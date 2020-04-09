Smart Levels Spikes

1. Positionsgrößenbestimmung und Risikomanagement

Intelligentes Kapitalallokationssystem

  • Flexible Los-Optionen: Wählen Sie zwischen festen Losgrößen oder dynamischem Auto-Sizing

  • Auto-Lot-Konfiguration: Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem Kontoguthaben oder -saldo

  • Risiko-Multiplikator: Feinabstimmung des Engagements mit prozentualer Risikoanpassung

  • Handelsrichtungskontrolle: Aktivieren/deaktivieren Sie Kauf- und Verkaufssignale unabhängig voneinander

Professionelle Händler werden die granulare Kontrolle über die Positionsgröße zu schätzen wissen, während Anfänger von den automatischen Risikoberechnungen profitieren.

2. Fortschrittliches Order Distance Management

Technologie für präzise Orderplatzierung

  • Buy Stop-Abstandskontrolle: Legen Sie den Mindestabstand zwischen Kauf-Stopp-Aufträgen fest.

  • Sell Stop-Abstandskontrolle: Definieren Sie den Abstand zwischen Verkaufsstopps

  • Buy-Sell-Abstandsmanagement: Kontrolle des Mindestabstands zwischen gegenläufigen Aufträgen

  • Mehrschichtige Abstandsprüfung: Verhindert Order-Clustering und optimiert die Eingaben

Diese einzigartige Funktion verhindert Overtrading und sorgt für eine optimale Verteilung der Aufträge auf die verschiedenen Preisebenen.

3. Handelsparameter & Strategieeinstellungen

Kernstrategie-Konfiguration

  • Take Profit & Stop Loss: Legen Sie präzise Risiko-Ertrags-Verhältnisse in Punkten fest

  • Trailing-Stop-System: Schützen Sie Ihre Gewinne mit einstellbaren Trailing-Parametern

  • Zeitrahmen-Flexibilität: Funktioniert auf jedem Zeitrahmen, einschließlich der aktuellen Chart-Periode

  • Balken-Analyse: Anpassbare Rückblick-Periode zur Identifizierung von Levels

  • Order-Verfall: Automatische Orderstornierung nach bestimmten Stunden

Anpassbare Parameter ermöglichen die Anpassung an jede Marktsituation und jeden Handelsstil.

4. Intelligentes Cooldown-System

Intelligentes Marktzyklus-Management

  • Post-Trade Cooldown: Verhindert den sofortigen Wiedereinstieg nach Positionsschließung

  • Kerzen-basierte Wartezeit: Misst die Zeit in abgeschlossenen Takten, nicht in Minuten

  • Einstellbare Dauer: Stellen Sie die Cooldown-Länge von 0 (deaktiviert) bis zu einer beliebigen Anzahl von Kerzen ein

  • Zyklus-Bewusstsein: Respektiert Marktrhythmen und verhindert Übertreibungen

Diese innovative Funktion hilft, "Whipsaws" zu vermeiden und reduziert emotionale Handelsentscheidungen.

5. Signalerzeugung & Filterung

Anspruchsvolle Marktanalyse

  • Bereichserfassung: Identifiziert automatisch die jüngsten Hoch-/Tiefstände

  • Ausbruch-Richtung: Umschalten zwischen Breakout- und Bounce-Strategien

  • Signalumkehrung: Option zur Umkehrung von Handelssignalen für Gegentrend-Strategien

  • Positionsüberprüfung: Überprüft bestehende Positionen, bevor neue Aufträge erteilt werden

Kombiniert technische Analyse mit praktischer Handelslogik für zuverlässige Signalerzeugung.

Hauptmerkmale & Vorteile

Intelligente Level-Erkennung

  • Dynamische Bereichsberechnung: Kontinuierliche Aktualisierung von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

  • Multi-Timeframe-Kompatibilität: Arbeitet über alle Zeitrahmen hinweg und bietet somit Flexibilität

  • Adaptive Strategie: Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an

Erweiterte Orderverwaltung

  • Maximales Orderlimit: Verhindert übermäßigen Handel mit konfigurierbaren Limits

  • Abstandserzwingung: Sorgt für optimale Orderabstände zur besseren Risikoverteilung

  • Automatische Bereinigung: Abgelaufene Orders werden automatisch entfernt

  • Magische Nummer Isolierung: Einfache Identifizierung und Verwaltung von EA-Trades

Ausgefeilte Risikokontrolle

  • Trailing Stop-Schutz: Sichert Gewinne und lässt den Trades Raum zum Atmen

  • Stop-Level-Einhaltung: Automatische Anpassung der Aufträge an die Anforderungen des Brokers

  • Multi-Positions-Sicherheit: Verhindert gleichzeitige Eingänge in die gleiche Richtung

  • Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit den Anforderungen aller MT5-Broker

Marktzyklus-Bewusstsein

  • Cooldown-Intelligenz: Erkennt, wann man sich aus dem Markt heraushalten sollte

  • Positionsverfolgung: Überwacht alle EA-verwalteten Positionen in Echtzeit

  • Performance-Optimierung: Reduziert den Drawdown durch strategische Wartezeiten

Professionelle Ausführung

  • CTrade-Integration: Nutzt die native Handelsklasse von MQL5 für eine zuverlässige Ausführung

