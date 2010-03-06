═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

INDICADOR LIQUIDITY SWEEPS - MT5

Herramienta avanzada Smart Money Concept

📊 VISTA GENERAL

El indicador Liquidity Sweeps es una herramienta de MT5 de nivel profesional diseñada

diseñada para identificar las capturas de liquidez institucional y los patrones de stop-hunt. Basado en

en los conceptos ICT (Inner Circle Trader) y Smart Money, este indicador

detecta automáticamente cuando el precio rompe brevemente los máximos/mínimos de oscilación (para

(para activar stops minoristas) antes de invertir la dirección - una técnica clásica de manipulación

de manipulación del dinero inteligente.





Los operadores de dinero inteligente utilizan barridos de liquidez para:

- Detener las pérdidas en puntos clave

- Crear posiciones a precios óptimos

- Crear condiciones de entrada favorables

- Atrapar a los operadores de ruptura





Este indicador le ayuda a identificar estos movimientos manipuladores en tiempo real

y operar CON las instituciones, no contra ellas.









CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SISTEMA DE DETECCIÓN INTELIGENTE

- Identificación automática de máximos y mínimos de swing

- 3 modos de detección: Sólo Mechas, Rupturas y Retest, Combinado.

- Distingue entre auténticas rupturas y barridos de liquidez

- Filtra las señales falsas utilizando la lógica de mecha vs cierre





CLARIDAD VISUAL

- Cuadros de barrido codificados por colores (alcista = verde, bajista = rojo)

- Líneas discontinuas que conectan los puntos de barrido con los niveles de pivote

- Etiquetas "LQ Sweep" claras en los puntos de barrido

- Zonas ampliadas que muestran las áreas de liquidez activa

- Cuadros semitransparentes para una apariencia limpia del gráfico





✅ LIVE DASHBOARD (Lado izquierdo)

- Estado del modo de detección

- Ajuste de la longitud de oscilación

- Estado de la extensión (ON/OFF)

- Recuento de pivotes máximos activos

- Recuento de pivotes bajos activos

- Contador de zonas de barrido activas

- Contador total de barridos alcistas

- Contador total de barridos bajistas

- Información del último barrido (tipo y precio)

- Actualizaciones en tiempo real en cada tick





OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

- Longitud de barrido ajustable (sensibilidad)

- Colores personalizables para los barridos alcistas/bajistas

- Transparencia de la caja configurable

- Control del tamaño de la fuente de las etiquetas

- Ajuste de la posición del cuadro de mandos

- Activación/desactivación de etiquetas y tablero de mandos

- Ajuste de la extensión máxima de las barras









📈 CÓMO FUNCIONA

LÓGICA DE DETECCIÓN:





1. IDENTIFICACIÓN DE PIVOTES

→ El indicador identifica los máximos y mínimos del swing en función de la

longitud de swing (por defecto: 5 barras a cada lado).

→ Estos niveles representan zonas donde suelen agruparse los stops minoristas





2. DETECCIÓN DE SWEEP - Tres Modos:





A) MODO SÓLO BAJAS (Por defecto)

- Barrido Bajista: El máximo se mueve por encima del máximo del pivote, pero cierra por debajo

- Barrido alcista: El mínimo está por debajo del mínimo del pivote, pero cierra por encima.

- Más conservador - detección basada puramente en mechas





B) SÓLO BROTES Y MODO RETEST

- El precio cierra a través del nivel del pivote (rompe la estructura)

- A continuación, vuelve a atravesar el nivel roto (retest)

- Captura la liquidez posterior a la ruptura





C) WICKS + OUTBREAKS MODE (Combinado)

- Detecta tanto los barridos de mechas como las repeticiones de brotes.

- Detección más completa





3. REPRESENTACIÓN VISUAL

→ Cuadro de barrido: Resalta el rango exacto de barrido (extensión de la mecha hasta el pivote)

→ Líneas de conexión: Vincula el punto de barrido con el nivel de pivote original

→ Etiqueta: "Barrido LQ" marca la ubicación exacta del barrido

→ Zonas extendidas: Si se activa, los recuadros se extienden hacia la derecha hasta romperse





4. GESTIÓN DE ZONAS

→ Los recuadros se extienden hacia delante mostrando las zonas de liquidez activas

→ Se eliminan automáticamente cuando el precio rompe completamente la zona

→ El límite máximo de extensión evita el desorden









🎨 EXPLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS VISUALES

🟢 SWEEP ALCISTA (Verde)

→ Precio malvado POR DEBAJO de un mínimo de oscilación (stop hunt).

