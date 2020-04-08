Volumized OrderBlocks MTF - Indicador Multi-Timeframe Volumetric Order Block





VISIÓN GENERAL

Volumized OrderBlocks MTF es un indicador avanzado de Bloques de Órdenes Multi-Tiempo que detecta, muestra y combina automáticamente Bloques de Órdenes de hasta 3 marcos temporales diferentes en un solo gráfico. Creado con la metodología institucional Smart Money Concepts (SMC), este indicador ayuda a los operadores a identificar zonas de oferta y demanda de alta probabilidad en las que es probable que el dinero inteligente entre en el mercado.





La exclusiva función de fusión MTF combina automáticamente los bloques de órdenes superpuestos de diferentes marcos temporales, destacando las zonas de confluencia en las que coinciden varios marcos temporales, que son las zonas de negociación de mayor probabilidad.









CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✦ ANÁLISIS MULTI-MARCO TEMPORAL

- Visualización simultánea de bloques de órdenes de 3 marcos temporales personalizables

- Cada marco temporal dispone de un conmutador individual de activación/desactivación

- Detección automática de Bloques de Órdenes de marcos temporales superiores en gráficos de marcos temporales inferiores

- No hay necesidad de cambiar entre los gráficos - ver la imagen completa en una sola pantalla





SISTEMA INTELIGENTE DE FUSIÓN DE TMF

- Detecta automáticamente los Bloques de Órdenes que se solapan en los distintos marcos temporales

- Fusiona las zonas confluentes y las resalta con la etiqueta especial "MERGED OB"

- Muestra la cadena de marcos temporales combinados (por ejemplo, "1H + 4H + D") para las zonas fusionadas

- Las zonas fusionadas indican áreas de reversión/continuación de alta probabilidad

- Sólo fusión del mismo tipo (alcista + alcista, bajista + bajista)





✦ BLOQUES DE ÓRDENES VOLUMÉTRICOS

- Análisis de volumen real integrado en cada bloque de órdenes

- Barras visuales de volumen que muestran la relación de presión de compra vs venta

- Visualización porcentual que indica el desequilibrio de volumen

- Ayuda a identificar la fuerza de cada Bloque de Órdenes

- Utiliza el volumen real cuando está disponible, retrocede al volumen de ticks





VISUALIZACIÓN PROFESIONAL

- Esquema de colores único para cada marco temporal (totalmente personalizable)

- Colores especiales de zonas fusionadas para una fácil identificación

- Visualización de gráficos limpia y despejada

- Texto posicionado en el lado derecho para visibilidad con nuevas velas

- Ampliación dinámica de zonas que sigue la acción del precio





OPCIONES DE INVALIDACIÓN FLEXIBLES

- Invalidación basada en la mecha: La zona se invalida cuando penetra la mecha

- Invalidación basada en el cierre: La zona se invalida sólo en el cierre de la vela a través del nivel

- Detección y eliminación automática de bloqueos

- Opción de mostrar/ocultar zonas históricas (invalidadas)









CÓMO FUNCIONA

DETECCIÓN DE BLOQUES DE ÓRDENES:

El indicador utiliza el análisis de la estructura de oscilación para identificar los Bloques de Orden:

- OB alcista: Se forma cuando el precio rompe por encima de un máximo oscilante - la vela más baja antes de la ruptura se convierte en la zona de demanda.

- OB bajista: Se forma cuando el precio rompe por debajo de un mínimo - la vela más alta antes de la ruptura se convierte en la zona de oferta.





LÓGICA DE FUSIÓN MTF:

Cuando los bloques de órdenes de diferentes marcos temporales se solapan en precio y tiempo:

1. Ambas zonas originales se combinan en una única zona fusionada

2. La zona fusionada abarca todo el rango de precios de ambas zonas

3. Los datos de volumen se agregan a partir de ambas zonas

4. Aparece la etiqueta especial "OB FUSIONADO" con todos los plazos que contribuyen

5. Las zonas fusionadas utilizan colores distintos para facilitar su identificación.





ANÁLISIS DE VOLUMEN:

Cada Bloque de Órdenes muestra:

- Volumen total de la formación del Bloque de Órdenes

- Relación de presión de compra/venta en forma de barras visuales

- Porcentaje que muestra el desequilibrio de volumen

- Porcentaje más alto = más equilibrado (inversión potencial)

- Porcentaje más bajo = más desequilibrado (sesgo direccional más fuerte)









