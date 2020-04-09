Account Sentinel MT5 FREE - Monitor de Cuenta Simple

Controle los datos básicos de su cuenta MT5 en tiempo real directamente en su gráfico. Vea Balance, Equidad, Margen Libre, y Nivel de Margen de un vistazo. Perfecto para principiantes comprobando el riesgo sin complicaciones.

Características clave GRATIS:

Cuadro de mandos limpio que se actualiza cada segundo

Alertas de color: Verde para seguro (Nivel de Margen >80%), Amarillo advertencia, Rojo peligro

Estadísticas básicas: El saldo y la diferencia de capital se muestran claramente

Actualizar para más potencia:

Versión COMPLETA ($49): Añadir Margen Utilizado, Drawdown %, Soporte Multicuenta + Exportación CSV

Versión PREMIUM (99 $): Auto-cierre de posiciones con bajo margen/riesgo negativo, Alertas de Telegram, Stops personalizados

Pruébalo GRATIS ahora - ¡sin riesgo! ¿Le gusta? Desbloquee FULL/PREMIUM para una gestión de riesgos profesional. Se aplican límites de demostración; las operaciones en vivo arriesgan el capital. Los resultados anteriores no son garantía. Pruebe primero en el Probador de Estrategias.

Palabras clave: monitor de cuenta MT5, panel de nivel de margen, comprobador de equidad gratuito