→ Luego cerró POR ENCIMA del swing low (rechazo)

→ Indica que los stops de los vendedores fueron agarrados

→ Reversión potencial al alza

→ El dinero inteligente probablemente se fue largo





🔴 GOLPE BAJO (Rojo)

→ El precio se ha movido POR ENCIMA de un swing high (stop hunt)

→ Luego cerró POR DEBAJO del máximo oscilante (rechazo)

→ Indica que los stops de los compradores fueron agarrados

→ Reversión potencial a la baja

→ El dinero inteligente probablemente se puso CORTO









⚙️ SETTINGS & PARAMETERS

SECCIÓN DE BARRIDOS DE LIQUIDEZ:

- Duración de las oscilaciones (Predeterminado: 5)

Valores altos = Sólo oscilaciones importantes (menos sensible)

Valores más bajos = Se detectan más oscilaciones (más sensible)

Recomendado: 3-7 para intradía, 5-10 para swing trading





- Modo de Detección (Por defecto: Sólo Mechas)

- Sólo Mechas: Rechazos puros de mechas (más fiable)

- Only Outbreaks & Retest: Sólo retests post-ruptura

- Mechas + Brotes: Detección combinada (más señales)





- Colores alcistas/bajistas

Personaliza los colores para barridos alcistas y bajistas





- Colores de líneas alcistas/bajistas

Líneas de conexión semitransparentes a los niveles de pivote









SECCIÓN ÁREA DE BARRIDO:

- Extender Cajas (Por defecto: true)

ON: Las cajas se extienden hacia la derecha hasta romperse

OFF: Las cajas permanecen sólo en el punto de detección





- Extensión Máxima de Barras (Por defecto: 300)

Máximo de barras que se extenderá una caja antes de auto-eliminarse

Evita el desorden del gráfico por barridos antiguos





- Colores de las Cajas Toro/Oso

Colores de relleno para los rectángulos de la zona de barrido





- Transparencia de la caja (Predeterminado: 180)

0 = Totalmente opaco

255 = Totalmente transparente

Recomendado 150-200 para una visibilidad óptima









SECCIÓN DE ETIQUETAS:

- Mostrar etiquetas de barrido (Predeterminado: true)

Activar/desactivar las etiquetas de texto "Barrido LQ





- Tamaño de letra de las etiquetas (Predeterminado: 8)

Ajusta el tamaño del texto (6-12 recomendado)





- Colores de las etiquetas Toro/Oso

Color del texto de las etiquetas de barrido









SECCIÓN SALPICADERO:

- Mostrar panel (Predeterminado: true)

Activa/desactiva el panel de estadísticas en directo





- Posición X del panel (Predeterminado: 10)

Desplazamiento horizontal en píxeles desde el borde izquierdo





- Posición Y del panel (por defecto: 20)

Desplazamiento vertical de píxeles desde el borde superior





- Tamaño de fuente del panel (por defecto: 9)

Tamaño del texto de las estadísticas





- Color de fondo (predeterminado: gris oscuro)

Color de fondo del panel de control





- Color del texto (Predeterminado: Blanco humo)

Color general del texto en el tablero de instrumentos









💡 ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN Y USO

ESTRATEGIA BÁSICA:





1. SEÑALES DE ENTRADA

🟢 Barrido alcista detectado → Buscar entrada en LARGO.

- Esperar confirmación de cierre de vela

- Entrar en el retest de la zona de barrido

- Stop loss por debajo del mínimo del barrido





🔴 Barrido bajista detectado → Buscar entrada CORTA

- Espere la confirmación del cierre de la vela

- Entrar en el retest de la zona de barrido

- Stop loss por encima del máximo del barrido





2. FACTORES DE CONFLUENCIA (Aumentan la probabilidad)

El barrido se produce en el soporte/resistencia HTF

✓ El barrido se produce en niveles de fibonacci (50%, 61,8%, etc.)

✓ El barrido coincide con la formación de un bloque de órdenes

✓ El barrido se produce durante eventos noticiosos de gran impacto

✓ Múltiples barridos en la misma dirección = fuerte sesgo.





3. GESTIÓN DEL RIESGO

- Utilizar zonas de barrido como colocación de stop loss

- Apuntar a máximos/mínimos anteriores o a pools de liquidez

- Riesgo-recompensa mínimo 1:2

- Reducir el tamaño de la posición si fallan varios barridos





4. 4. MEJORES PRÁCTICAS

✓ Combinar con el análisis de la estructura HTF

Opere en la dirección de la tendencia general

✓ Evita operar cada barrido (calidad sobre cantidad)

✓ Espera a las velas de confirmación

✓ Utiliza el dashboard para hacer un seguimiento de la frecuencia de barridos









📋 EXPLICACIÓN DE LAS MÉTRICAS DEL CUADRO DE MANDOS

- MODO DE DETECCIÓN: Modo de funcionamiento actual (mechas/fallas/ambos).





- LONGITUD DE BARRIDO: Número de barras utilizadas para el cálculo del pivote.





- EXTENSION: Si las zonas de barrido se extienden hacia delante o no





- ALTOS DE PIVOTE ACTIVOS: Altos de swing no rotos que se están monitorizando.

(Recuento alto = mercado oscilante, muchos puntos de barrido potenciales)





- ACTIVE PIVOT LOWS: Mínimos ininterrumpidos que se están vigilando

(recuento alto = mercado oscilante, muchos puntos de barrido potenciales)





- ZONAS DE SWEEP ACTIVAS: Cajas actualmente extendidas a la espera de ruptura.

(Vigilancia de posibles oportunidades de reentrada o ruptura)





- BARRIDOS ALCISTAS TOTALES: Barridos alcistas acumulativos detectados

(Alto recuento = Fuerte caza de liquidez alcista = Potencial tendencia alcista)





- TOTAL DE BARRIDOS BAJISTAS: Barridos bajistas acumulados detectados

(Recuento alto = Fuerte caza de liquidez bajista = Tendencia bajista potencial)





- ÚLTIMO BARRIDO: Tipo de barrido más reciente y nivel de precios.

(Ayuda a identificar la tendencia actual del mercado y las últimas manipulaciones)









⚠️ NOTAS IMPORTANTES

1. NO TODOS LOS BARRIDOS CONDUCEN A RETROCESOS

- Algunos barridos son patrones de continuación

- Confirme siempre con la acción del precio

- Utilice un contexto temporal superior





2. LA CALIDAD DEL BARRIDO IMPORTA

- Los barridos en niveles importantes son más significativos

- Múltiples barridos consecutivos = fuerte manipulación

- Pequeños barridos en mercados agitados pueden ser ruido





3. CONSIDERACIONES SOBRE EL MARCO TEMPORAL

- Plazos bajos (M1-M15): Más barridos, más ruido

- Plazos medios (M30-H4): Calidad de barrido equilibrada

- Plazos superiores (D1+): Menos barridos pero más significativos





4. CONDICIONES DE MERCADO

- Funciona mejor en mercados de tendencia o de rango limitado

- Menos eficaz en periodos de baja liquidez

- Muy eficaz en torno a los principales niveles S/R y números redondos





5. CONSEJOS DE RENDIMIENTO

- Mantenga una extensión máxima de barras razonable (200-500)

- Utilice longitudes de oscilación mayores en marcos temporales más bajos.

- Desactivar el tablero de instrumentos si se producen problemas de rendimiento









🔧 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Tipo: Indicador Gráfico

Idioma: MQL5 MQL5

Objetos Utilizados: Rectángulos, Líneas de Tendencia, Etiquetas de Texto, Objetos de Etiqueta

Actualizaciones: Cada tick

Uso de CPU: Bajo-Medio (depende de la duración de la oscilación y del historial)

Memoria: Eficiente (limpieza automática de objetos antiguos)

Compatible con: Todos los instrumentos (Forex, Índices, Materias Primas, Cripto)

Plazos: Todos (M1 a MN1)









📞 SOPORTE & CRÉDITOS

Desarrollador: Rizwan Akram (Riz)

TradingView: @RizwanFXCoder

Sitio web:





Conceptos basados en: ICT (Inner Circle Trader) & Smart Money Concepts









2024 Rizwan Akram - Todos los derechos reservados

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este indicador es sólo para fines educativos. Operar con

implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y opere según su propio criterio.





