Gold Dragon AI Bot

GDAI BOT - SISTEMA AVANZADO DE COMERCIO AI

RESUMEN DEL PRODUCTO
GDAI Bot (Oro, Dólar, IA) es un sistema de trading automatizado de última generación para MetaTrader 5 que combina inteligencia artificial con conceptos de dinero inteligente para operar con Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD) y EUR/USD. GDAI Bot, que incluye análisis avanzados en múltiples marcos temporales, gestión dinámica del riesgo y tecnología inteligente de trailing stop, opera 24 horas al día, 5 días a la semana para identificar oportunidades de alta probabilidad y proteger su capital.

Basado en principios de análisis técnico probados y mejorado con modernos algoritmos de puntuación de IA, GDAI Bot está diseñado para operadores que desean una automatización de nivel profesional sin complejidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
SISTEMA INTELIGENTE DE PUNTUACIÓN AI
- Análisis multihorario: gráficos de 4 horas, 1 hora y 15 minutos analizados simultáneamente
- Puntuación AI (0-10): Calificación de cada señal según su calidad y probabilidad de éxito
- Toma de decisiones inteligente: Sólo opera cuando la confianza de la IA es lo suficientemente alta
- Umbrales adaptativos: Diferentes requisitos de puntuación para los distintos modos de negociación
- Neutralidad de sesgo: Valora las oportunidades de compra y venta de forma independiente

TECNOLOGÍA AVANZADA DE TRAILING STOP
- Trailing inteligente basado en ATR: Se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado
- Activación en dos fases: Espera a obtener un beneficio mínimo antes de iniciar el trailing
- Protección del punto de equilibrio: Mueve primero el stop al precio de entrada, eliminando el riesgo
- Bloqueo de beneficios: Asegura las ganancias cuando la operación se mueve a su favor
- Parámetros personalizables: Ajuste la activación y la distancia según sus preferencias
- Funciona con todos los símbolos: EURUSD, XAUUSD, XAGUSD totalmente compatibles

GESTIÓN PROFESIONAL DEL RIESGO
- Tamaño de posición dinámico: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función del saldo de la cuenta
- Niveles Stop basados en ATR: El stop loss y el take profit se ajustan a las condiciones del mercado
- Límite diario de pérdidas: detiene automáticamente las operaciones si se alcanza el umbral diario
- Validación de margen: Garantiza un margen suficiente antes de cada operación
- Regla de posición única: Una posición por símbolo como máximo (sin sobreexposición)
- Protección de saldo: Los requisitos de saldo mínimo evitan las operaciones arriesgadas

TRES MODOS DE NEGOCIACIÓN
- Modo Scalping: Operaciones rápidas, stops ajustados, alta frecuencia
- Modo intradía: Enfoque equilibrado, tiempos de espera moderados (recomendado)
- Modo Swing: Negociación paciente, objetivos más amplios, posiciones de varios días
- Lógica específica de cada modo: Cada modo tiene umbrales y objetivos optimizados

PANEL DE CONTROL EN TIEMPO REAL
- Rendimiento en tiempo real: Balance, P&L, tasa de ganancias mostradas en el gráfico
- Monitorización de señales: Puntuaciones AI actuales para todos los símbolos activados
- Estadísticas diarias, semanales y mensuales: Seguimiento completo del rendimiento
- Alertas codificadas por colores: Verde para compras/ganancias, rojo para ventas/pérdidas, amarillo para espera
- Diseño compacto: Pantalla profesional de fácil lectura
- Sin desorden en los gráficos: Interfaz limpia y minimalista

INTELIGENCIA DE MERCADO
- Detección de horas de mercado: Evita automáticamente los fines de semana y las horas no hábiles.
- Validación de sesiones: Comprueba las sesiones de negociación antes de ejecutar
- Filtro de noticias: Función opcional para evitar noticias de gran impacto
- Protección de diferenciales: Bloquea las operaciones cuando los diferenciales son demasiado amplios.
- Comprobación de liquidez: Garantiza la suficiente liquidez del mercado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
================================================================================

PLATAFORMA Y REQUISITOS
Plataforma: MetaTrader 5
Sistema operativo: Windows (requisito MT5)
Saldo Mínimo: $1,000
Saldo recomendado: 5.000
Apalancamiento mínimo: 1:50
Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
VPS: Recomendado para operaciones 24/7

