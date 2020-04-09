Smart Flow Light

Luz de flujo inteligente - Asistente de comercio

Puntos principales de venta

  1. Smart Interval Trading - Ejecución automatizada de compra/venta con intervalos configurables de milisegundos.

  2. Panel de control visual - Panel de control limpio y profesional con visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real

  3. Operaciones con un solo clic - Funcionalidad instantánea de COMPRA/VENTA/PARADA/CERRAR TODO

  4. Gestión de riesgos - Validación del tamaño de lote y supervisión de posiciones incorporadas

Características principales

Interfaz intuitiva - Cuadro de mandos profesional con banner de título y controles organizados
Temporización de precisión - Intervalo de negociación configurable de 10 ms a 60.000 ms
Supervisión en tiempo real - Visualización en tiempo real de P&L con indicadores de beneficios/pérdidas codificados por colores
Seguimiento de la sesión - Recuento automático de órdenes y supervisión del estado
Controles rápidos - Botones de compra/venta uno al lado del otro, Stop/Cierre Todos agrupados de forma lógica
Protección contra errores - Validación automática del tamaño de los lotes y de los parámetros de negociación

🛡️ Seguridad y fiabilidad

-Auto Stop Protection - Evita órdenes fuera de control
- Position Validation - Comprueba el tamaño de los lotes con los límites del broker
- Clean Close Function - Cierra de forma segura todas las posiciones con confirmación.

Ideal para

-Operadores manuales que desean asistencia en la automatización
- Scalpers que necesitan un control preciso de los tiempos
- Usuarios con aversión al riesgo que requieren una funcionalidad rápida de stop/cierre
- Todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales

Rendimiento destacado

-Ligero - Uso mínimo de recursos
- Ejecución rápida - Temporizador de 1 ms para una sincronización precisa
- Optimizado para MT5 - Creado específicamente para la plataforma MetaTrader 5
- Personalizable - Colores, tamaño del panel y parámetros de negociación ajustables


