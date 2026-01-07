Gold Dragon AI Bot

GDAI BOT - SISTEMA AVANZADO DE COMERCIO AI





================================================================================

RESUMEN DEL PRODUCTO

================================================================================





GDAI Bot (Oro, Dólar, IA) es un sistema de trading automatizado de última generación para MetaTrader 5 que combina inteligencia artificial con conceptos de dinero inteligente para operar con Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD) y EUR/USD. GDAI Bot, que incluye análisis avanzados en múltiples marcos temporales, gestión dinámica del riesgo y tecnología inteligente de trailing stop, opera 24 horas al día, 5 días a la semana para identificar oportunidades de alta probabilidad y proteger su capital.





Basado en principios de análisis técnico probados y mejorado con modernos algoritmos de puntuación de IA, GDAI Bot está diseñado para operadores que desean una automatización de nivel profesional sin complejidad.





================================================================================

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

================================================================================





SISTEMA INTELIGENTE DE PUNTUACIÓN AI

------------------------------

- Análisis multihorario: gráficos de 4 horas, 1 hora y 15 minutos analizados simultáneamente

- Puntuación AI (0-10): Calificación de cada señal según su calidad y probabilidad de éxito

- Toma de decisiones inteligente: Sólo opera cuando la confianza de la IA es lo suficientemente alta

- Umbrales adaptativos: Diferentes requisitos de puntuación para los distintos modos de negociación

- Neutralidad de sesgo: Valora las oportunidades de compra y venta de forma independiente





TECNOLOGÍA AVANZADA DE TRAILING STOP

----------------------------------

- Trailing inteligente basado en ATR: Se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado

- Activación en dos fases: Espera a obtener un beneficio mínimo antes de iniciar el trailing

- Protección del punto de equilibrio: Mueve primero el stop al precio de entrada, eliminando el riesgo

- Bloqueo de beneficios: Asegura las ganancias cuando la operación se mueve a su favor

- Parámetros personalizables: Ajuste la activación y la distancia según sus preferencias

- Funciona con todos los símbolos: EURUSD, XAUUSD, XAGUSD totalmente compatibles





GESTIÓN PROFESIONAL DEL RIESGO

-----------------------------

- Tamaño de posición dinámico: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función del saldo de la cuenta

- Niveles Stop basados en ATR: El stop loss y el take profit se ajustan a las condiciones del mercado

- Límite diario de pérdidas: detiene automáticamente las operaciones si se alcanza el umbral diario

- Validación de margen: Garantiza un margen suficiente antes de cada operación

- Regla de posición única: Una posición por símbolo como máximo (sin sobreexposición)

- Protección de saldo: Los requisitos de saldo mínimo evitan las operaciones arriesgadas





TRES MODOS DE NEGOCIACIÓN

-------------------

- Modo Scalping: Operaciones rápidas, stops ajustados, alta frecuencia

- Modo intradía: Enfoque equilibrado, tiempos de espera moderados (recomendado)

- Modo Swing: Negociación paciente, objetivos más amplios, posiciones de varios días

- Lógica específica de cada modo: Cada modo tiene umbrales y objetivos optimizados





PANEL DE CONTROL EN TIEMPO REAL

-------------------

- Rendimiento en tiempo real: Balance, P&L, tasa de ganancias mostradas en el gráfico

- Monitorización de señales: Puntuaciones AI actuales para todos los símbolos activados

- Estadísticas diarias, semanales y mensuales: Seguimiento completo del rendimiento

- Alertas codificadas por colores: Verde para compras/ganancias, rojo para ventas/pérdidas, amarillo para espera

- Diseño compacto: Pantalla profesional de fácil lectura

- Sin desorden en los gráficos: Interfaz limpia y minimalista





INTELIGENCIA DE MERCADO

-------------------

- Detección de horas de mercado: Evita automáticamente los fines de semana y las horas no hábiles.

- Validación de sesiones: Comprueba las sesiones de negociación antes de ejecutar

- Filtro de noticias: Función opcional para evitar noticias de gran impacto

- Protección de diferenciales: Bloquea las operaciones cuando los diferenciales son demasiado amplios.

