Buy stop hunter

ESTE EA ESTA HECHO PARA EL PAR XAU/USD CON UNA ESTRATEGIA DE BUY STOP Y SELL STOP. CUANDO LA ORDEN PENDIENTE DE BUY STOP O SELL STOP ES ACTIVADA, LA OTRA ORDEN PENDIENTE SERÁ CANCELADA.

ESTE EA ES MUY ADECUADO PARA USTED PORQUE:
1. EJECUTA 1 POSICIÓN (ENTRADA ÚNICA)
2. TIENE UN TRAILING STOP (SL+) ÚTIL PARA ASEGURAR SUS GANANCIAS
3. NO MARTINGALE

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS EN ESTE EA:
- LOTE FIJO
- ORDEN PENDIENTE
- STOP LOSS (PUNTO)
- TAKE PROFIT (PUNTO)
- MARCO DE TIEMPO
- TRAILING STOP

OBTENGA ESTE EA AHORA PARA SU LIBERTAD FINANCIERA