INSTRUMENTOS SOPORTADOS
- XAUUSD (Oro / Dólar estadounidense)
- XAGUSD (Plata / Dólar estadounidense)
- EURUSD (Euro / Dólar estadounidense)

CÓMO FUNCIONA
================================================================================

PROCESO DE GENERACIÓN DE SEÑALES
Paso 1: Validación del mercado
- Comprueba si el mercado está abierto para el símbolo
- Valida la sesión de negociación actual
- Aplica el filtro de noticias si está activado
- Verifica que el diferencial esté dentro de los límites

Paso 2: Análisis Multi-Tiempo
- 4H: Determina la tendencia general (alcista/bajista/neutral)
- 1H: Confirma la fortaleza de la tendencia y detecta rupturas.
- 15M: Identifica el momento óptimo de entrada

Paso 3: Puntuación AI
- Puntuación de compra: Agrega todas las señales alcistas (0-10)
- Puntuación de venta: Agrega todas las señales bajistas (0-10)
- Cada indicador contribuye proporcionalmente
- Puntuación normalizada a un máximo de 10,0

Paso 4: Decisión de la señal
- Compara las puntuaciones con el umbral de modo
- Requiere una diferencia de puntuación mínima (0,8)
- Genera una señal de COMPRA, VENTA o ESPERA

Paso 5: Ejecución de la operación
- Calcula el tamaño óptimo de la posición
- Establece stop loss y take profit basados en ATR
- Valida los requisitos de margen
- Ejecuta la operación automáticamente

Paso 6: Gestión de operaciones
- Supervisa la posición continuamente
- Aplica el trailing stop cuando está activado
- Actualiza las estadísticas al cierre
- Gestiona los límites de pérdida diarios

FUNCIONAMIENTO DEL TRAILING STOP
Operación inicial:
- Stop loss fijo fijado a la entrada
- Trailing stop inactivo (a la espera de beneficios)

Resultado:
- Beneficios protegidos de los retrocesos
- Las ganancias se prolongan
- Pérdidas controladas
- Máximo beneficio obtenido

MODOS DE NEGOCIACIÓN EXPLICADOS
================================================================================

MODO DE ESCALADO
Ideal para: Operadores activos, spreads ajustados, negociación de alta frecuencia
Tiempo de espera: de minutos a unas horas
Operaciones esperadas: 50-100 al mes
Tasa de ganancias: 45-55%
Riesgo/Recompensa: 1:1,5

MODO INTRADÍA (RECOMENDADO)
----------------------------
Lo mejor para: La mayoría de los operadores, enfoque equilibrado, seguimiento a tiempo parcial
Tiempo de espera: De horas a 1 día
Operaciones esperadas: 30-60 al mes
Tasa de ganancias: 50-60%
Riesgo/Recompensa: 1:1,67

MODO SWING
----------
Ideal para: Operadores pacientes, seguidores de tendencias, menos supervisión
Tiempo de mantenimiento: De días a semanas
Operaciones esperadas: 15-30 al mes
Tasa de ganancias: 55-65%
Riesgo/Recompensa: 1:2.0

EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO
================================================================================

CONFIGURACIÓN CONSERVADORA (1% Riesgo)
-----------------------------
Tamaño de la cuenta: $1,000 - $3,000
Riesgo por operación: 1,0%.
Modo de negociación: INTRADAY o SWING
Símbolos: Sólo EURUSD
Rentabilidad mensual: 8-12%
Rentabilidad anual: 96-144%
Tasa de ganancias: 55-65%
Reducción máxima: 5-8%
Operaciones/Mes: 20-35

CONFIGURACIÓN MODERADA (2% Riesgo) - RECOMENDADA
Tamaño de Cuenta: $3,000 - $10,000
Riesgo por operación: 2,0%.
Modo de operación: INTRADAY
Símbolos: EURUSD + XAUUSD
Rentabilidad mensual: 15-25%
Rentabilidad anual: 180-300%
Tasa de ganancias: 50-60%
Reducción máxima: 10-15%
Operaciones/Mes: 35-60

CONFIGURACIÓN AGRESIVA (2,5% de riesgo)
-----------------------------
Tamaño de Cuenta: $10,000+
Riesgo por operación: 2,5
Modo de negociación: SCALPING o INTRADAY
Símbolos: Los tres (EURUSD + XAUUSD + XAGUSD)
Rentabilidad mensual: 25-40
Rentabilidad anual: 300-480%
Tasa de ganancias: 45-55%
Reducción máxima: 15-22%
Operaciones/Mes: 60-100

