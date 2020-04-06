Headging cc


🔹 Descripción del Asesor Experto

Market Safe Trend EA es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar en los mercados de Forex y Oro utilizando una estrategia simple y robusta de seguimiento de tendencias.
El EA está desarrollado con estricto cumplimiento de las reglas del Mercado MQL5 y está optimizado para pasar la Validación Automática sin errores.

Este Asesor Experto funciona en cuentas de compensación, adapta automáticamente el volumen de operaciones en función del margen disponible y aplica controles de riesgo a prueba de brokers para garantizar un funcionamiento estable en diferentes símbolos y tamaños de cuenta.

Estrategia de negociación

El EA utiliza un método de cruce de medias móviles para identificar las tendencias del mercado:

  • Las operaciones de compra se abren cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta.

  • Las operaciones de venta se abren cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta.

Para evitar el overtrading y el ruido del mercado, todas las decisiones comerciales se ejecutan sólo en la apertura de una nueva barra.

Gestión del riesgo y del dinero

  • Ajuste automático del tamaño del lote basado en el margen libre

  • Sin tamaño de lote fijo o agresivo

  • Las operaciones se omiten si el margen es insuficiente

  • Protección incorporada contra volumen no válido y fondos insuficientes

Esto hace que el EA sea adecuado incluso para pequeños saldos de prueba utilizados durante la validación MQL5.

Gestión de operaciones

  • Stop Loss inicial aplicado a cada operación

  • Mecanismo de trailing stop seguro

  • Manejo de nivel de stop y nivel de congelación con conocimiento del broker

  • Ninguna modificación excesiva de órdenes (protección anti-spam)

Todas las modificaciones de operaciones se realizan sólo cuando son válidas y permitidas por las condiciones del broker.

🔹 Seguridad y compatibilidad

  • Totalmente compatible con cuentas de compensación

  • Funciona en cualquier símbolo de Forex y Oro (XAUUSD)

  • Diseñado para operar en cualquier marco de tiempo

  • Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura

  • Sin técnicas peligrosas de recuperación o promediación

Ajustes recomendados

  • Símbolo: Cualquier par de divisas o XAUUSD

  • Marco de tiempo: H1 o superior (recomendado)

  • Tipo de cuenta: Netting

  • Depósito inicial: Cualquiera (EA adapta el tamaño del lote automáticamente)

🔹 Notas importantes

  • Los resultados dependen de las condiciones del mercado y de la configuración del broker

  • Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros

  • Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real

🔹 Resumen

Market Safe Trend EA es un Asesor Experto limpio, estable y seguro de validación construido para los traders que valoran la simplicidad, el control de riesgos y la usabilidad a largo plazo.
Es una excelente opción para los usuarios que buscan un EA de seguimiento de tendencias fiable que cumpla plenamente con los requisitos de MQL5 Market.


Otros productos de este autor
RSI Reversal Pro
Twin Fitersya
Asesores Expertos
RSI 14 Asesor Experto - FINAL v1.31 RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31 es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader 5 (MT5) basado en la clásica estrategia de inversión del Índice de Fuerza Relativa (RSI ). Este EA está diseñado para operar de forma segura a través de pares de divisas, Oro (XAUUSD), y otros CFDs , con protección de broker incorporada y funciones de gestión de riesgos. Estrategia de negociación Utiliza el periodo 14 del RSI como indicador principal Las op
FREE
Buy stop hunter
Twin Fitersya
Asesores Expertos
ESTE EA ESTA HECHO PARA EL PAR XAU/USD CON UNA ESTRATEGIA DE BUY STOP Y SELL STOP. CUANDO LA ORDEN PENDIENTE DE BUY STOP O SELL STOP ES ACTIVADA, LA OTRA ORDEN PENDIENTE SERÁ CANCELADA. ESTE EA ES MUY ADECUADO PARA USTED PORQUE: 1. EJECUTA 1 POSICIÓN (ENTRADA ÚNICA) 2. TIENE UN TRAILING STOP (SL+) ÚTIL PARA ASEGURAR SUS GANANCIAS 3. NO MARTINGALE CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS EN ESTE EA: - LOTE FIJO - ORDEN PENDIENTE - STOP LOSS (PUNTO) - TAKE PROFIT (PUNTO) - MARCO DE TIEMPO - TRAILING STOP OBT
