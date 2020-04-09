Smart Flow Light

Luz de flujo inteligente - Asistente de comercio

Puntos principales de venta

Smart Interval Trading - Ejecución automatizada de compra/venta con intervalos configurables de milisegundos. Panel de control visual - Panel de control limpio y profesional con visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real Operaciones con un solo clic - Funcionalidad instantánea de COMPRA/VENTA/PARADA/CERRAR TODO Gestión de riesgos - Validación del tamaño de lote y supervisión de posiciones incorporadas

Características principales

✅ Interfaz intuitiva - Cuadro de mandos profesional con banner de título y controles organizados

✅ Temporización de precisión - Intervalo de negociación configurable de 10 ms a 60.000 ms

✅ Supervisión en tiempo real - Visualización en tiempo real de P&L con indicadores de beneficios/pérdidas codificados por colores

✅ Seguimiento de la sesión - Recuento automático de órdenes y supervisión del estado

✅ Controles rápidos - Botones de compra/venta uno al lado del otro, Stop/Cierre Todos agrupados de forma lógica

✅ Protección contra errores - Validación automática del tamaño de los lotes y de los parámetros de negociación

🛡️ Seguridad y fiabilidad

-Auto Stop Protection - Evita órdenes fuera de control

- Position Validation - Comprueba el tamaño de los lotes con los límites del broker

- Clean Close Function - Cierra de forma segura todas las posiciones con confirmación.

Ideal para

-Operadores manuales que desean asistencia en la automatización

- Scalpers que necesitan un control preciso de los tiempos

- Usuarios con aversión al riesgo que requieren una funcionalidad rápida de stop/cierre

- Todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales

Rendimiento destacado

-Ligero - Uso mínimo de recursos

- Ejecución rápida - Temporizador de 1 ms para una sincronización precisa

- Optimizado para MT5 - Creado específicamente para la plataforma MetaTrader 5

- Personalizable - Colores, tamaño del panel y parámetros de negociación ajustables