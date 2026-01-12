ZERION: Mathematische Präzision für Gold (XAUUSD)

ZERION ist ein automatisiertes Handelssystem in institutioneller Qualität, das speziell für die einzigartige Volatilität von Gold entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen "Black Box"-EAs verwendet ZERION einen transparenten linearen Regressionsfilter mit 12 Merkmalen und ein volatilitätsadaptives Ausstiegssystem, um Privatanlegern eine professionelle Ausführung zu bieten.

Unsere Mission: Professionelle Leistung, zugänglicher Preis



Hochfrequenzunternehmen und institutionelle Anleger geben Tausende von Euros für eigene mathematische Modelle aus. Wir sind der Meinung, dass professionelle Tools nicht nur den 1 % vorbehalten sein sollten. ZERION ist zu einem erschwinglichen Preis erhältlich, da unser Ziel darin besteht, Privatanlegern dabei zu helfen, den Goldmarkt mit denselben mathematischen Möglichkeiten zu navigieren, die auch von den Profis verwendet werden. Wir haben den Code für"Drop & Use" optimiert, so dass auch diejenigen, die mit kleineren Konten beginnen, von der institutionellen Logik profitieren können, ohne das institutionelle Preisschild zu tragen.

Die Kernmaschine: Strategische Intelligenz



1. Linearer Regressionsfilter mit 12 Merkmalen

Jeder Handel wird von einem mathematischen Modell überprüft, das 12 Marktmerkmale pro Kerze analysiert - einschließlich RSI-Momentum, ADX-Trendstärke und ATR-Volatilität. Es wird nur ausgelöst, wenn die statistische "Mathematik" ein Umfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt.

2. Adaptiver Impuls-Pullback-Einstieg

ZERION identifiziert explosive "Impuls"-Bewegungen und wartet auf einen Rückzug in eine berechnete "Discount-Zone". Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nicht dem Markt hinterherlaufen, sondern zum effizientesten Preispunkt einsteigen, der möglich ist. Dies ist eine alte, bewährte Strategie für Goldhändler.

3. Intelligente "adaptive" SL & TP

ZERION weiß, dass sich der "Rhythmus" von Gold im Laufe des Tages ändert.

Dynamische Skalierung: Der EA verwendet ATR (Average True Range), um Ihren Stop Loss und Take Profit festzulegen.

Trend-Stärke-Skalierung (Der Adaptive Multiplikator): Mithilfe der ADX-Logik passt der EA Ihre Ziele automatisch an. Wenn Sie einen SL-Multiplikator von 2,0 festlegen, wird der EA diesen während eines starken Trends automatisch "strecken", um zu vermeiden, dass er durch Rauschen durchgeschüttelt wird, oder ihn in flachen Märkten "straffen", um Ihr Kapital zu schützen.

Marktstatus ADX-Wert Intensität des Trends SL-Multiplikator-Effekt TP-Multiplikator-Effekt Seitwärts / Flach < 20 Sehr Schwach -20% (Verschärfen) -20% (konservativ) Normaler Markt 20 - 30 Gesund Grundlinie (100%) Grundlinie (100%) Starker Trend > 30 Hohes Momentum +20% (Luft zum Atmen) +50% (Gewinnstreben)







Für jede Stufe von Tradern

"Drop & Use" bereit (Anfänger): ZERION ist auf den XAUUSD M5-Zeitrahmen abgestimmt. Ziehen Sie ihn einfach auf den Chart, und das System übernimmt die Berechnungen.

Professionelle Kontrolle (Fortgeschrittene): Jeder Parameter ist zugänglich. Passen Sie Ihre "Basis"-Multiplikatoren an, schalten Sie die adaptive Skalierung ein oder wählen Sie zwischen Standard-, Basket- oder Martingale-Erholungsmodi, um Ihren spezifischen Risikostil zu berücksichtigen.

Täglicher Drawdown-Schutz: Ein fest kodierter Kapitalschutz, der alle 24 Stunden zurückgesetzt wird. Wenn Ihr Tageslimit erreicht wird, stoppt der EA, um Ihr Konto für den nächsten Tag zu retten.

Max Drawdown-Protektor: Der EA misst den maximalen Drawdown der Trades und wenn dieser ein bestimmtes Niveau erreicht, z.B. 20%, schließt ZERION alle Trades und legt eine Pause ein, um Ihr Kapital vor großen Verlusten zu schützen.

Spread- und Volatilitätsfilter : Blockiert Eingaben während gefährlicher Nachrichten oder Rollover.

