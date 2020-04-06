Buy stop hunter
- Asesores Expertos
- Twin Fitersya
- Versión: 1.20
- Activaciones: 5
ESTE EA ESTA HECHO PARA EL PAR XAU/USD CON UNA ESTRATEGIA DE BUY STOP Y SELL STOP. CUANDO LA ORDEN PENDIENTE DE BUY STOP O SELL STOP ES ACTIVADA, LA OTRA ORDEN PENDIENTE SERÁ CANCELADA.
ESTE EA ES MUY ADECUADO PARA USTED PORQUE:
1. EJECUTA 1 POSICIÓN (ENTRADA ÚNICA)
2. TIENE UN TRAILING STOP (SL+) ÚTIL PARA ASEGURAR SUS GANANCIAS
3. NO MARTINGALE
CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS EN ESTE EA:
- LOTE FIJO
- ORDEN PENDIENTE
- STOP LOSS (PUNTO)
- TAKE PROFIT (PUNTO)
- MARCO DE TIEMPO
- TRAILING STOP
OBTENGA ESTE EA AHORA PARA SU LIBERTAD FINANCIERA