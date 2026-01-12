ZERION: Precisión matemática para el oro (XAUUSD)

ZERION es un sistema de trading automatizado de nivel institucional diseñado específicamente para la volatilidad única del oro. A diferencia de los EA tradicionales de "caja negra", ZERION utiliza un filtro de regresión lineal transparente de 12 funciones y un sistema de salida adaptado a la volatilidad para ofrecer una ejecución de nivel profesional a los operadores minoristas.

Nuestra misión: Potencia profesional, precio accesible



Las empresas de alta frecuencia y las mesas institucionales gastan miles de euros en modelos matemáticos patentados. Creemos que las herramientas profesionales no deberían estar restringidas al 1%. ZERION tiene un precio asequible porque nuestro objetivo es ayudar a los operadores minoristas a navegar por el mercado del oro con la misma ventaja matemática que utilizan los profesionales. Hemos optimizado el código para ser"Drop & Use" para que incluso aquellos que empiezan con cuentas más pequeñas puedan beneficiarse de la lógica institucional sin el precio institucional.

El motor central: Inteligencia estratégica



1. Filtro de regresión lineal de 12 características

Cada operación es examinada por un modelo matemático que analiza 12 características del mercado por vela, incluidos el impulso del RSI, la fuerza de la tendencia del ADX y la volatilidad del ATR. Sólo se activa cuando las "matemáticas" estadísticas confirman un entorno de alta probabilidad.

2. Entrada Adaptable Impulso-Retroceso

ZERION identifica movimientos explosivos de "Impulso" y espera un retroceso a una "Zona de Descuento" calculada. Esto le asegura que no está persiguiendo al mercado, sino entrando en el punto de precio más eficiente posible. Esta es una estrategia antigua y probada para los operadores de oro.

3. SL y TP "Adaptativos" Inteligentes

ZERION entiende que el "ritmo" del oro cambia a lo largo del día.

Escala dinámica: El EA utiliza ATR (Average True Range) para establecer su Stop Loss y Take Profit.

Escalado de fuerza de tendencia (el multiplicador adaptativo): Utilizando la lógica ADX, el EA ajusta automáticamente sus objetivos. Si establece un multiplicador de SL de 2,0, el EA lo "estirará" automáticamente durante una tendencia fuerte para evitar ser sacudido por el ruido, o lo "apretará" en mercados planos para proteger su capital.

Estado del Mercado Valor ADX Intensidad de la Tendencia Efecto Multiplicador SL Efecto multiplicador TP Lateral / Plano < 20 Muy débil -20% (Apretado) -20% (Conservador) Mercado normal 20 - 30 Saludable Base (100%) Línea de base (100%) Tendencia fuerte > 30 Momentum elevado +20% (Espacio para respirar) +50% (Run for Profit)







Para todos los niveles

Listo para "Soltar y Usar" (Principiantes): ZERION está preajustado para el marco temporal XAUUSD M5. Simplemente arrástrelo al gráfico y el sistema se encargará de los cálculos.

Control profesional (Avanzado): Todos los parámetros son accesibles. Ajuste sus multiplicadores "Base", active la Escala Adaptativa o elija entre los modos de recuperación Estándar, Cesta o Martingala para adaptarse a su estilo de riesgo específico.

Daily Drawdown Guard: Un protector de capital codificado que se reinicia cada 24 horas. Si se alcanza su límite diario, el EA se detiene para salvar su cuenta para el día siguiente.

Protector de Reducción Máxima: El EA mide la reducción máxima de las operaciones y si alcanza un nivel establecido, por ejemplo, 20%, ZERION cierra todas las operaciones y se toma un descanso con el fin de salvar su capital de enormes pérdidas.

Filtros de spread y volatilidad: Bloquea las entradas durante noticias peligrosas o rollovers.

Panel de control en tiempo real: Supervise las tasas de ganancias, el crecimiento del capital y los límites de reducción directamente en su gráfico con una interfaz elegante y de alta gama. El panel de control está desactivado por defecto para optimizar la prueba, por lo que es necesario activarlo en un gráfico en tiempo real.