Echtzeit-Dashboard: Überwachen Sie Gewinnraten, Kapitalwachstum und Drawdown-Limits direkt auf Ihrem Chart mit einer eleganten, hochwertigen Oberfläche. Das Dashboard ist aus Optimierungsgründen standardmäßig ausgeschaltet und muss daher in einem Live-Chart eingeschaltet werden.

Schnellstart-Checkliste



So starten Sie in weniger als 2 Minuten:

Symbol: Öffnen Sie ein einzelnes XAUUSD-Chart. Zeitrahmen: Stellen Sie den Chart auf M5 ein. Berechtigungen: Aktivieren Sie "Algo-Handel zulassen" und "DLL-Importe zulassen" in den EA-Eigenschaften. Risiko: Stellen Sie den gewünschten Risikoprozentsatz in den Eingaben ein (Standard ist ausgeglichen). Los: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Algo Trading" in der MT5-Top-Leiste oder auf OK im EA-Setup.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) F: Verwendet ZERION den Hochfrequenzhandel (HFT)? A: Nein. ZERION ist ein statistisches Trendfolgesystem. Es verwendet einen linearen Regressionsfilter, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Obwohl es schnell ist, basiert es nicht auf Latenz-Arbitrage, wodurch es mit fast jedem Broker kompatibel ist. F: Warum ist der Preis niedriger als bei anderen "institutionellen" EAs? A: Unser Ziel ist es, Privatanlegern professionelle Mathematik zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Wir sind der Meinung, dass qualitativ hochwertige Trading-Tools für jeden verfügbar sein sollten, nicht nur für diejenigen mit großem Kapital. Der niedrigere Preis ist eine Entscheidung, um der Gemeinschaft zu helfen, und spiegelt nicht die Qualität des Codes wider. F: Muss ich die linearen Regressionsgewichte manuell aktualisieren? A: Der EA wird mit optimierten Gewichten für XAUUSD vorkalibriert geliefert. Für die meisten Benutzer ist "Drop & Use" perfekt. Fortgeschrittene Benutzer, die mit anderen Vermögenswerten handeln möchten, können sich an uns wenden, um das Skript zur Datenextraktion zu erhalten, mit dem das Modell für bestimmte Währungspaare neu trainiert werden kann. F: Wie hilft die "Adaptive Skalierung" meinem Konto? A: Die meisten EAs scheitern, weil sie feste Stopps verwenden. In einem volatilen Goldmarkt wird ein fester 30-Punkte-Stopp oft vom "Rauschen" getroffen. Der Adaptive Multiplier von ZERION erkennt die Marktstärke über den ADX. Wenn der Trend stark ist, erweitert er automatisch Ihren Stop Loss, um dem Handel Raum zum Atmen zu geben, und Ihren Take Profit, um die gesamte Bewegung zu erfassen. F: Kann ich ZERION auch mit einem kleinen Konto verwenden? A: Ja. Aufgrund des Max- und Daily-Drawdown-Schutzes und der flexiblen Losgröße kann der ZERION auf Konten mit einem Volumen von nur 500 $ eingesetzt werden. Um jedoch die beste Leistung zu erzielen und der Recovery-Engine Raum zum Arbeiten zu geben, empfehlen wir ein Guthaben von $2.000 oder mehr. F: Welches ist der beste Zeitrahmen für die Verwendung? A: Der ZERION ist für den M5-Zeitrahmen (5 Minuten) optimiert. Dies bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen dem Erfassen schneller Intraday-Impulse und dem Herausfiltern von "Marktgeräuschen", die auf niedrigeren Zeitrahmen wie dem M1 auftreten. F: Funktioniert es mit Prop-Firmen? A: Ja. Der Daily Drawdown Guard wurde speziell entwickelt, um Händlern zu helfen, innerhalb der Risikolimits von Prop Firms zu bleiben. Sie können den "Max Daily Drawdown %" so einstellen, dass er den spezifischen Regeln Ihrer Firma entspricht (z.B. 4% oder 5%). F: Gibt es eine Martingale-Komponente? A: ZERION bietet drei Erholungsmodi. Sie können "Standard" oder "Basket" für ein geringeres Risiko wählen. "Martingale" ist eine Option für professionelle Händler, die sich der Risiken bewusst sind und ihre Positionen schneller wiederherstellen möchten, aber es ist nicht die primäre Einstiegsstrategie und völlig optional.





Spezifikation Empfehlung Vermögenswert XAUUSD (Gold) Zeitrahmen M5 (empfohlen) oder H1 Mindestguthaben $500 (Ausgewogen) / $2.000 (Konservativ)







Risiko-Warnung: Der Handel mit Gold ist mit erheblichen Risiken verbunden. Obwohl der ZERION einen institutionellen Schutz bietet, ist die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.