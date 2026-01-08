Smart Hedge Player

1. Configuración del núcleo y gestión de números mágicos

2. Fundación del Comercio Profesional

Sistema de Números Mágicos : Aísle las operaciones de EA para un seguimiento y una gestión precisos

Control de desviación : Tolerancia al deslizamiento personalizable para todas las órdenes

Interfaz visual : Panel de gráficos personalizable con tamaño de fuente ajustable

Desplazamiento de órdenes uniforme: Espaciado de precios configurable entre órdenes secuenciales

Perfecto para operadores que necesitan una identificación clara de las operaciones y un control preciso de la ejecución.

2. Sistema de secuencia de órdenes de doce pasos

Revolucionaria estrategia multiorden

12 ranuras de órdenes configurables : Control total sobre cada paso de la secuencia

Progresión flexible de lotes : Progresión de lotes incorporada inspirada en Fibonacci (0,01 a 0,45)

Configuración individual de precios : Establezca precios de entrada específicos para cada ranura de orden

Configuración TP/SL independiente : Personalice el take-profit y el stop-loss para cada paso

Ejecución secuencial: Las órdenes se ejecutan automáticamente en función de las ejecuciones anteriores

Transforma la operativa tradicional de una sola entrada en una sofisticada estrategia multinivel.

3. Gestión inteligente de secuencias

Progresión automatizada de órdenes

Seguimiento de estados : Supervisa los 12 estados de las órdenes (0=inactiva, 1=pendiente, 2=realizada)

Progresión automática : Se mueve a través de los pasos de la secuencia sin intervención manual

Memoria de dirección : Recuerda la dirección inicial de la operación para los cálculos de cobertura.

Función de reinicio completo: Capacidad de reinicio completo de la secuencia

Garantiza una ejecución coherente de la estrategia al tiempo que elimina la toma de decisiones emocionales.

4. Mecanismos de activación avanzados

Múltiples metodologías de entrada

M1 Activación basada en velas : Inicia automáticamente secuencias basadas en cierres de velas de 1 minuto.

Control manual por botones : Colocación directa de órdenes mediante botones de COMPRA/VENTA para cada ranura

Adopción de órdenes pendientes : Detecta y adopta automáticamente las órdenes pendientes colocadas manualmente

Propagación de precios: Cálculo inteligente del precio de las órdenes secuenciales posteriores

Combina inteligencia automatizada con capacidad de anulación manual para una máxima flexibilidad.

5. Detección inteligente del tipo de orden

Lógica inteligente de colocación de órdenes

Detección de Mercado vs. Pendiente : Determina automáticamente el tipo de orden óptimo

Análisis de precios relativos : Compara el precio de entrada con el mercado actual para la selección del tipo de orden

Selección automática de órdenes stop/límite : Elige entre órdenes stop y limitadas en función de la posición del precio

Cumplimiento del corredor: Garantiza que todas las órdenes cumplan los requisitos de distancia mínima

Elimina errores de tipo de orden y optimiza la ejecución para cada condición de mercado.

6. Estrategia integral de cobertura

Gestión profesional del riesgo

Lógica de dirección alterna : Las órdenes pares siguen la dirección inicial, las impares se cubren

Cálculo dinámico de precios : Calcula los precios de las órdenes de cobertura en función de los parámetros de SL y offset.

Dimensionamiento proporcional de lotes : posiciones de cobertura dimensionadas según una progresión predefinida

Autocancelación: Las órdenes pendientes se cancelan automáticamente cuando se cierran las operaciones

Crea una sofisticada matriz de gestión del riesgo que protege el capital al tiempo que mantiene el potencial de beneficios.

7. Panel de control visual

Interfaz de negociación profesional

Visión general completa de las órdenes : Visualización en tiempo real de las 12 ranuras de secuencia

Controles interactivos : Botones de COMPRA/VENTA para cada ranura de orden

Actualización de precios en tiempo real : Propagación automática de precios a través de la secuencia

Botones de acción rápida : Funciones CLOSE ALL y RESET con un solo clic

Estado codificado por colores: Indicadores visuales para facilitar la supervisión

Proporciona un control completo de las operaciones sin salir de la interfaz del gráfico.

Principales características y ventajas

Automatización inteligente de secuencias

Progresión automática de pasos : Avanza por la secuencia de 12 pasos sin intervención manual

Seguimiento del estado de las órdenes : Seguimiento continuo de todos los pedidos pendientes y completados

Detección inteligente de llenado : Detecta automáticamente cuando las órdenes se llenan y avanza la secuencia

Reconocimiento de finalización: Identifica cuándo se completa toda la secuencia y la reinicia para el siguiente ciclo

Gestión avanzada de riesgos

Dimensionamiento de posiciones multinivel : El dimensionamiento progresivo de los lotes gestiona la exposición al riesgo

Estrategia de cobertura : Las direcciones alternas reducen el riesgo global de la cartera

