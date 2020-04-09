Smart Levels Spikes

1. Positionsgrößenbestimmung und Risikomanagement

Intelligentes Kapitalallokationssystem

Flexible Los-Optionen : Wählen Sie zwischen festen Losgrößen oder dynamischem Auto-Sizing

Auto-Lot-Konfiguration : Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem Kontoguthaben oder -saldo

Risiko-Multiplikator : Feinabstimmung des Engagements mit prozentualer Risikoanpassung

Handelsrichtungskontrolle: Aktivieren/deaktivieren Sie Kauf- und Verkaufssignale unabhängig voneinander

Professionelle Händler werden die granulare Kontrolle über die Positionsgröße zu schätzen wissen, während Anfänger von den automatischen Risikoberechnungen profitieren.

2. Fortschrittliches Order Distance Management

Technologie für präzise Orderplatzierung

Buy Stop-Abstandskontrolle : Legen Sie den Mindestabstand zwischen Kauf-Stopp-Aufträgen fest.

Sell Stop-Abstandskontrolle : Definieren Sie den Abstand zwischen Verkaufsstopps

Buy-Sell-Abstandsmanagement : Kontrolle des Mindestabstands zwischen gegenläufigen Aufträgen

Mehrschichtige Abstandsprüfung: Verhindert Order-Clustering und optimiert die Eingaben

Diese einzigartige Funktion verhindert Overtrading und sorgt für eine optimale Verteilung der Aufträge auf die verschiedenen Preisebenen.

3. Handelsparameter & Strategieeinstellungen

Kernstrategie-Konfiguration

Take Profit & Stop Loss : Legen Sie präzise Risiko-Ertrags-Verhältnisse in Punkten fest

Trailing-Stop-System : Schützen Sie Ihre Gewinne mit einstellbaren Trailing-Parametern

Zeitrahmen-Flexibilität : Funktioniert auf jedem Zeitrahmen, einschließlich der aktuellen Chart-Periode

Balken-Analyse : Anpassbare Rückblick-Periode zur Identifizierung von Levels

Order-Verfall: Automatische Orderstornierung nach bestimmten Stunden

Anpassbare Parameter ermöglichen die Anpassung an jede Marktsituation und jeden Handelsstil.

4. Intelligentes Cooldown-System

Intelligentes Marktzyklus-Management

Post-Trade Cooldown : Verhindert den sofortigen Wiedereinstieg nach Positionsschließung

Kerzen-basierte Wartezeit : Misst die Zeit in abgeschlossenen Takten, nicht in Minuten

Einstellbare Dauer : Stellen Sie die Cooldown-Länge von 0 (deaktiviert) bis zu einer beliebigen Anzahl von Kerzen ein

Zyklus-Bewusstsein: Respektiert Marktrhythmen und verhindert Übertreibungen

Diese innovative Funktion hilft, "Whipsaws" zu vermeiden und reduziert emotionale Handelsentscheidungen.

5. Signalerzeugung & Filterung

Anspruchsvolle Marktanalyse

Bereichserfassung : Identifiziert automatisch die jüngsten Hoch-/Tiefstände

Ausbruch-Richtung : Umschalten zwischen Breakout- und Bounce-Strategien

Signalumkehrung : Option zur Umkehrung von Handelssignalen für Gegentrend-Strategien

Positionsüberprüfung: Überprüft bestehende Positionen, bevor neue Aufträge erteilt werden

Kombiniert technische Analyse mit praktischer Handelslogik für zuverlässige Signalerzeugung.

Hauptmerkmale & Vorteile

Intelligente Level-Erkennung

Dynamische Bereichsberechnung : Kontinuierliche Aktualisierung von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Multi-Timeframe-Kompatibilität : Arbeitet über alle Zeitrahmen hinweg und bietet somit Flexibilität

Adaptive Strategie: Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an

Erweiterte Orderverwaltung

Maximales Orderlimit : Verhindert übermäßigen Handel mit konfigurierbaren Limits

Abstandserzwingung : Sorgt für optimale Orderabstände zur besseren Risikoverteilung

Automatische Bereinigung : Abgelaufene Orders werden automatisch entfernt

Magische Nummer Isolierung: Einfache Identifizierung und Verwaltung von EA-Trades

Ausgefeilte Risikokontrolle

Trailing Stop-Schutz : Sichert Gewinne und lässt den Trades Raum zum Atmen

Stop-Level-Einhaltung : Automatische Anpassung der Aufträge an die Anforderungen des Brokers

Multi-Positions-Sicherheit : Verhindert gleichzeitige Eingänge in die gleiche Richtung

Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit den Anforderungen aller MT5-Broker

