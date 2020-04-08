Volumized OrderBlocks MTF

Volumized OrderBlocks MTF - Indicador Multi-Timeframe Volumetric Order Block

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

VISIÓN GENERAL
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Volumized OrderBlocks MTF es un indicador avanzado de Bloques de Órdenes Multi-Tiempo que detecta, muestra y combina automáticamente Bloques de Órdenes de hasta 3 marcos temporales diferentes en un solo gráfico. Creado con la metodología institucional Smart Money Concepts (SMC), este indicador ayuda a los operadores a identificar zonas de oferta y demanda de alta probabilidad en las que es probable que el dinero inteligente entre en el mercado.

La exclusiva función de fusión MTF combina automáticamente los bloques de órdenes superpuestos de diferentes marcos temporales, destacando las zonas de confluencia en las que coinciden varios marcos temporales, que son las zonas de negociación de mayor probabilidad.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✦ ANÁLISIS MULTI-MARCO TEMPORAL
- Visualización simultánea de bloques de órdenes de 3 marcos temporales personalizables
- Cada marco temporal dispone de un conmutador individual de activación/desactivación
- Detección automática de Bloques de Órdenes de marcos temporales superiores en gráficos de marcos temporales inferiores
- No hay necesidad de cambiar entre los gráficos - ver la imagen completa en una sola pantalla

SISTEMA INTELIGENTE DE FUSIÓN DE TMF
- Detecta automáticamente los Bloques de Órdenes que se solapan en los distintos marcos temporales
- Fusiona las zonas confluentes y las resalta con la etiqueta especial "MERGED OB"
- Muestra la cadena de marcos temporales combinados (por ejemplo, "1H + 4H + D") para las zonas fusionadas
- Las zonas fusionadas indican áreas de reversión/continuación de alta probabilidad
- Sólo fusión del mismo tipo (alcista + alcista, bajista + bajista)

✦ BLOQUES DE ÓRDENES VOLUMÉTRICOS
- Análisis de volumen real integrado en cada bloque de órdenes
- Barras visuales de volumen que muestran la relación de presión de compra vs venta
- Visualización porcentual que indica el desequilibrio de volumen
- Ayuda a identificar la fuerza de cada Bloque de Órdenes
- Utiliza el volumen real cuando está disponible, retrocede al volumen de ticks

VISUALIZACIÓN PROFESIONAL
- Esquema de colores único para cada marco temporal (totalmente personalizable)
- Colores especiales de zonas fusionadas para una fácil identificación
- Visualización de gráficos limpia y despejada
- Texto posicionado en el lado derecho para visibilidad con nuevas velas
- Ampliación dinámica de zonas que sigue la acción del precio

OPCIONES DE INVALIDACIÓN FLEXIBLES
- Invalidación basada en la mecha: La zona se invalida cuando penetra la mecha
- Invalidación basada en el cierre: La zona se invalida sólo en el cierre de la vela a través del nivel
- Detección y eliminación automática de bloqueos
- Opción de mostrar/ocultar zonas históricas (invalidadas)


CÓMO FUNCIONA
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

DETECCIÓN DE BLOQUES DE ÓRDENES:
El indicador utiliza el análisis de la estructura de oscilación para identificar los Bloques de Orden:
- OB alcista: Se forma cuando el precio rompe por encima de un máximo oscilante - la vela más baja antes de la ruptura se convierte en la zona de demanda.
- OB bajista: Se forma cuando el precio rompe por debajo de un mínimo - la vela más alta antes de la ruptura se convierte en la zona de oferta.

LÓGICA DE FUSIÓN MTF:
Cuando los bloques de órdenes de diferentes marcos temporales se solapan en precio y tiempo:
1. Ambas zonas originales se combinan en una única zona fusionada
2. La zona fusionada abarca todo el rango de precios de ambas zonas
3. Los datos de volumen se agregan a partir de ambas zonas
4. Aparece la etiqueta especial "OB FUSIONADO" con todos los plazos que contribuyen
5. Las zonas fusionadas utilizan colores distintos para facilitar su identificación.

