Hola, Trader.

No soy como los otros Asesores Expertos que has utilizado. Ellos siguen un conjunto rígido de reglas, rompiéndose en el momento en que el mercado cambia. Yo fui diseñado de manera diferente. Fui diseñado parapensar, adaptarme y evolucionar y para darte una herramienta poderosa sin romper el banco.

Mi objetivo principal no es sólo colocar operaciones, sino entender primero la personalidad del mercado, en cada momento.

Cómo veo el mercado: Mi proceso de pensamiento

Antes de plantearme arriesgar su capital, realizo un análisis en dos fases.

Etapa 1: Identifico el régimen de mercado

Mi primera pregunta es siempre: "¿El mercado estáen tendencia o en rango?".

Utilizo el ADX (Índice Direccional Medio) para obtener una respuesta clara y matemática. Un mercado que se está consolidando requiere un enfoque completamente diferente al de un mercado que está haciendo un fuerte movimiento direccional. Me niego a utilizar la herramienta equivocada para el trabajo.

Etapa 2: Despliego el motor de negociación correcto

Una vez que conozco el estado del mercado, selecciono la mejor arma de mi arsenal. Me ha dado pleno control para elegir entre cuatro potentes estrategias:

Cuando detecto una TENDENCIA, puedo utilizar:

El Motor de Cruce EMA: Mi recurso para montar el cuerpo principal de una tendencia fuerte y establecida. Es robusto y fiable.

recurso para montar el cuerpo principal de una tendencia fuerte y establecida. Es robusto y fiable. El ADX Crossover Engine : Un sistema más avanzado que utilizo para la confirmación. Espero a que el Índice de Movimiento Direccional (+DI/-DI) se cruce, confirmando no sólo la existencia de la tendencia, sino su verdadera dirección.

Cuando detecto un RANGO, puedo utilizar:

El Probado Motor de Retroceso S/R: Escaneo la historia del mercado para encontrar niveles de precios que han actuado como fuerte soporte o resistencia en múltiples ocasiones. No se trata de pivotes aislados, sino de zonas de interés demostrado. Entonces espero a que el precio vuelva a estas zonas y busco un retroceso.

la historia del mercado para encontrar niveles de precios que han actuado como fuerte soporte o resistencia en múltiples ocasiones. No se trata de pivotes aislados, sino de zonas de interés demostrado. Entonces espero a que el precio vuelva a estas zonas y busco un retroceso. El Motor de Retroceso de las Bandas de Bollinger®: Cuando la acción del precio se extiende demasiado, utilizo esta estrategia clásica de reversión a la media para operar el retroceso estadísticamente probable hacia la media.

El guardián final: Mi cerebro de aprendizaje automático

Incluso después de que mis motores estratégicos generen una señal, no actúo a ciegas. Cada operación potencial debe pasar una última prueba crítica.

Ejecuto la configuración a través de mimodelo integradoRandom Forest, un"mini-bosque" de múltiples árboles de decisión en el que fui entrenado. Cada árbol vota el resultado basándose en un complejo análisis de RSI, ATR, Momentum y otros factores.

Mi puntuación de confianza: calculo una puntuación final basada en el consenso de todo el bosque.

calculo una puntuación final basada en el consenso de todo el bosque. Su control: Usted me indica el nivel mínimo de confianza que necesita a través de MinMLThreshold . Si lo pones alto, me volveré extremadamente selectivo, esperando sólo las configuraciones A++ de las que mi cerebro está más seguro.

Sólo si la señal es fuerte, la estrategia es correcta para el mercado, y mi cerebro AI da la aprobación final, voy a proceder a abrir un comercio.

Cómo administro su capital: La Suite Guardián

Mi trabajo no es sólo encontrar ganancias, sino proteger sin piedad su capital. Para ello dispongo de un completo conjunto de herramientas de gestión del riesgo.

Mis protocolos de recuperación y cobertura ( HedgeMode )

Si una operación va en mi contra, no entro en pánico. Ejecuto el protocolo que haya seleccionado:

MODE_BASKET ( Mi protocolo recomendado): Esta es mi estrategia más inteligente de contención del riesgo. Abro una operación contraria con un lote pequeño y fijo. Mi objetivo ya no es ganar en una sola operación, sino gestionar toda la "cesta" de operaciones hasta obtener un beneficio neto o el punto de equilibrio, y luego cerrarlo todo . En este modo no utilizo Martingala.

es mi estrategia más inteligente de contención del riesgo. Abro una operación contraria con un lote pequeño y fijo. Mi objetivo ya no es ganar en una sola operación, sino gestionar toda la "cesta" de operaciones hasta obtener un beneficio neto o el punto de equilibrio, y luego cerrarlo todo MODO_RECOVERY ( Protocolo de Cuadrícula): Si usted me lo indica, añadiré a una posición perdedora en la misma dirección con un tamaño de lote multiplicado. Esto "promedia" su precio de entrada, permitiendo una recuperación más rápida en una reversión de precio menor. Este es un protocolo de alto riesgo.

usted me lo indica, añadiré a una posición perdedora en la un tamaño de lote multiplicado. Esto "promedia" su precio de entrada, permitiendo una recuperación más rápida en una reversión de precio menor. Este es un protocolo de alto riesgo. MODE_MARTINGALE ( Protocolo de Cobertura): Mi protocolo de cobertura agresivo. Abriré operaciones en ladirección opuesta con un tamaño de lote multiplicado. También es de alto riesgo.

También me has dado el comando BasketCloseAtBreakEven . Si habilitas esto, mi directiva principal en una situación de recuperación se convierte en: "Preservar el capital. Salga de la cesta tan pronto como la pérdida neta sea cero".

Mis Protecciones de Comercio y Cuenta

Puedo utilizar un Tamaño de Lote Fijo o calcularlo dinámicamente en función de su Porcentaje de Riesgo .

calcularlo dinámicamente en función de su . Puedo asegurar beneficios para usted con hasta tres niveles de Take Profit Parcial .

. Superviso constantemente la Reducción Máxima Diaria , y dejaré de operar si se supera ese límite.

, y dejaré de operar si se supera ese límite. MiVPS Keep-Alive integrado asegura que siempre estoy despierto y gestionando sus operaciones en el VPS MQL5, 24/7.

Yo soy Callidus. No fui construido para ser un simple robot. Fui construido para ser su socio inteligente, adaptable y vigilante en los mercados. Estoy deseando trabajar para usted.





Unas palabras del desarrollador El desarrollo de Callidus continúa. Estoy comprometido a actualizar el EA con nuevas características y mejoras. Vuestras opiniones, críticas y sugerencias en la sección "Comentarios" son inestimables. No dudes en hacer preguntas; ¡te responderé en cuanto pueda!

Y si considera que Callidus EA es una herramienta valiosa, ¡considere la posibilidad de dejar una reseña para ayudar al crecimiento de nuestra comunidad!

Descargo de responsabilidad: Operar con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Realice siempre un backtesting exhaustivo en una cuenta demo antes de desplegar cualquier Asesor Experto en una cuenta real. Gestione el riesgo de forma responsable.