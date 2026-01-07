Smart Trading Board

1. Sección de configuración de negociación

Configuración básica para su estrategia de negociación

Tamaño de Lote por Defecto : Establezca su volumen de operaciones preferido con precisión

Número Mágico : Aísle las operaciones del EA para facilitar su identificación y gestión.

Comentario de la operación : Personalice los comentarios de las órdenes para un mejor seguimiento de las operaciones

Control de órdenes múltiples : Alterne entre una o varias posiciones simultáneas

Límite máximo de órdenes: evite el exceso de operaciones con límites de órdenes configurables

Perfecto para los operadores que desean un control total sobre sus parámetros de negociación, manteniendo al mismo tiempo una gestión organizada de las operaciones.

2. Sección de Gestión de Riesgos

Protección profesional para su capital

Protección Stop-Loss : Establezca niveles de stop-loss precisos en puntos

Objetivos de beneficios : Defina objetivos de beneficios con precisión milimétrica

Control del porcentaje de riesgo : Implemente una gestión del riesgo basada en porcentajes

Conmutación de la gestión monetaria: Cambie entre tamaño de posición fijo y calculado

Esencial para preservar el capital y aplicar estrategias disciplinadas de riesgo-recompensa.

3. Sección Trailing Stop

Tecnología avanzada de protección de beneficios

Activación inteligente de trailing stops: Activación/desactivación de los trailing stops con un solo clic

Flexibilidad de medición : Elija entre pips o puntos para todos los cálculos

Umbral de inicio de trailing stops : Defina cuándo deben activarse los trailing stops

Control de paso y distancia: Ajuste con precisión la sensibilidad y la distancia del trailing stop

Maximice los beneficios a la vez que protege las ganancias con este sofisticado mecanismo de trailing.

4. Sección de configuración del panel de control

Interfaz de negociación profesional personalizable

Personalización visual completa : Elija los colores del fondo, del texto y de las ganancias/pérdidas

Control de fuentes : Seleccione la familia y el tamaño de la fuente para una legibilidad óptima

Estilo de los botones : Personalice los colores de los botones y los efectos hover

Diseño adaptable: Diseño limpio y organizado que se adapta a sus preferencias

Transforme su espacio de trabajo de negociación con un panel de control profesional que se adapte a su estilo.

5. Configuración manual de órdenes

Herramientas de colocación de órdenes de precisión

Cálculo automático de distancias : Establezca distancias automáticas entre las órdenes y el precio actual

Control de precios : Elija entre introducción automática o manual del precio

Tipos de órdenes flexibles: Soporte para todos los tipos de órdenes pendientes (Stop/Límite)

Ideal para traders estratégicos que desean un control preciso sobre los puntos de entrada.

6. Gestión de paneles

Espacio de trabajo eficiente

Minimizar/Maximizar : Contraiga el panel cuando no lo utilice

Opción de inicio minimizado : Comience con una vista limpia del gráfico

Acceso instantáneo: Alterna rápidamente entre el control total y la vista mínima

Optimice el espacio de su gráfico manteniendo un acceso inmediato a las herramientas de negociación.

Principales características y ventajas

Gestión inteligente de órdenes

Cuatro tipos de órdenes : Coloque órdenes Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit y Sell Limit directamente desde el panel de control

Validación en tiempo real : Las comprobaciones integradas evitan los errores de negociación más comunes

Ejecución de órdenes límite: Prevención automática de operaciones excesivas

Sistema Trailing Stop avanzado

Activación selectiva : Aplique el trailing stop a posiciones específicas o a todas las operaciones

Parámetros personalizables : Adapte el comportamiento del trailing a su estrategia

Supervisión en tiempo real: Protección continua de las posiciones abiertas

Gestión integral del riesgo

Protección multicapa : Combine stops fijos con riesgos basados en porcentajes

Funciones de seguridad de la cuenta : Cálculos automáticos del tamaño de las posiciones

Validación de operaciones: Comprobaciones previas a la operación para garantizar la viabilidad de la orden

Cuadro de mandos profesional

Datos de mercado en tiempo real : Diferenciales, precios e información de la cuenta en tiempo real

Indicadores visuales de estado: Indicadores de beneficios/pérdidas codificados por colores

Controles con un solo clic: Acceso instantáneo a todas las funciones de negociación

Herramientas de gestión de operaciones