Lista de comprobación de inicio rápido



Para empezar en menos de 2 minutos:

Símbolo: Abra un único gráfico XAUUSD. Marco temporal: Establezca el gráfico en M5. Permisos: Habilite "Permitir Algo Trading" y "Permitir Importaciones DLL" en las propiedades del EA. Riesgo: Establezca el porcentaje de riesgo deseado en las entradas (por defecto es equilibrado). Ir: Pulse el botón "Algo Trading" en la barra superior de MT5 o OK en la configuración del EA.

Preguntas Frecuentes (FAQ) P: ¿ZERION utiliza el comercio de alta frecuencia (HFT)? R: No. ZERION es un sistema estadístico de seguimiento de tendencias. Utiliza un filtro de regresión lineal para identificar configuraciones de alta probabilidad. Aunque es rápido, no se basa en el arbitraje de latencia, por lo que es compatible con casi cualquier corredor. P: ¿Por qué el precio es inferior al de otros EA "institucionales"? R: Nuestra misión es proporcionar a los operadores minoristas matemáticas de nivel profesional a un precio accesible. Creemos que las herramientas de trading de alta calidad deben estar disponibles para todos, no sólo para aquellos con un gran capital. El precio más bajo es una opción para ayudar a la comunidad, no un reflejo de la calidad del código. P: ¿Tengo que actualizar manualmente las ponderaciones de regresión lineal? R: El EA viene pre-calibrado con pesos optimizados para XAUUSD. Para la mayoría de los usuarios, "Drop & Use" es perfecto. Los usuarios avanzados que deseen operar con otros activos pueden ponerse en contacto con nosotros para obtener el script de extracción de datos para volver a entrenar el modelo para pares de divisas específicos. P: ¿Cómo ayuda el "Adaptive Scaling" a mi cuenta? R: La mayoría de los EA fallan porque utilizan stops fijos. En un mercado de oro volátil, un stop fijo de 30 pips suele verse afectado por el "ruido". El Multiplicador Adaptativo de ZERION detecta la fuerza del mercado a través del ADX. Si la tendencia es fuerte, amplía automáticamente su Stop Loss para dar a la operación espacio para respirar y expande su Take Profit para capturar el movimiento completo. P: ¿Puedo utilizar ZERION en una cuenta pequeña? R: Sí. Debido a la Max y Daily Drawdown Guard y tamaño de lote flexible, ZERION se puede utilizar en cuentas tan pequeñas como $ 500. Sin embargo, para obtener el mejor rendimiento y permitir que el motor de recuperación tenga espacio para funcionar, recomendamos un saldo de 2.000 $ o superior. P: ¿Cuál es el mejor plazo para utilizarlo? R: ZERION está optimizado para el marco temporal M5 (5 minutos). Esto proporciona el equilibrio perfecto entre la captura de rápidos impulsos intradía y el filtrado del "ruido del mercado" que se produce en los marcos de tiempo más bajos como el M1. P: ¿Funciona con Prop Firms? R: Sí. El Daily Drawdown Guard está diseñado específicamente para ayudar a los operadores a mantenerse dentro de los límites de riesgo de las Prop Firms. Puede establecer el "Max Daily Drawdown %" para que coincida con las normas específicas de su empresa (por ejemplo, 4% o 5%). P: ¿Existe un componente de Martingala? R: ZERION ofrece tres modos de recuperación. Puede elegir "Standard" o "Basket" para un menor riesgo. "Martingala" se incluye como opción para los operadores profesionales que comprenden los riesgos y desean recuperar posiciones más rápidamente, pero no es la estrategia de entrada principal y es totalmente opcional.





Especificación Recomendación Activo XAUUSD (Oro) Marco temporal M5 (Recomendado) o H1 Saldo Mínimo 500 $ (Equilibrado) / 2.000 $ (Conservador)







Advertencia de riesgo: Operar con Oro implica un riesgo significativo. Aunque ZERION incluye protecciones de grado institucional, rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder.