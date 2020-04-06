RSI Reversal Pro

📌 RSI 14 Asesor Experto - FINAL v1.31

RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31 es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader 5 (MT5) basado en la clásica estrategia de inversión del Índice de Fuerza Relativa (RSI ).

Este EA está diseñado para operar de forma segura a través de pares de divisas, Oro (XAUUSD), y otros CFDs, con protección de broker incorporada y funciones de gestión de riesgos.

Estrategia de negociación

Utiliza el periodo 14 del RSI como indicador principal

Las operaciones de COMPRA se abren cuando el RSI alcanza o cae por debajo de 30 (condición de sobreventa)

Las operaciones de VENTA se abren cuando el RSI alcanza o supera 70 (condición de sobrecompra)

El Take Profit no se basa en el precio, sino en la lógica del indicador: Las posiciones se cierran automáticamente cuando el RSI vuelve al nivel 50 .

Sólo una posición abierta por símbolo a la vez

Características principales

✔ Entrada y salida basada en RSI

✔ Take Profit basada en indicador (RSI 50)

✔ Broker-safe Trailing Stop

✔ Opción Auto Lot o Fixed Lot

✔ Sistema de protección de márgenes

✔ Funciona en todos los timeframes

✔ Apto para Forex, Oro y CFDs

✔ Compatible con Strategy Tester & MQL5 Market

Configuración recomendada

Marco de tiempo: M15 - H1 (Forex), H4 - D1 (XAUUSD)

Riesgo: 0.5% - 1.0% por operación

Tipo de cuenta: Compensación o Cobertura

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores.

Este Asesor Experto no garantiza beneficios. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.