Smart Hedge Player
- Utilidades
- Muhammad Akhtar
- Versión: 1.1
1. Configuración del núcleo y gestión de números mágicos
2. Fundación del Comercio Profesional
-
Sistema de Números Mágicos: Aísle las operaciones de EA para un seguimiento y una gestión precisos
-
Control de desviación: Tolerancia al deslizamiento personalizable para todas las órdenes
-
Interfaz visual: Panel de gráficos personalizable con tamaño de fuente ajustable
-
Desplazamiento de órdenes uniforme: Espaciado de precios configurable entre órdenes secuenciales
Perfecto para operadores que necesitan una identificación clara de las operaciones y un control preciso de la ejecución.
2. Sistema de secuencia de órdenes de doce pasos
Revolucionaria estrategia multiorden
-
12 ranuras de órdenes configurables: Control total sobre cada paso de la secuencia
-
Progresión flexible de lotes: Progresión de lotes incorporada inspirada en Fibonacci (0,01 a 0,45)
-
Configuración individual de precios: Establezca precios de entrada específicos para cada ranura de orden
-
Configuración TP/SL independiente: Personalice el take-profit y el stop-loss para cada paso
-
Ejecución secuencial: Las órdenes se ejecutan automáticamente en función de las ejecuciones anteriores
Transforma la operativa tradicional de una sola entrada en una sofisticada estrategia multinivel.
3. Gestión inteligente de secuencias
Progresión automatizada de órdenes
-
Seguimiento de estados: Supervisa los 12 estados de las órdenes (0=inactiva, 1=pendiente, 2=realizada)
-
Progresión automática: Se mueve a través de los pasos de la secuencia sin intervención manual
-
Memoria de dirección: Recuerda la dirección inicial de la operación para los cálculos de cobertura.
-
Función de reinicio completo: Capacidad de reinicio completo de la secuencia
Garantiza una ejecución coherente de la estrategia al tiempo que elimina la toma de decisiones emocionales.
4. Mecanismos de activación avanzados
Múltiples metodologías de entrada
-
M1 Activación basada en velas: Inicia automáticamente secuencias basadas en cierres de velas de 1 minuto.
-
Control manual por botones: Colocación directa de órdenes mediante botones de COMPRA/VENTA para cada ranura
-
Adopción de órdenes pendientes: Detecta y adopta automáticamente las órdenes pendientes colocadas manualmente
-
Propagación de precios: Cálculo inteligente del precio de las órdenes secuenciales posteriores
Combina inteligencia automatizada con capacidad de anulación manual para una máxima flexibilidad.
5. Detección inteligente del tipo de orden
Lógica inteligente de colocación de órdenes
-
Detección de Mercado vs. Pendiente: Determina automáticamente el tipo de orden óptimo
-
Análisis de precios relativos: Compara el precio de entrada con el mercado actual para la selección del tipo de orden
-
Selección automática de órdenes stop/límite: Elige entre órdenes stop y limitadas en función de la posición del precio
-
Cumplimiento del corredor: Garantiza que todas las órdenes cumplan los requisitos de distancia mínima
Elimina errores de tipo de orden y optimiza la ejecución para cada condición de mercado.
6. Estrategia integral de cobertura
Gestión profesional del riesgo
-
Lógica de dirección alterna: Las órdenes pares siguen la dirección inicial, las impares se cubren
-
Cálculo dinámico de precios: Calcula los precios de las órdenes de cobertura en función de los parámetros de SL y offset.
-
Dimensionamiento proporcional de lotes: posiciones de cobertura dimensionadas según una progresión predefinida
-
Autocancelación: Las órdenes pendientes se cancelan automáticamente cuando se cierran las operaciones
Crea una sofisticada matriz de gestión del riesgo que protege el capital al tiempo que mantiene el potencial de beneficios.
7. Panel de control visual
Interfaz de negociación profesional
-
Visión general completa de las órdenes: Visualización en tiempo real de las 12 ranuras de secuencia
-
Controles interactivos: Botones de COMPRA/VENTA para cada ranura de orden
-
Actualización de precios en tiempo real: Propagación automática de precios a través de la secuencia
-
Botones de acción rápida: Funciones CLOSE ALL y RESET con un solo clic
-
Estado codificado por colores: Indicadores visuales para facilitar la supervisión
Proporciona un control completo de las operaciones sin salir de la interfaz del gráfico.
