Liquidity Sweeps
- Indicadores
- Rizwan Akram
- Versión: 1.1
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
INDICADOR LIQUIDITY SWEEPS - MT5
Herramienta avanzada Smart Money Concept
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
📊 VISTA GENERAL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
El indicador Liquidity Sweeps es una herramienta de MT5 de nivel profesional diseñada
diseñada para identificar las capturas de liquidez institucional y los patrones de stop-hunt. Basado en
en los conceptos ICT (Inner Circle Trader) y Smart Money, este indicador
detecta automáticamente cuando el precio rompe brevemente los máximos/mínimos de oscilación (para
(para activar stops minoristas) antes de invertir la dirección - una técnica clásica de manipulación
de manipulación del dinero inteligente.
Los operadores de dinero inteligente utilizan barridos de liquidez para:
- Detener las pérdidas en puntos clave
- Crear posiciones a precios óptimos
- Crear condiciones de entrada favorables
- Atrapar a los operadores de ruptura
Este indicador le ayuda a identificar estos movimientos manipuladores en tiempo real
y operar CON las instituciones, no contra ellas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SISTEMA DE DETECCIÓN INTELIGENTE
- Identificación automática de máximos y mínimos de swing
- 3 modos de detección: Sólo Mechas, Rupturas y Retest, Combinado.
- Distingue entre auténticas rupturas y barridos de liquidez
- Filtra las señales falsas utilizando la lógica de mecha vs cierre
CLARIDAD VISUAL
- Cuadros de barrido codificados por colores (alcista = verde, bajista = rojo)
- Líneas discontinuas que conectan los puntos de barrido con los niveles de pivote
- Etiquetas "LQ Sweep" claras en los puntos de barrido
- Zonas ampliadas que muestran las áreas de liquidez activa
- Cuadros semitransparentes para una apariencia limpia del gráfico
✅ LIVE DASHBOARD (Lado izquierdo)
- Estado del modo de detección
- Ajuste de la longitud de oscilación
- Estado de la extensión (ON/OFF)
- Recuento de pivotes máximos activos
- Recuento de pivotes bajos activos
- Contador de zonas de barrido activas
- Contador total de barridos alcistas
- Contador total de barridos bajistas
- Información del último barrido (tipo y precio)
- Actualizaciones en tiempo real en cada tick
OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
- Longitud de barrido ajustable (sensibilidad)
- Colores personalizables para los barridos alcistas/bajistas
- Transparencia de la caja configurable
- Control del tamaño de la fuente de las etiquetas
- Ajuste de la posición del cuadro de mandos
- Activación/desactivación de etiquetas y tablero de mandos
- Ajuste de la extensión máxima de las barras
📈 CÓMO FUNCIONA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
LÓGICA DE DETECCIÓN:
1. IDENTIFICACIÓN DE PIVOTES
→ El indicador identifica los máximos y mínimos del swing en función de la
longitud de swing (por defecto: 5 barras a cada lado).
→ Estos niveles representan zonas donde suelen agruparse los stops minoristas
2. DETECCIÓN DE SWEEP - Tres Modos:
A) MODO SÓLO BAJAS (Por defecto)
- Barrido Bajista: El máximo se mueve por encima del máximo del pivote, pero cierra por debajo
- Barrido alcista: El mínimo está por debajo del mínimo del pivote, pero cierra por encima.
- Más conservador - detección basada puramente en mechas
B) SÓLO BROTES Y MODO RETEST
- El precio cierra a través del nivel del pivote (rompe la estructura)
- A continuación, vuelve a atravesar el nivel roto (retest)
- Captura la liquidez posterior a la ruptura
C) WICKS + OUTBREAKS MODE (Combinado)
- Detecta tanto los barridos de mechas como las repeticiones de brotes.
- Detección más completa
3. REPRESENTACIÓN VISUAL
→ Cuadro de barrido: Resalta el rango exacto de barrido (extensión de la mecha hasta el pivote)
→ Líneas de conexión: Vincula el punto de barrido con el nivel de pivote original
→ Etiqueta: "Barrido LQ" marca la ubicación exacta del barrido
→ Zonas extendidas: Si se activa, los recuadros se extienden hacia la derecha hasta romperse
4. GESTIÓN DE ZONAS
→ Los recuadros se extienden hacia delante mostrando las zonas de liquidez activas
→ Se eliminan automáticamente cuando el precio rompe completamente la zona
→ El límite máximo de extensión evita el desorden
🎨 EXPLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS VISUALES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🟢 SWEEP ALCISTA (Verde)
→ Precio malvado POR DEBAJO de un mínimo de oscilación (stop hunt).