  • Fehlerbehandlung: Umfassendes Fehlermanagement mit detaillierter Protokollierung

  • Preis-Normalisierung: Stellt sicher, dass alle Aufträge die Präzisionsanforderungen des Brokers erfüllen

  • Echtzeit-Aktualisierungen: Kontinuierliche Marktüberwachung und -anpassung

Technische Exzellenz

Robuste Architektur

  • Effiziente Speicherverwaltung: Minimaler Ressourcenverbrauch

  • Stabile Leistung: Entwickelt für 24/7-Betrieb ohne Verlangsamungen

  • Saubere Code-Struktur: Gut strukturiert, kommentiert und wartbar

  • MT5-Optimierung: Vollständig kompatibel mit den Spezifikationen von MetaTrader 5

Intelligenter Algorithmus-Entwurf

  • Multi-Distanz-Algorithmus: Einzigartiger Ansatz zur Auftragsplatzierung

  • Dynamische Level-Berechnung: Passt sich an wechselnde Marktvolatilität an

  • Intelligente Filterung: Mehrere Validierungsebenen für zuverlässige Signale

  • Echtzeit-Anpassung: Kontinuierliche Parameteroptimierung

Benutzerfreundlichkeit

  • Einfache Konfiguration: Unkomplizierte Eingabeparameter

  • Umfassende Protokollierung: Detaillierte Druckstatements für die Fehlersuche

  • Visuelles Feedback: Übersichtliche Terminalausgabe zur Überwachung

  • Minimale Wartung: Einmal konfiguriert, einrichten und vergessen

Erläuterung der Handelsstrategie

Wie sie funktioniert

  1. Identifizierung des Levels: Der EA analysiert die angegebene Anzahl von Balken, um die letzten Hochs und Tiefs zu finden

  2. Order-Platzierung: Platziert schwebende Orders (Stop oder Limit) auf den erkannten Levels

  3. Abstands-Management: Sorgt für den richtigen Abstand zwischen allen Orders

  4. Ausbruchs-Erfassung: Wartet darauf, dass der Preis Orders auslöst und das Momentum erfasst

  5. Gewinn-Management: Wendet Trailing Stops an, um gewinnbringende Trades zu maximieren

Marktbedingungen

  • Schwankende Märkte: Ausgezeichnete Performance während Konsolidierungsphasen

  • Trending Märkte: Erfasst Ausbrüche aus Konsolidierungsbereichen

  • Volatile Märkte: Einstellbare Parameter für unterschiedliche Volatilitätsniveaus

  • Alle Zeitrahmen: Skalierbar von Scalping- bis Swing-Trading-Zeitrahmen

Warum Smart Levels Breakouts EA wählen?

Für systematische Trader

  • Regelbasierter Ansatz: Eliminiert emotionale Entscheidungsfindung

  • Konsistente Ausführung: Dieselbe Logik für jeden Handel

  • Backtestbare Strategie: Klare, logische Regeln, die sich zur Optimierung eignen

  • Risikomanagement an erster Stelle: Kapitalerhalt ist in das Design integriert

Für vielbeschäftigte Fachleute

  • 24/7 Betrieb: Niemals Handelsgelegenheiten verpassen

  • Minimale Überwachung erforderlich: Automatisierte Verwaltung aller Positionen

  • Detaillierte Berichterstattung: Umfassende Protokolle zur Leistungsüberprüfung

  • Zuverlässige Ausführung: Professionelle Auftragsverwaltung

Für alle Erfahrungsstufen

  • Einsteigerfreundlich: Einfache Einrichtung mit sinnvollen Voreinstellungen

  • Erweiterte Anpassungen: Umfangreiche Parameter für erfahrene Trader

  • Pädagogischer Wert: Lernen Sie durch Beobachtung mehr über Ausbruchsstrategien

  • Risikobewusstes Design: Integrierte Schutzmechanismen für den Kapitalerhalt

System-Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Konto: Jedes MT5-Konto (unterstützt sowohl den Demo- als auch den Live-Handel)

  • Mindesteinlage: Flexibel, basierend auf den Einstellungen für die Positionsgröße

  • Symbole: Beste Leistung bei den wichtigsten Forex-Paaren, funktioniert mit allen Symbolen

  • VPS empfohlen: Für 24/7-Betrieb (aber nicht erforderlich)

Unterstützung & Updates

  • Vollständige Dokumentation: Detaillierte Anleitung zur Einrichtung und Konfiguration enthalten

  • Regelmäßige Updates: Kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage von Benutzerfeedback

  • Markt-Unterstützung: Direkte Unterstützung durch das MQL5-Marktsystem

  • Zugang zur Community: Schließen Sie sich anderen Nutzern an, um Strategien zu diskutieren und zu optimieren

Risikohinweis & Best Practices

  • Beginnen Sie mit Demo: Testen Sie immer gründlich in der Demo, bevor Sie live handeln

  • Angemessene Kapitalisierung: Achten Sie auf ein ausreichendes Kontoguthaben für die gewählten Risikoeinstellungen

  • Marktbewußtsein: Verstehen Sie, dass jeder Handel ein Verlustrisiko beinhaltet

  • Kontinuierliche Überwachung: Regelmäßige Überprüfung der Performance und Anpassung nach Bedarf