Principales características y ventajas
Automatización inteligente de secuencias
-
Progresión automática de pasos: Avanza por la secuencia de 12 pasos sin intervención manual
-
Seguimiento del estado de las órdenes: Seguimiento continuo de todos los pedidos pendientes y completados
-
Detección inteligente de llenado: Detecta automáticamente cuando las órdenes se llenan y avanza la secuencia
-
Reconocimiento de finalización: Identifica cuándo se completa toda la secuencia y la reinicia para el siguiente ciclo
Gestión avanzada de riesgos
-
Dimensionamiento de posiciones multinivel: El dimensionamiento progresivo de los lotes gestiona la exposición al riesgo
-
Estrategia de cobertura: Las direcciones alternas reducen el riesgo global de la cartera
-
TP/SL independientes: cada orden tiene parámetros de riesgo personalizados
-
Protección de autocancelación: Elimina las órdenes pendientes huérfanas
Ejecución profesional
-
Selección inteligente del tipo de orden: Elige automáticamente órdenes de mercado, stop o limitadas
-
Normalización de precios: Garantiza que todos los precios cumplan los requisitos de precisión del corredor
-
Diseño resistente a errores: Completa gestión y recuperación de errores
-
Integración con CTrade: Utiliza la clase de trading profesional de MQL5
Opciones flexibles de activación
-
Automatización basada en el tiempo: Disparadores de velas M1 para la entrada sistemática
-
Control manual: Control manual completo a través de los botones del panel
-
Enfoque híbrido: Combinación de activación automática y manual según sea necesario
-
Integración de órdenes pendientes: Funciona con órdenes pendientes colocadas manualmente
Gestión completa de operaciones
-
Función de cierre masivo: Cierre todas las posiciones con un solo clic
-
Reinicio de secuencia: Reinicio completo de la secuencia de operaciones
-
Limpieza de órdenes pendientes: Cancelación automática de órdenes huérfanas
-
Registro completo: Impresión detallada de todas las acciones
Excelencia técnica
Arquitectura robusta
-
Diseño de máquinas de estado: Seguimiento y gestión profesional de secuencias
-
Memoria eficiente: Consumo mínimo de recursos durante el funcionamiento
-
Rendimiento estable: Diseñado para un funcionamiento 24/7 sin degradación
-
Gestión limpia de objetos: Creación y eliminación correctas de objetos gráficos
Estándares de codificación profesionales
-
Diseño modular: Estructura de código bien organizada y fácil de mantener
-
Gestión integral de errores: Gestión eficaz de todas las condiciones de error
-
Documentación completa: Comentarios claros y flujo lógico
-
Optimización MT5: Totalmente compatible con las especificaciones de MetaTrader 5
Diseño de la experiencia del usuario
-
Interfaz intuitiva: Diseño lógico con una jerarquía visual clara
-
Información en tiempo real: Confirmación visual inmediata de todas las acciones
-
Configuración sencilla: Parámetros de entrada sencillos con valores predeterminados razonables
-
Curva de aprendizaje mínima: Herramientas profesionales presentadas de forma accesible
Cómo funciona - La estrategia de cobertura inteligente
Fase 1: Activación inicial
-
Entrada basada en velas: Supervisa el cierre de velas de 1 minuto en busca de la dirección inicial.
-
Alternativa manual: Puede activarse manualmente mediante el botón COMPRAR/VENDER
-
Colocación de la primera orden: Coloca la primera orden en secuencia con el tamaño de lote especificado
-
Propagación de precios: Calcula y fija los precios de las restantes órdenes de la secuencia
Fase 2: Ejecución de la secuencia
-
Progresión automática: Cada orden ejecutada desencadena la colocación de la siguiente en la secuencia
-
Dirección alterna: Las ranuras pares siguen la dirección inicial, las ranuras impares la cobertura
-
Gestión de precios: Mantiene un espacio de precios adecuado entre las órdenes
-
Control del riesgo: El TP/SL independiente para cada orden gestiona el riesgo individual
Fase 3: Finalización y reinicio
-
Finalización de la secuencia: Reconoce cuando las 12 órdenes se han completado
-
Reinicio automático: Se prepara para el siguiente ciclo de negociación
-
Gestión de posiciones: Continúa gestionando las posiciones abiertas
-
Estado listo: Espera el siguiente evento desencadenante
¿Por qué elegir Smart Hedge Player EA?
Para operadores sistemáticos
-
Enfoque basado en reglas: Elimina las decisiones de trading emocionales
-
Ejecución consistente: La misma lógica aplicada a cada secuencia de operaciones
-
Gestión del riesgo en primer lugar: control integrado de la cobertura y del tamaño de las posiciones
-
Seguimiento del rendimiento: Resultados claros y medibles de la estrategia
Para gestores de carteras
-
Estrategia multiorden: Diversifica las entradas en todos los niveles de precios
-
Capacidad de cobertura: Reduce el riesgo global de la cartera
-
Diseño escalable: Funciona con cuentas de cualquier tamaño
-
Grado profesional: Adecuado para estrategias de nivel institucional
Para todos los niveles de experiencia
-
Para principiantes: Configuración sencilla con valores predeterminados completos
-
Personalización avanzada: Amplios parámetros para operadores experimentados
-
Valor educativo: Aprenda estrategias sofisticadas a través de la observación
-
Diseño consciente del riesgo: Múltiples capas de protección para la preservación del capital
Requisitos del sistema
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Cuenta: Cualquier cuenta MT5 (Demo o Real)
-
Capital mínimo: Flexible en función de la configuración del tamaño del lote (desde 100$ cuentas micro)
-
Símbolos: Funciona con todos los pares de divisas y otros símbolos líquidos
-
VPS Recomendado: Para operaciones 24/7 con activación M1
Soporte y Actualizaciones
-
Documentación completa: Guía detallada de configuración y explicación de la estrategia
-
Actualizaciones periódicas: Mejoras continuas basadas en los comentarios de los usuarios
-
Soporte de mercado: Soporte directo a través de los canales de mercado MQL5
-
Comunidad de estrategia: Acceso a otros usuarios para obtener consejos de optimización
Gestión de riesgos y mejores prácticas
-
Empezar con Demo: Pruebe a fondo la estrategia en la demo antes de operar en vivo
-
Comprender la estrategia: Estudie la lógica de la secuencia antes de implementarla
-
Capitalización adecuada: Garantice un margen suficiente para la secuencia de 12 órdenes
-
Revisión periódica: Supervisar el rendimiento y ajustar los parámetros según sea necesario
-
Conciencia de mercado: Comprender que toda negociación implica un riesgo de pérdida