→ Luego cerró POR ENCIMA del swing low (rechazo)
→ Indica que los stops de los vendedores fueron agarrados
→ Reversión potencial al alza
→ El dinero inteligente probablemente se fue largo
🔴 GOLPE BAJO (Rojo)
→ El precio se ha movido POR ENCIMA de un swing high (stop hunt)
→ Luego cerró POR DEBAJO del máximo oscilante (rechazo)
→ Indica que los stops de los compradores fueron agarrados
→ Reversión potencial a la baja
→ El dinero inteligente probablemente se puso CORTO
⚙️ SETTINGS & PARAMETERS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SECCIÓN DE BARRIDOS DE LIQUIDEZ:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Duración de las oscilaciones (Predeterminado: 5)
Valores altos = Sólo oscilaciones importantes (menos sensible)
Valores más bajos = Se detectan más oscilaciones (más sensible)
Recomendado: 3-7 para intradía, 5-10 para swing trading
- Modo de Detección (Por defecto: Sólo Mechas)
- Sólo Mechas: Rechazos puros de mechas (más fiable)
- Only Outbreaks & Retest: Sólo retests post-ruptura
- Mechas + Brotes: Detección combinada (más señales)
- Colores alcistas/bajistas
Personaliza los colores para barridos alcistas y bajistas
- Colores de líneas alcistas/bajistas
Líneas de conexión semitransparentes a los niveles de pivote
SECCIÓN ÁREA DE BARRIDO:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Extender Cajas (Por defecto: true)
ON: Las cajas se extienden hacia la derecha hasta romperse
OFF: Las cajas permanecen sólo en el punto de detección
- Extensión Máxima de Barras (Por defecto: 300)
Máximo de barras que se extenderá una caja antes de auto-eliminarse
Evita el desorden del gráfico por barridos antiguos
- Colores de las Cajas Toro/Oso
Colores de relleno para los rectángulos de la zona de barrido
- Transparencia de la caja (Predeterminado: 180)
0 = Totalmente opaco
255 = Totalmente transparente
Recomendado 150-200 para una visibilidad óptima
SECCIÓN DE ETIQUETAS:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Mostrar etiquetas de barrido (Predeterminado: true)
Activar/desactivar las etiquetas de texto "Barrido LQ
- Tamaño de letra de las etiquetas (Predeterminado: 8)
Ajusta el tamaño del texto (6-12 recomendado)
- Colores de las etiquetas Toro/Oso
Color del texto de las etiquetas de barrido
SECCIÓN SALPICADERO:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Mostrar panel (Predeterminado: true)
Activa/desactiva el panel de estadísticas en directo
- Posición X del panel (Predeterminado: 10)
Desplazamiento horizontal en píxeles desde el borde izquierdo
- Posición Y del panel (por defecto: 20)
Desplazamiento vertical de píxeles desde el borde superior
- Tamaño de fuente del panel (por defecto: 9)
Tamaño del texto de las estadísticas
- Color de fondo (predeterminado: gris oscuro)
Color de fondo del panel de control
- Color del texto (Predeterminado: Blanco humo)
Color general del texto en el tablero de instrumentos
💡 ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN Y USO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ESTRATEGIA BÁSICA:
1. SEÑALES DE ENTRADA
🟢 Barrido alcista detectado → Buscar entrada en LARGO.
- Esperar confirmación de cierre de vela
- Entrar en el retest de la zona de barrido
- Stop loss por debajo del mínimo del barrido
🔴 Barrido bajista detectado → Buscar entrada CORTA
- Espere la confirmación del cierre de la vela
- Entrar en el retest de la zona de barrido
- Stop loss por encima del máximo del barrido
2. FACTORES DE CONFLUENCIA (Aumentan la probabilidad)
El barrido se produce en el soporte/resistencia HTF
✓ El barrido se produce en niveles de fibonacci (50%, 61,8%, etc.)
✓ El barrido coincide con la formación de un bloque de órdenes
✓ El barrido se produce durante eventos noticiosos de gran impacto
✓ Múltiples barridos en la misma dirección = fuerte sesgo.