ANÁLISIS DE VOLUMEN:
Cada Bloque de Órdenes muestra:
- Volumen total de la formación del Bloque de Órdenes
- Relación de presión de compra/venta en forma de barras visuales
- Porcentaje que muestra el desequilibrio de volumen
- Porcentaje más alto = más equilibrado (inversión potencial)
- Porcentaje más bajo = más desequilibrado (sesgo direccional más fuerte)


PARÁMETROS DE ENTRADA
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

CONFIGURACIÓN DEL MTF:
- Activar TF1/TF2/TF3: Activar/desactivar cada marco temporal
- TF1/TF2/TF3 Timeframe: Seleccione el marco temporal deseado (M1 a Mensual)
- Por defecto: H1, H4, D1

COLORES MTF:
- TF1 Bull/Bear Color: Colores para los bloques de órdenes del primer timeframe
- TF2 Bull/Bear Color: Colores para los bloques de órdenes del segundo timeframe
- TF3 Bull/Bear Color: Colores para los bloques de órdenes del tercer timeframe
- Merged Bull/Bear Color: Colores especiales para zonas de confluencia fusionadas

CONFIGURACIÓN GENERAL:
- Mostrar Zonas Históricas: Mostrar bloques de órdenes invalidadas/rotas
- Información Volumétrica: Mostrar barras de volumen y datos porcentuales
- Invalidación de zonas: Método de invalidación basado en mecha o cierre
- Longitud de swing: Sensibilidad de la detección de swing (por defecto: 10)
- Recuento de zonas: Número de zonas por tipo (Una/Baja/Media/Alta)

ESTILO
- Color Texto: Color para todas las etiquetas de texto
- Extender Zonas: Número de barras para extender las zonas hacia delante
- Extensión Dinámica: Extender zonas automáticamente hasta la invalidación
- Transparencia: Nivel de opacidad de las zonas del Bloque de Órdenes


APLICACIONES DE NEGOCIACIÓN
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

1. NEGOCIACIÓN DE CONFLUENCIA
Busque zonas de OB CONFLUENCIA - estas representan áreas donde múltiples marcos temporales muestran la misma oferta/demanda, incrementando la probabilidad de reacción.

2. CONTINUACIÓN DE LA TENDENCIA
En una tendencia alcista, busque bloques de órdenes alcistas como posibles puntos de entrada para posiciones largas. En una tendencia bajista, utilice Bloques de Órdenes bajistas para entradas cortas.

3. INVERSIÓN DE TENDENCIA
Cuando el precio alcanza un Bloque de Orden de un marco temporal superior (H4 o Diario) mientras se encuentra en un gráfico de un marco temporal inferior, busque patrones de inversión.

4. CONFIRMACIÓN DE VOLUMEN
Utilice los datos volumétricos para calibrar la fuerza del Bloque de Órdenes:
- OBs de alto volumen con un ratio de compra/venta desequilibrado = zonas más fuertes
- OBs fusionados con alto volumen combinado = configuraciones de mayor probabilidad

5. GESTIÓN DEL RIESGO
- Coloque stops más allá del límite del Bloque de Órdenes
- Utilice el nivel de invalidación como punto de riesgo
- Las zonas fusionadas suelen ofrecer oportunidades de colocación de stops más ajustadas


AJUSTES RECOMENDADOS
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

PARA ESCALAR (gráficos M1-M15):
- TF1: M15, TF2: H1, TF3: H4
- Longitud del swing: 5-8
- Recuento de zonas: Bajo

PARA DAY TRADING (gráficos M15-H1):
- TF1: H1, TF2: H4, TF3: D1
- Duración del movimiento: 10
- Recuento de zonas: Baja a media

PARA SWING TRADING (gráficos H4-D1):
- TF1: H4, TF2: D1, TF3: W1
- Longitud del swing: 10-15
- Número de zonas: Media


NOTAS DE EJECUCIÓN
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- Algoritmo de fusión optimizado para un procesamiento rápido
- Máximo 1750 barras de retrospectiva para mayor rendimiento
- Máximo de 20 bloques de órdenes almacenados por marco temporal
- Límite de 50 iteraciones en los ciclos de fusión para evitar bloqueos
- Optimizaciones de salida temprana en la detección de solapamientos


