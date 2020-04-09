Account Sentinel MT5

Account Sentinel MT5 FREE - Monitor de Cuenta Simple

Controle los datos básicos de su cuenta MT5 en tiempo real directamente en su gráfico. Vea Balance, Equidad, Margen Libre, y Nivel de Margen de un vistazo. Perfecto para principiantes comprobando el riesgo sin complicaciones.

Características clave GRATIS:

  • Cuadro de mandos limpio que se actualiza cada segundo

  • Alertas de color: Verde para seguro (Nivel de Margen >80%), Amarillo advertencia, Rojo peligro

  • Estadísticas básicas: El saldo y la diferencia de capital se muestran claramente

Actualizar para más potencia:

  • Versión COMPLETA ($49): Añadir Margen Utilizado, Drawdown %, Soporte Multicuenta + Exportación CSV

  • Versión PREMIUM (99 $): Auto-cierre de posiciones con bajo margen/riesgo negativo, Alertas de Telegram, Stops personalizados

Pruébalo GRATIS ahora - ¡sin riesgo! ¿Le gusta? Desbloquee FULL/PREMIUM para una gestión de riesgos profesional. Se aplican límites de demostración; las operaciones en vivo arriesgan el capital. Los resultados anteriores no son garantía. Pruebe primero en el Probador de Estrategias.

Palabras clave: monitor de cuenta MT5, panel de nivel de margen, comprobador de equidad gratuito


Strategy Builder ofrece una increíble cantidad de funcionalidades. Combina un panel de operaciones con automatización configurable (indicadores encubiertos en un EA), estadísticas en tiempo real (ganancias y draw down) más optimización automática de SL, TP/salida, horas de operación, entradas de indicadores. Múltiples indicadores pueden ser combinados en una sola alerta/señal de operación y pueden incluir indicadores personalizados, incluso si solo tienen archivo ex4 o comprados en el Mercado.