NOTAS IMPORTANTES:
- Los resultados varían según las condiciones del mercado
- Los mercados en tendencia obtienen mejores resultados
- Los mercados alcistas pueden obtener peores resultados
- Se requiere una prueba de demostración de 1 mes como mínimo
- Rentabilidades pasadas ≠ resultados futuros

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
================================================================================

INICIO RÁPIDO (5 MINUTOS)
-----------------------
1. Copiar GDAI-Bot.mq5 a: Carpeta de Datos MT5/MQL5/Expertos/
2. Abrir MetaEditor (F4) y compilar (F7)
3. Reiniciar MetaTrader 5
4. Arrastre el bot a cualquier gráfico
5. Configurar los ajustes en la ventana de entradas
6. Habilitar el botón "Auto Trading
7. Bot comienza a analizar inmediatamente

AJUSTES INICIALES RECOMENDADOS
-----------------------------
Configuración de Trading:
- TradingMode: MODO_INTRADAY
- ObjetivoBeneficioMensual: 20.0
- Riesgo por operación: 2.0
- MaxDailyLoss: 5.0
- NewsFilter: false
- UseTrailingStop: true
- TrailingStopActivation: 1.0
- Distancia TrailingStop: 1.5

Símbolos (para cuentas de menos de 5.000 $):
- TradeGold: false
- TradePlata: falso
- TradeEURUSD: true

Símbolos (para cuentas de más de 5.000 $):
- TradeOro: true
- TradePlata: false (opcional)
- TradeEURUSD: verdadero

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
-----------------
1. Pruebas de demostración (OBLIGATORIAS)
- Pruebe un mínimo de 2-4 semanas en demo
- Utilice un tamaño de cuenta realista
- Supervise diariamente la primera semana
- Verifique el correcto funcionamiento
- Revisar las estadísticas

2. Probador de estrategias
- Símbolo: EURUSD
- Marco temporal: H1
- Periodo: Año completo
- Depósito: Iguala la cantidad prevista en directo
- Modelo: Cada tick

3. Trading en vivo
- Comience con ajustes conservadores
- Comience con un riesgo del 1% (no del 2%)
- Supervise de cerca las 2 primeras semanas
- Compare con los resultados de la demostración
- Aumente gradualmente

VENTAJAS
================================================================================

Totalmente automatizado: Sin necesidad de intervención manual
✓ Funcionamiento 24/5: Funciona todas las horas del mercado
✓ Smart Trailing: Maximiza los beneficios, protege las ganancias
✓ Multisímbolo: Diversifica a través de 3 mercados
✓ Sin emociones: Elimina las barreras psicológicas
✓ Riesgo Gestionado: Múltiples funciones de seguridad incorporadas
✓ Monitorización en tiempo real: El panel de control lo muestra todo
✓ ATR Adaptativo: Se ajusta a la volatilidad de forma automática
✓ Personalizable: Ajusta la configuración a tu tolerancia al riesgo
✓ Transparente: Vea las puntuaciones y el razonamiento de la IA
✓ Grado profesional: Lógica de calidad institucional
✓ Escalable: Funciona desde $1,000 hasta $1,000,000+.

CASOS DE USO
================================================================================

IDEAL PARA:
- Traders que desean una automatización profesional
- Inversores que buscan una rentabilidad mensual constante
- Profesionales ocupados sin tiempo para el trading manual
- Diversificación de la cartera hacia la automatización del mercado de divisas
- Aprendizaje de estrategias de negociación basadas en IA
- Complementar la negociación manual con bots
- Probar sistemas de análisis multi-marco temporal

NO APTO PARA:
- Completos principiantes no familiarizados con los fundamentos de forex
- Cuentas de menos de 1.000 dólares
- Expectativas de hacerse rico rápidamente
- Los comerciantes no están dispuestos a prueba de demostración en primer lugar
- Usuarios incapaces de mantener internet/VPS

QUÉ HACE DIFERENTE A GDAI BOT
================================================================================

VS BASIC BOTS:
- Sistema de puntuación AI (no sólo indicadores)
- Trailing stop inteligente (no TP fijo)
- Adaptación basada en ATR (no reglas rígidas)
- Síntesis multi-marco temporal (no TF único)
- Cuadro de mandos profesional (no información básica)