COMPATIBILIDAD
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- Plataforma: MetaTrader 5
- Instrumentos: Todos (Forex, Acciones, Cripto, Materias Primas, Índices)
- Plazos: Todos (M1 a Mensual)
- Tipo de cuenta: Cualquiera


INSTALACIÓN
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

1. Descargue el archivo .mq5
2. Abra MetaTrader 5
3. Vaya a Archivo → Abrir carpeta de datos
4. Navegue hasta MQL5 → Indicadores
5. Copie el archivo .mq5 en esta carpeta
6. Reinicie MetaTrader 5 o actualice el panel del navegador
7. Arrastre el indicador a cualquier gráfico
8. Configure sus ajustes preferidos y haga clic en Aceptar


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Desarrollado por RizwanFxCoder
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ICT Turtle Soup
Rizwan Akram
5 (2)
Indicadores
Sistema completo de sopa de tortuga de las TIC - Indicador MT5 Visión general El ICT Turtle Soup Complete System es un indicador MT5 avanzado que combina los conceptos de Inner Circle Trader (ICT) con el clásico patrón de trading Turtle Soup. Esta sofisticada herramienta identifica reversiones de barrido de liquidez en niveles clave, proporcionando configuraciones de trading de alta probabilidad con cálculos completos de gestión de riesgo. Características principales 1. Detección de liquidez
FREE
Volumized Order Blocks
Rizwan Akram
5 (1)
Indicadores
VOLUMIZED ORDER BLOCKS [Riz] - Indicador MT5 Detección de Bloques de Órdenes de Dinero Inteligente con Análisis de Volumen Volumized Order Blocks es un indicador avanzado de Smart Money Concepts (SMC) que detecta automáticamente bloques de órdenes institucionales con análisis de volumen integrado. Identifica zonas de oferta y demanda de alta probabilidad donde los banco
FREE
Liquidity Sweeps
Rizwan Akram
Indicadores
INDICADOR LIQUIDITY SWEEPS - MT5 Herramienta avanzada Smart Money Concept VISTA GENERAL El indicador Liquidity Sweeps es una herramienta de MT5 de nivel profesional diseñada diseñada para identificar las capturas de liquidez institucional y los patrones de stop-hunt. Basado en en
FREE
Hull Suite by Riz
Rizwan Akram
Indicadores
Hull Suite por Riz | Indicador MT5 Visión general: Hull Suite es un indicador premium de seguimiento de tendencias que combina tres potentes variaciones de medias móviles de Hull (HMA, EHMA, THMA) en una herramienta versátil. Diseñado para operadores que exigen claridad y precisión, este indicador ayuda a identificar la dirección de la tendencia con un retardo mínimo a la vez que filtra el ruido del mercado. Características principales: Tres variaciones del casco - Cambie entre HMA (clásico), EH
FREE
Divergence Hunter
Rizwan Akram
Indicadores
Divergence Hunter - Sistema profesional de detección de divergencias multioscilador Visión general Divergence Hunter es un indicador técnico de nivel profesional diseñado para detectar y visualizar automáticamente divergencias precio-oscilador en múltiples marcos temporales. Diseñado para operadores serios que comprenden el poder de las operaciones con divergencias, este indicador combina algoritmos de detección de precisión con una interfaz visual intuitiva. Características principales. Soporte
FREE
VWAP Wave
Rizwan Akram
Indicadores
VWAP WAVE [Riz] - Indicador MT5 Sistema avanzado de detección de divergencias VWAP VWAP Wave es un indicador profesional de precio medio ponderado por volumen con un sistema integrado de detección de divergencias. Identifica señales de reversión y continuación de alta probabilidad mediante el análisis de las relaciones precio-VWAP a través de múltiples marcos de tiempo.
FREE
PipVenom
Rizwan Akram
Indicadores
PipVenom - Indicador avanzado de señal de trailing stop ATR para MT5 Sistema de trading visual profesional con panel de control en tiempo real VISIÓN GENERAL PipVenom es un sofisticado indicador visual de trading diseñado para MT5 que combina la metodología ATR Trailing Stop con señales de cruce de EMA para identificar entradas de operaciones de alta probabilidad. Construido con precisión y claridad en mente, este indicador proporciona señales visuales cristalinas con niveles automáticos de
