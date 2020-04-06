Headging cc





🔹 Descripción del Asesor Experto

Market Safe Trend EA es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar en los mercados de Forex y Oro utilizando una estrategia simple y robusta de seguimiento de tendencias.

El EA está desarrollado con estricto cumplimiento de las reglas del Mercado MQL5 y está optimizado para pasar la Validación Automática sin errores.

Este Asesor Experto funciona en cuentas de compensación, adapta automáticamente el volumen de operaciones en función del margen disponible y aplica controles de riesgo a prueba de brokers para garantizar un funcionamiento estable en diferentes símbolos y tamaños de cuenta.

Estrategia de negociación

El EA utiliza un método de cruce de medias móviles para identificar las tendencias del mercado:

Las operaciones de compra se abren cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta.

Las operaciones de venta se abren cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta.

Para evitar el overtrading y el ruido del mercado, todas las decisiones comerciales se ejecutan sólo en la apertura de una nueva barra.

Gestión del riesgo y del dinero

Ajuste automático del tamaño del lote basado en el margen libre

Sin tamaño de lote fijo o agresivo

Las operaciones se omiten si el margen es insuficiente

Protección incorporada contra volumen no válido y fondos insuficientes

Esto hace que el EA sea adecuado incluso para pequeños saldos de prueba utilizados durante la validación MQL5.

Gestión de operaciones

Stop Loss inicial aplicado a cada operación

Mecanismo de trailing stop seguro

Manejo de nivel de stop y nivel de congelación con conocimiento del broker

Ninguna modificación excesiva de órdenes (protección anti-spam)

Todas las modificaciones de operaciones se realizan sólo cuando son válidas y permitidas por las condiciones del broker.

🔹 Seguridad y compatibilidad

Totalmente compatible con cuentas de compensación

Funciona en cualquier símbolo de Forex y Oro (XAUUSD)

Diseñado para operar en cualquier marco de tiempo

Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura

Sin técnicas peligrosas de recuperación o promediación

Ajustes recomendados

Símbolo: Cualquier par de divisas o XAUUSD

Marco de tiempo: H1 o superior (recomendado)

Tipo de cuenta: Netting

Depósito inicial: Cualquiera (EA adapta el tamaño del lote automáticamente)

🔹 Notas importantes

Los resultados dependen de las condiciones del mercado y de la configuración del broker

Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros

Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real

🔹 Resumen

Market Safe Trend EA es un Asesor Experto limpio, estable y seguro de validación construido para los traders que valoran la simplicidad, el control de riesgos y la usabilidad a largo plazo.

Es una excelente opción para los usuarios que buscan un EA de seguimiento de tendencias fiable que cumpla plenamente con los requisitos de MQL5 Market.