3. GESTIÓN DEL RIESGO
- Utilizar zonas de barrido como colocación de stop loss
- Apuntar a máximos/mínimos anteriores o a pools de liquidez
- Riesgo-recompensa mínimo 1:2
- Reducir el tamaño de la posición si fallan varios barridos
4. 4. MEJORES PRÁCTICAS
✓ Combinar con el análisis de la estructura HTF
Opere en la dirección de la tendencia general
✓ Evita operar cada barrido (calidad sobre cantidad)
✓ Espera a las velas de confirmación
✓ Utiliza el dashboard para hacer un seguimiento de la frecuencia de barridos
📋 EXPLICACIÓN DE LAS MÉTRICAS DEL CUADRO DE MANDOS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- MODO DE DETECCIÓN: Modo de funcionamiento actual (mechas/fallas/ambos).
- LONGITUD DE BARRIDO: Número de barras utilizadas para el cálculo del pivote.
- EXTENSION: Si las zonas de barrido se extienden hacia delante o no
- ALTOS DE PIVOTE ACTIVOS: Altos de swing no rotos que se están monitorizando.
(Recuento alto = mercado oscilante, muchos puntos de barrido potenciales)
- ACTIVE PIVOT LOWS: Mínimos ininterrumpidos que se están vigilando
(recuento alto = mercado oscilante, muchos puntos de barrido potenciales)
- ZONAS DE SWEEP ACTIVAS: Cajas actualmente extendidas a la espera de ruptura.
(Vigilancia de posibles oportunidades de reentrada o ruptura)
- BARRIDOS ALCISTAS TOTALES: Barridos alcistas acumulativos detectados
(Alto recuento = Fuerte caza de liquidez alcista = Potencial tendencia alcista)
- TOTAL DE BARRIDOS BAJISTAS: Barridos bajistas acumulados detectados
(Recuento alto = Fuerte caza de liquidez bajista = Tendencia bajista potencial)
- ÚLTIMO BARRIDO: Tipo de barrido más reciente y nivel de precios.
(Ayuda a identificar la tendencia actual del mercado y las últimas manipulaciones)
⚠️ NOTAS IMPORTANTES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. NO TODOS LOS BARRIDOS CONDUCEN A RETROCESOS
- Algunos barridos son patrones de continuación
- Confirme siempre con la acción del precio
- Utilice un contexto temporal superior
2. LA CALIDAD DEL BARRIDO IMPORTA
- Los barridos en niveles importantes son más significativos
- Múltiples barridos consecutivos = fuerte manipulación
- Pequeños barridos en mercados agitados pueden ser ruido
3. CONSIDERACIONES SOBRE EL MARCO TEMPORAL
- Plazos bajos (M1-M15): Más barridos, más ruido
- Plazos medios (M30-H4): Calidad de barrido equilibrada
- Plazos superiores (D1+): Menos barridos pero más significativos
4. CONDICIONES DE MERCADO
- Funciona mejor en mercados de tendencia o de rango limitado
- Menos eficaz en periodos de baja liquidez
- Muy eficaz en torno a los principales niveles S/R y números redondos
5. CONSEJOS DE RENDIMIENTO
- Mantenga una extensión máxima de barras razonable (200-500)
- Utilice longitudes de oscilación mayores en marcos temporales más bajos.
- Desactivar el tablero de instrumentos si se producen problemas de rendimiento
🔧 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
Tipo: Indicador Gráfico
Idioma: MQL5 MQL5
Objetos Utilizados: Rectángulos, Líneas de Tendencia, Etiquetas de Texto, Objetos de Etiqueta
Actualizaciones: Cada tick
Uso de CPU: Bajo-Medio (depende de la duración de la oscilación y del historial)
Memoria: Eficiente (limpieza automática de objetos antiguos)
Compatible con: Todos los instrumentos (Forex, Índices, Materias Primas, Cripto)
Plazos: Todos (M1 a MN1)
📞 SOPORTE & CRÉDITOS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Desarrollador: Rizwan Akram (Riz)
TradingView: @RizwanFXCoder
Sitio web:
Conceptos basados en: ICT (Inner Circle Trader) & Smart Money Concepts
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
2024 Rizwan Akram - Todos los derechos reservados
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este indicador es sólo para fines educativos. Operar con
implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y opere según su propio criterio.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════