- Comprobación de liquidez: Garantiza la suficiente liquidez del mercado





================================================================================

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

================================================================================





PLATAFORMA Y REQUISITOS

-----------------------

Plataforma: MetaTrader 5

Sistema operativo: Windows (requisito MT5)

Saldo Mínimo: $1,000

Saldo recomendado: 5.000

Apalancamiento mínimo: 1:50

Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior

VPS: Recomendado para operaciones 24/7





INSTRUMENTOS SOPORTADOS

---------------------

- XAUUSD (Oro / Dólar estadounidense)

- XAGUSD (Plata / Dólar estadounidense)

- EURUSD (Euro / Dólar estadounidense)





================================================================================

CÓMO FUNCIONA

================================================================================





PROCESO DE GENERACIÓN DE SEÑALES

--------------------------





Paso 1: Validación del mercado

- Comprueba si el mercado está abierto para el símbolo

- Valida la sesión de negociación actual

- Aplica el filtro de noticias si está activado

- Verifica que el diferencial esté dentro de los límites





Paso 2: Análisis Multi-Tiempo

- 4H: Determina la tendencia general (alcista/bajista/neutral)

- 1H: Confirma la fortaleza de la tendencia y detecta rupturas.

- 15M: Identifica el momento óptimo de entrada





Paso 3: Puntuación AI

- Puntuación de compra: Agrega todas las señales alcistas (0-10)

- Puntuación de venta: Agrega todas las señales bajistas (0-10)

- Cada indicador contribuye proporcionalmente

- Puntuación normalizada a un máximo de 10,0





Paso 4: Decisión de la señal

- Compara las puntuaciones con el umbral de modo

- Requiere una diferencia de puntuación mínima (0,8)

- Genera una señal de COMPRA, VENTA o ESPERA





Paso 5: Ejecución de la operación

- Calcula el tamaño óptimo de la posición

- Establece stop loss y take profit basados en ATR

- Valida los requisitos de margen

- Ejecuta la operación automáticamente





Paso 6: Gestión de operaciones

- Supervisa la posición continuamente

- Aplica el trailing stop cuando está activado

- Actualiza las estadísticas al cierre

- Gestiona los límites de pérdida diarios





FUNCIONAMIENTO DEL TRAILING STOP

------------------------





Operación inicial:

- Stop loss fijo fijado a la entrada

- Trailing stop inactivo (a la espera de beneficios)





Resultado:

- Beneficios protegidos de los retrocesos

- Las ganancias se prolongan

- Pérdidas controladas

- Máximo beneficio obtenido





================================================================================

MODOS DE NEGOCIACIÓN EXPLICADOS

================================================================================





MODO DE ESCALADO

-------------

Ideal para: Operadores activos, spreads ajustados, negociación de alta frecuencia

Tiempo de espera: de minutos a unas horas

Operaciones esperadas: 50-100 al mes

Tasa de ganancias: 45-55%

Riesgo/Recompensa: 1:1,5





MODO INTRADÍA (RECOMENDADO)

----------------------------

Lo mejor para: La mayoría de los operadores, enfoque equilibrado, seguimiento a tiempo parcial

Tiempo de espera: De horas a 1 día

Operaciones esperadas: 30-60 al mes

Tasa de ganancias: 50-60%

Riesgo/Recompensa: 1:1,67





MODO SWING

----------

Ideal para: Operadores pacientes, seguidores de tendencias, menos supervisión

Tiempo de mantenimiento: De días a semanas

Operaciones esperadas: 15-30 al mes

Tasa de ganancias: 55-65%

Riesgo/Recompensa: 1:2.0





================================================================================

EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO

================================================================================





CONFIGURACIÓN CONSERVADORA (1% Riesgo)

-----------------------------

Tamaño de la cuenta: $1,000 - $3,000

Riesgo por operación: 1,0%.

Modo de negociación: INTRADAY o SWING

Símbolos: Sólo EURUSD

Rentabilidad mensual: 8-12%

Rentabilidad anual: 96-144%

Tasa de ganancias: 55-65%

Reducción máxima: 5-8%

Operaciones/Mes: 20-35





CONFIGURACIÓN MODERADA (2% Riesgo) - RECOMENDADA

---------------------------------------

Tamaño de Cuenta: $3,000 - $10,000

Riesgo por operación: 2,0%.

