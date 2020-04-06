RSI Reversal Pro
- Asesores Expertos
- Twin Fitersya
- Versión: 1.31
📌 RSI 14 Asesor Experto - FINAL v1.31
RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31 es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader 5 (MT5) basado en la clásica estrategia de inversión del Índice de Fuerza Relativa (RSI ).
Este EA está diseñado para operar de forma segura a través de pares de divisas, Oro (XAUUSD), y otros CFDs, con protección de broker incorporada y funciones de gestión de riesgos.
Estrategia de negociación
Utiliza el periodo 14 del RSI como indicador principal
Las operaciones deCOMPRA se abren cuando el RSI alcanza o cae por debajo de 30 (condición de sobreventa)
Las operaciones deVENTA se abren cuando el RSI alcanza o supera 70 (condición de sobrecompra)
El Take Profit no se basa en el precio, sino en la lógica del indicador:
Las posiciones se cierran automáticamente cuando el RSI vuelve al nivel 50.
Sólo una posición abierta por símbolo a la vez
- Características principales
✔ Entrada y salida basada en RSI
✔ Take Profit basada en indicador (RSI 50)
✔ Broker-safe Trailing Stop
✔ Opción Auto Lot o Fixed Lot
✔ Sistema de protección de márgenes
✔ Funciona en todos los timeframes
✔ Apto para Forex, Oro y CFDs
✔ Compatible con Strategy Tester & MQL5 Market
Configuración recomendada
Marco de tiempo: M15 - H1 (Forex), H4 - D1 (XAUUSD)
Riesgo: 0.5% - 1.0% por operación
Tipo de cuenta: Compensación o Cobertura
⚠️ Descargo de responsabilidad
Operar en Forex y CFDs implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Este Asesor Experto no garantiza beneficios. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.