VS BOTS CAROS:
- Mejor valor (características similares, menor coste)
- Configuración más sencilla (sin configuraciones complejas)
- Lógica más clara (puntuación transparente)
- Soporte real (no abandono tras la venta)
- Actualizaciones periódicas (mejora continua)

FRENTE A LA NEGOCIACIÓN MANUAL:
- Sin emociones (ejecución coherente)
- Funcionamiento 24/5 (nunca se pierden oportunidades)
- Análisis más rápido (comprobación instantánea multi-TF)
- Mejor disciplina (sigue las reglas al pie de la letra)
- Ahorro de tiempo (totalmente automatizado)

REVELACIÓN DE RIESGOS
================================================================================

RIESGOS DE LA NEGOCIACIÓN:
El comercio de divisas conlleva un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. GDAI Bot es una herramienta de comercio, no un sistema de beneficios garantizados. Puedes perder más de tu inversión inicial.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE RESULTADOS:
El rendimiento pasado, las pruebas retrospectivas y los resultados de demostración no garantizan el rendimiento futuro. Los resultados reales variarán en función de las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la configuración individual.

RESPONSABILIDAD:
Usted es el único responsable de todas las decisiones comerciales y los resultados. El uso de este bot significa que usted acepta todos los riesgos asociados con el comercio de divisas. Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder.

CONSEJO RECOMENDACIÓN:
Si no está seguro sobre el comercio de divisas o este bot, consulte con un asesor financiero con licencia antes de proceder. Este producto no es asesoramiento financiero.

SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN
================================================================================

INCLUIDO:
- Guía de instalación completa
- Explicación de parámetros
- Guía de funciones Trailing Stop
- Consejos para la resolución de problemas
- Estrategias de optimización
- Resultados de pruebas retrospectivas
- Buenas prácticas

RECURSOS RECOMENDADOS:
- Demo test mínimo 2-4 semanas
- Únase a comunidades de negociación de divisas
- Seguir aprendiendo análisis técnico
- Revisar el rendimiento del bot semanalmente
- Mantener registros de todas las operaciones

INFORMACIÓN DE LA VERSIÓN
================================================================================

Versión actual: 2.00 (GDAI-v1)
Lanzamiento: Enero de 2026
Plataforma: MetaTrader 5
Idioma: MQL5 MQL5

CARACTERÍSTICAS EN V2.0:
- Sistema inteligente de trailing stop
- Puntuación AI mejorada
- Diseño mejorado del panel de control
- Mejor gestión del riesgo
- Generación de señales optimizada
- Validación de horas de mercado
- Gestión avanzada de errores

CONCLUSIÓN
================================================================================

GDAI Bot representa un sofisticado enfoque de la negociación automatizada de divisas, que combina la inteligencia artificial con un análisis técnico probado y una moderna gestión de riesgos. Diseñado para operadores que valoran la consistencia, la transparencia y la protección del capital, este bot ofrece una solución profesional para el trading sistemático.

Tanto si busca automatizar su estrategia actual, complementar la operativa manual o explorar sistemas basados en IA, GDAI Bot le proporciona las herramientas y la inteligencia necesarias para alcanzar sus objetivos de trading.

El éxito en el trading requiere paciencia, disciplina y una adecuada gestión del riesgo. GDAI Bot se encarga del análisis y la ejecución, mientras que usted mantiene el control sobre el riesgo y la asignación de capital. Utilizado correctamente con expectativas realistas y pruebas exhaustivas, GDAI Bot puede ser una valiosa adición a su conjunto de herramientas de trading.

Comience con pruebas de demostración, comprenda el sistema a fondo y amplíelo gradualmente. Con el enfoque y la mentalidad adecuados, GDAI Bot puede ayudarle a conseguir resultados de trading consistentes.

¿LISTO PARA EMPEZAR?
1. Instala el bot
2. Prueba en demo (2-4 semanas como mínimo)
3. Revisar el rendimiento
4. Empezar en directo con ajustes conservadores
5. Controlar y ajustar
6. Escala gradualmente

Opere de forma inteligente, sistemática y con GDAI Bot.
Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El bot no es responsable de ninguna pérdida financiera.