TP/SL independientes : cada orden tiene parámetros de riesgo personalizados

Protección de autocancelación: Elimina las órdenes pendientes huérfanas

Ejecución profesional

Selección inteligente del tipo de orden : Elige automáticamente órdenes de mercado, stop o limitadas

Normalización de precios : Garantiza que todos los precios cumplan los requisitos de precisión del corredor

Diseño resistente a errores : Completa gestión y recuperación de errores

Integración con CTrade: Utiliza la clase de trading profesional de MQL5

Opciones flexibles de activación

Automatización basada en el tiempo : Disparadores de velas M1 para la entrada sistemática

Control manual : Control manual completo a través de los botones del panel

Enfoque híbrido : Combinación de activación automática y manual según sea necesario

Integración de órdenes pendientes: Funciona con órdenes pendientes colocadas manualmente

Gestión completa de operaciones

Función de cierre masivo : Cierre todas las posiciones con un solo clic

Reinicio de secuencia : Reinicio completo de la secuencia de operaciones

Limpieza de órdenes pendientes : Cancelación automática de órdenes huérfanas

Registro completo: Impresión detallada de todas las acciones

Excelencia técnica

Arquitectura robusta

Diseño de máquinas de estado : Seguimiento y gestión profesional de secuencias

Memoria eficiente : Consumo mínimo de recursos durante el funcionamiento

Rendimiento estable : Diseñado para un funcionamiento 24/7 sin degradación

Gestión limpia de objetos: Creación y eliminación correctas de objetos gráficos

Estándares de codificación profesionales

Diseño modular : Estructura de código bien organizada y fácil de mantener

Gestión integral de errores : Gestión eficaz de todas las condiciones de error

Documentación completa : Comentarios claros y flujo lógico

Optimización MT5: Totalmente compatible con las especificaciones de MetaTrader 5

Diseño de la experiencia del usuario

Interfaz intuitiva : Diseño lógico con una jerarquía visual clara

Información en tiempo real : Confirmación visual inmediata de todas las acciones

Configuración sencilla : Parámetros de entrada sencillos con valores predeterminados razonables

Curva de aprendizaje mínima: Herramientas profesionales presentadas de forma accesible

Cómo funciona - La estrategia de cobertura inteligente

Fase 1: Activación inicial

Entrada basada en velas: Supervisa el cierre de velas de 1 minuto en busca de la dirección inicial. Alternativa manual: Puede activarse manualmente mediante el botón COMPRAR/VENDER Colocación de la primera orden: Coloca la primera orden en secuencia con el tamaño de lote especificado Propagación de precios: Calcula y fija los precios de las restantes órdenes de la secuencia

Fase 2: Ejecución de la secuencia

Progresión automática: Cada orden ejecutada desencadena la colocación de la siguiente en la secuencia Dirección alterna: Las ranuras pares siguen la dirección inicial, las ranuras impares la cobertura Gestión de precios: Mantiene un espacio de precios adecuado entre las órdenes Control del riesgo: El TP/SL independiente para cada orden gestiona el riesgo individual

Fase 3: Finalización y reinicio

Finalización de la secuencia: Reconoce cuando las 12 órdenes se han completado Reinicio automático: Se prepara para el siguiente ciclo de negociación Gestión de posiciones: Continúa gestionando las posiciones abiertas Estado listo: Espera el siguiente evento desencadenante

¿Por qué elegir Smart Hedge Player EA?

Para operadores sistemáticos

Enfoque basado en reglas : Elimina las decisiones de trading emocionales

Ejecución consistente : La misma lógica aplicada a cada secuencia de operaciones

Gestión del riesgo en primer lugar : control integrado de la cobertura y del tamaño de las posiciones

Seguimiento del rendimiento: Resultados claros y medibles de la estrategia

Para gestores de carteras

Estrategia multiorden : Diversifica las entradas en todos los niveles de precios

Capacidad de cobertura : Reduce el riesgo global de la cartera

Diseño escalable : Funciona con cuentas de cualquier tamaño

Grado profesional: Adecuado para estrategias de nivel institucional

Para todos los niveles de experiencia

Para principiantes : Configuración sencilla con valores predeterminados completos

Personalización avanzada : Amplios parámetros para operadores experimentados

Valor educativo : Aprenda estrategias sofisticadas a través de la observación

Diseño consciente del riesgo: Múltiples capas de protección para la preservación del capital

Requisitos del sistema

Plataforma : MetaTrader 5

Cuenta : Cualquier cuenta MT5 (Demo o Real)

Capital mínimo : Flexible en función de la configuración del tamaño del lote (desde 100$ cuentas micro)

Símbolos : Funciona con todos los pares de divisas y otros símbolos líquidos

VPS Recomendado: Para operaciones 24/7 con activación M1

Soporte y Actualizaciones

Documentación completa : Guía detallada de configuración y explicación de la estrategia

Actualizaciones periódicas : Mejoras continuas basadas en los comentarios de los usuarios

Soporte de mercado : Soporte directo a través de los canales de mercado MQL5

Comunidad de estrategia: Acceso a otros usuarios para obtener consejos de optimización

Gestión de riesgos y mejores prácticas