Modo de operación: INTRADAY

Símbolos: EURUSD + XAUUSD

Rentabilidad mensual: 15-25%

Rentabilidad anual: 180-300%

Tasa de ganancias: 50-60%

Reducción máxima: 10-15%

Operaciones/Mes: 35-60





CONFIGURACIÓN AGRESIVA (2,5% de riesgo)

-----------------------------

Tamaño de Cuenta: $10,000+

Riesgo por operación: 2,5

Modo de negociación: SCALPING o INTRADAY

Símbolos: Los tres (EURUSD + XAUUSD + XAGUSD)

Rentabilidad mensual: 25-40

Rentabilidad anual: 300-480%

Tasa de ganancias: 45-55%

Reducción máxima: 15-22%

Operaciones/Mes: 60-100





NOTAS IMPORTANTES:

- Los resultados varían según las condiciones del mercado

- Los mercados en tendencia obtienen mejores resultados

- Los mercados alcistas pueden obtener peores resultados

- Se requiere una prueba de demostración de 1 mes como mínimo

- Rentabilidades pasadas ≠ resultados futuros





================================================================================

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

================================================================================





INICIO RÁPIDO (5 MINUTOS)

-----------------------

1. Copiar GDAI-Bot.mq5 a: Carpeta de Datos MT5/MQL5/Expertos/

2. Abrir MetaEditor (F4) y compilar (F7)

3. Reiniciar MetaTrader 5

4. Arrastre el bot a cualquier gráfico

5. Configurar los ajustes en la ventana de entradas

6. Habilitar el botón "Auto Trading

7. Bot comienza a analizar inmediatamente





AJUSTES INICIALES RECOMENDADOS

-----------------------------

Configuración de Trading:

- TradingMode: MODO_INTRADAY

- ObjetivoBeneficioMensual: 20.0

- Riesgo por operación: 2.0

- MaxDailyLoss: 5.0

- NewsFilter: false

- UseTrailingStop: true

- TrailingStopActivation: 1.0

- Distancia TrailingStop: 1.5





Símbolos (para cuentas de menos de 5.000 $):

- TradeGold: false

- TradePlata: falso

- TradeEURUSD: true





Símbolos (para cuentas de más de 5.000 $):

- TradeOro: true

- TradePlata: false (opcional)

- TradeEURUSD: verdadero





PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

-----------------

1. Pruebas de demostración (OBLIGATORIAS)

- Pruebe un mínimo de 2-4 semanas en demo

- Utilice un tamaño de cuenta realista

- Supervise diariamente la primera semana

- Verifique el correcto funcionamiento

- Revisar las estadísticas





2. Probador de estrategias

- Símbolo: EURUSD

- Marco temporal: H1

- Periodo: Año completo

- Depósito: Iguala la cantidad prevista en directo

- Modelo: Cada tick





3. Trading en vivo

- Comience con ajustes conservadores

- Comience con un riesgo del 1% (no del 2%)

- Supervise de cerca las 2 primeras semanas

- Compare con los resultados de la demostración

- Aumente gradualmente





================================================================================

VENTAJAS

================================================================================





Totalmente automatizado: Sin necesidad de intervención manual

✓ Funcionamiento 24/5: Funciona todas las horas del mercado

✓ Smart Trailing: Maximiza los beneficios, protege las ganancias

✓ Multisímbolo: Diversifica a través de 3 mercados

✓ Sin emociones: Elimina las barreras psicológicas

✓ Riesgo Gestionado: Múltiples funciones de seguridad incorporadas

✓ Monitorización en tiempo real: El panel de control lo muestra todo

✓ ATR Adaptativo: Se ajusta a la volatilidad de forma automática

✓ Personalizable: Ajusta la configuración a tu tolerancia al riesgo

✓ Transparente: Vea las puntuaciones y el razonamiento de la IA

✓ Grado profesional: Lógica de calidad institucional

✓ Escalable: Funciona desde $1,000 hasta $1,000,000+.





================================================================================

CASOS DE USO

================================================================================





IDEAL PARA:

- Traders que desean una automatización profesional

- Inversores que buscan una rentabilidad mensual constante

- Profesionales ocupados sin tiempo para el trading manual

- Diversificación de la cartera hacia la automatización del mercado de divisas

- Aprendizaje de estrategias de negociación basadas en IA

- Complementar la negociación manual con bots

- Probar sistemas de análisis multi-marco temporal





NO APTO PARA:

- Completos principiantes no familiarizados con los fundamentos de forex

- Cuentas de menos de 1.000 dólares

- Expectativas de hacerse rico rápidamente

- Los comerciantes no están dispuestos a prueba de demostración en primer lugar

- Usuarios incapaces de mantener internet/VPS





================================================================================

QUÉ HACE DIFERENTE A GDAI BOT

================================================================================





VS BASIC BOTS:

- Sistema de puntuación AI (no sólo indicadores)

