Hull Suite by Riz

Visión general: Hull Suite es un indicador premium de seguimiento de tendencias que combina tres potentes variaciones de medias móviles de Hull (HMA, EHMA, THMA) en una herramienta versátil. Diseñado para operadores que exigen claridad y precisión, este indicador ayuda a identificar la dirección de la tendencia con un retardo mínimo a la vez que filtra el ruido del mercado.

Características principales:

  • Tres variaciones del casco - Cambie entre HMA (clásico), EHMA (suavizado exponencial) y THMA (triple ponderado) para adaptarse a su estilo de negociación
  • Visualización de la banda - La banda visual limpia entre las líneas MHULL y SHULL muestra claramente la fuerza de la tendencia y las posibles zonas de inversión.
  • Soporte Multi-Timeframe - Analice tendencias de plazos superiores en su gráfico actual - perfecto para scalping con confirmación HTF
  • Coloración dinámica de tendencias: información visual instantánea con colores alcistas/bajistas personalizables.
  • Transparencia ajustable: ajuste con precisión la visibilidad de las bandas, de sólida a sutilmente superpuesta.
  • Alertas integradas: no se pierda ningún cambio de tendencia gracias a las alertas emergentes, sonoras y de notificación push.

Ajustes recomendados:

  • Longitud 180-200: Niveles flotantes de soporte/resistencia
  • Longitud 55: Señales de entrada al swing
  • Longitud Multiplicador: Comportamiento en plazos superiores con bandas más suaves

Funciona en: Todos los pares de divisas, índices, materias primas y criptodivisas. Adecuado para todos los marcos temporales desde M1 hasta Mensual.

Aplicaciones de Trading:

✓ Identificación y confirmación de tendencias ✓ Zonas dinámicas de soporte/resistencia ✓ Cronometraje de entrada con dirección de tendencia ✓ Análisis de múltiples marcos temporales ✓ Scalping con filtro de tendencia HTF

Hecho con amor ❤️


svemi
35
svemi 2025.12.02 14:02 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Rizwan Akram
2394
Respuesta del desarrollador Rizwan Akram 2025.12.02 14:48
Thank you so much! I’m really glad you liked it. I’ve put a lot of work into refining the logic in this indicator, and I’m confident it can deliver strong, consistent signals.
Respuesta al comentario