Marktzyklus-Bewusstsein

Cooldown-Intelligenz : Erkennt, wann man sich aus dem Markt heraushalten sollte

Positionsverfolgung : Überwacht alle EA-verwalteten Positionen in Echtzeit

Performance-Optimierung: Reduziert den Drawdown durch strategische Wartezeiten

Professionelle Ausführung

CTrade-Integration : Nutzt die native Handelsklasse von MQL5 für eine zuverlässige Ausführung

Fehlerbehandlung : Umfassendes Fehlermanagement mit detaillierter Protokollierung

Preis-Normalisierung : Stellt sicher, dass alle Aufträge die Präzisionsanforderungen des Brokers erfüllen

Echtzeit-Aktualisierungen: Kontinuierliche Marktüberwachung und -anpassung

Technische Exzellenz

Robuste Architektur

Effiziente Speicherverwaltung : Minimaler Ressourcenverbrauch

Stabile Leistung : Entwickelt für 24/7-Betrieb ohne Verlangsamungen

Saubere Code-Struktur : Gut strukturiert, kommentiert und wartbar

MT5-Optimierung: Vollständig kompatibel mit den Spezifikationen von MetaTrader 5

Intelligenter Algorithmus-Entwurf

Multi-Distanz-Algorithmus : Einzigartiger Ansatz zur Auftragsplatzierung

Dynamische Level-Berechnung : Passt sich an wechselnde Marktvolatilität an

Intelligente Filterung : Mehrere Validierungsebenen für zuverlässige Signale

Echtzeit-Anpassung: Kontinuierliche Parameteroptimierung

Benutzerfreundlichkeit

Einfache Konfiguration : Unkomplizierte Eingabeparameter

Umfassende Protokollierung : Detaillierte Druckstatements für die Fehlersuche

Visuelles Feedback : Übersichtliche Terminalausgabe zur Überwachung

Minimale Wartung: Einmal konfiguriert, einrichten und vergessen

Erläuterung der Handelsstrategie

Wie sie funktioniert

Identifizierung des Levels: Der EA analysiert die angegebene Anzahl von Balken, um die letzten Hochs und Tiefs zu finden Order-Platzierung: Platziert schwebende Orders (Stop oder Limit) auf den erkannten Levels Abstands-Management: Sorgt für den richtigen Abstand zwischen allen Orders Ausbruchs-Erfassung: Wartet darauf, dass der Preis Orders auslöst und das Momentum erfasst Gewinn-Management: Wendet Trailing Stops an, um gewinnbringende Trades zu maximieren

Marktbedingungen

Schwankende Märkte : Ausgezeichnete Performance während Konsolidierungsphasen

Trending Märkte : Erfasst Ausbrüche aus Konsolidierungsbereichen

Volatile Märkte : Einstellbare Parameter für unterschiedliche Volatilitätsniveaus

Alle Zeitrahmen: Skalierbar von Scalping- bis Swing-Trading-Zeitrahmen

Warum Smart Levels Breakouts EA wählen?

Für systematische Trader

Regelbasierter Ansatz : Eliminiert emotionale Entscheidungsfindung

Konsistente Ausführung : Dieselbe Logik für jeden Handel

Backtestbare Strategie : Klare, logische Regeln, die sich zur Optimierung eignen

Risikomanagement an erster Stelle: Kapitalerhalt ist in das Design integriert

Für vielbeschäftigte Fachleute

24/7 Betrieb : Niemals Handelsgelegenheiten verpassen

Minimale Überwachung erforderlich : Automatisierte Verwaltung aller Positionen

Detaillierte Berichterstattung : Umfassende Protokolle zur Leistungsüberprüfung

Zuverlässige Ausführung: Professionelle Auftragsverwaltung

Für alle Erfahrungsstufen

Einsteigerfreundlich : Einfache Einrichtung mit sinnvollen Voreinstellungen

Erweiterte Anpassungen : Umfangreiche Parameter für erfahrene Trader

Pädagogischer Wert : Lernen Sie durch Beobachtung mehr über Ausbruchsstrategien

Risikobewusstes Design: Integrierte Schutzmechanismen für den Kapitalerhalt

System-Anforderungen

Plattform : MetaTrader 5

Konto : Jedes MT5-Konto (unterstützt sowohl den Demo- als auch den Live-Handel)

Mindesteinlage : Flexibel, basierend auf den Einstellungen für die Positionsgröße

Symbole : Beste Leistung bei den wichtigsten Forex-Paaren, funktioniert mit allen Symbolen

VPS empfohlen: Für 24/7-Betrieb (aber nicht erforderlich)

Unterstützung & Updates

Vollständige Dokumentation : Detaillierte Anleitung zur Einrichtung und Konfiguration enthalten

Regelmäßige Updates : Kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage von Benutzerfeedback

Markt-Unterstützung : Direkte Unterstützung durch das MQL5-Marktsystem

Zugang zur Community: Schließen Sie sich anderen Nutzern an, um Strategien zu diskutieren und zu optimieren

Risikohinweis & Best Practices