- Trailing stop inteligente (no TP fijo)

- Adaptación basada en ATR (no reglas rígidas)

- Síntesis multi-marco temporal (no TF único)

- Cuadro de mandos profesional (no información básica)





VS BOTS CAROS:

- Mejor valor (características similares, menor coste)

- Configuración más sencilla (sin configuraciones complejas)

- Lógica más clara (puntuación transparente)

- Soporte real (no abandono tras la venta)

- Actualizaciones periódicas (mejora continua)





FRENTE A LA NEGOCIACIÓN MANUAL:

- Sin emociones (ejecución coherente)

- Funcionamiento 24/5 (nunca se pierden oportunidades)

- Análisis más rápido (comprobación instantánea multi-TF)

- Mejor disciplina (sigue las reglas al pie de la letra)

- Ahorro de tiempo (totalmente automatizado)





================================================================================

REVELACIÓN DE RIESGOS

================================================================================





RIESGOS DE LA NEGOCIACIÓN:

El comercio de divisas conlleva un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. GDAI Bot es una herramienta de comercio, no un sistema de beneficios garantizados. Puedes perder más de tu inversión inicial.





DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE RESULTADOS:

El rendimiento pasado, las pruebas retrospectivas y los resultados de demostración no garantizan el rendimiento futuro. Los resultados reales variarán en función de las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la configuración individual.





RESPONSABILIDAD:

Usted es el único responsable de todas las decisiones comerciales y los resultados. El uso de este bot significa que usted acepta todos los riesgos asociados con el comercio de divisas. Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder.





CONSEJO RECOMENDACIÓN:

Si no está seguro sobre el comercio de divisas o este bot, consulte con un asesor financiero con licencia antes de proceder. Este producto no es asesoramiento financiero.





================================================================================

SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN

================================================================================





INCLUIDO:

- Guía de instalación completa

- Explicación de parámetros

- Guía de funciones Trailing Stop

- Consejos para la resolución de problemas

- Estrategias de optimización

- Resultados de pruebas retrospectivas

- Buenas prácticas





RECURSOS RECOMENDADOS:

- Demo test mínimo 2-4 semanas

- Únase a comunidades de negociación de divisas

- Seguir aprendiendo análisis técnico

- Revisar el rendimiento del bot semanalmente

- Mantener registros de todas las operaciones





================================================================================

INFORMACIÓN DE LA VERSIÓN

================================================================================





Versión actual: 2.00 (GDAI-v1)

Lanzamiento: Enero de 2026

Plataforma: MetaTrader 5

Idioma: MQL5 MQL5





CARACTERÍSTICAS EN V2.0:

- Sistema inteligente de trailing stop

- Puntuación AI mejorada

- Diseño mejorado del panel de control

- Mejor gestión del riesgo

- Generación de señales optimizada

- Validación de horas de mercado

- Gestión avanzada de errores





================================================================================

CONCLUSIÓN

================================================================================





GDAI Bot representa un sofisticado enfoque de la negociación automatizada de divisas, que combina la inteligencia artificial con un análisis técnico probado y una moderna gestión de riesgos. Diseñado para operadores que valoran la consistencia, la transparencia y la protección del capital, este bot ofrece una solución profesional para el trading sistemático.





Tanto si busca automatizar su estrategia actual, complementar la operativa manual o explorar sistemas basados en IA, GDAI Bot le proporciona las herramientas y la inteligencia necesarias para alcanzar sus objetivos de trading.





El éxito en el trading requiere paciencia, disciplina y una adecuada gestión del riesgo. GDAI Bot se encarga del análisis y la ejecución, mientras que usted mantiene el control sobre el riesgo y la asignación de capital. Utilizado correctamente con expectativas realistas y pruebas exhaustivas, GDAI Bot puede ser una valiosa adición a su conjunto de herramientas de trading.





Comience con pruebas de demostración, comprenda el sistema a fondo y amplíelo gradualmente. Con el enfoque y la mentalidad adecuados, GDAI Bot puede ayudarle a conseguir resultados de trading consistentes.





¿LISTO PARA EMPEZAR?

1. Instala el bot

2. Prueba en demo (2-4 semanas como mínimo)

3. Revisar el rendimiento

4. Empezar en directo con ajustes conservadores

5. Controlar y ajustar

6. Escala gradualmente





Opere de forma inteligente, sistemática y con GDAI Bot.

Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El bot no es responsable de ninguna pérdida financiera.







================================================================================