tiempo real
-
-
Controles con un solo clic: Acceso instantáneo a todas las funciones de negociación
Herramientas de gestión de operaciones
Gestión de órdenes masivas: Cierre todas las posiciones con un solo clic
-
-
Seguimiento de órdenes: Seguimiento de todas las órdenes activas y pendientes en tiempo real