PARÁMETROS DE ENTRADA

CONFIGURACIÓN DEL MTF:

- Activar TF1/TF2/TF3: Activar/desactivar cada marco temporal

- TF1/TF2/TF3 Timeframe: Seleccione el marco temporal deseado (M1 a Mensual)

- Por defecto: H1, H4, D1





COLORES MTF:

- TF1 Bull/Bear Color: Colores para los bloques de órdenes del primer timeframe

- TF2 Bull/Bear Color: Colores para los bloques de órdenes del segundo timeframe

- TF3 Bull/Bear Color: Colores para los bloques de órdenes del tercer timeframe

- Merged Bull/Bear Color: Colores especiales para zonas de confluencia fusionadas





CONFIGURACIÓN GENERAL:

- Mostrar Zonas Históricas: Mostrar bloques de órdenes invalidadas/rotas

- Información Volumétrica: Mostrar barras de volumen y datos porcentuales

- Invalidación de zonas: Método de invalidación basado en mecha o cierre

- Longitud de swing: Sensibilidad de la detección de swing (por defecto: 10)

- Recuento de zonas: Número de zonas por tipo (Una/Baja/Media/Alta)





ESTILO

- Color Texto: Color para todas las etiquetas de texto

- Extender Zonas: Número de barras para extender las zonas hacia delante

- Extensión Dinámica: Extender zonas automáticamente hasta la invalidación

- Transparencia: Nivel de opacidad de las zonas del Bloque de Órdenes









══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





1. NEGOCIACIÓN DE CONFLUENCIA

Busque zonas de OB CONFLUENCIA - estas representan áreas donde múltiples marcos temporales muestran la misma oferta/demanda, incrementando la probabilidad de reacción.





2. CONTINUACIÓN DE LA TENDENCIA

En una tendencia alcista, busque bloques de órdenes alcistas como posibles puntos de entrada para posiciones largas. En una tendencia bajista, utilice Bloques de Órdenes bajistas para entradas cortas.





3. INVERSIÓN DE TENDENCIA

Cuando el precio alcanza un Bloque de Orden de un marco temporal superior (H4 o Diario) mientras se encuentra en un gráfico de un marco temporal inferior, busque patrones de inversión.





4. CONFIRMACIÓN DE VOLUMEN

Utilice los datos volumétricos para calibrar la fuerza del Bloque de Órdenes:

- OBs de alto volumen con un ratio de compra/venta desequilibrado = zonas más fuertes

- OBs fusionados con alto volumen combinado = configuraciones de mayor probabilidad





5. GESTIÓN DEL RIESGO

- Coloque stops más allá del límite del Bloque de Órdenes

- Utilice el nivel de invalidación como punto de riesgo

- Las zonas fusionadas suelen ofrecer oportunidades de colocación de stops más ajustadas









══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





PARA ESCALAR (gráficos M1-M15):

- TF1: M15, TF2: H1, TF3: H4

- Longitud del swing: 5-8

- Recuento de zonas: Bajo





PARA DAY TRADING (gráficos M15-H1):

- TF1: H1, TF2: H4, TF3: D1

- Duración del movimiento: 10

- Recuento de zonas: Baja a media





PARA SWING TRADING (gráficos H4-D1):

- TF1: H4, TF2: D1, TF3: W1

- Longitud del swing: 10-15

- Número de zonas: Media









══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





- Algoritmo de fusión optimizado para un procesamiento rápido

- Máximo 1750 barras de retrospectiva para mayor rendimiento

- Máximo de 20 bloques de órdenes almacenados por marco temporal

- Límite de 50 iteraciones en los ciclos de fusión para evitar bloqueos

- Optimizaciones de salida temprana en la detección de solapamientos









══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





- Plataforma: MetaTrader 5

- Instrumentos: Todos (Forex, Acciones, Cripto, Materias Primas, Índices)

- Plazos: Todos (M1 a Mensual)

- Tipo de cuenta: Cualquiera









══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════





1. Descargue el archivo .mq5

2. Abra MetaTrader 5

3. Vaya a Archivo → Abrir carpeta de datos

4. Navegue hasta MQL5 → Indicadores

5. Copie el archivo .mq5 en esta carpeta

6. Reinicie MetaTrader 5 o actualice el panel del navegador

7. Arrastre el indicador a cualquier gráfico

8. Configure sus ajustes preferidos y haga clic en Aceptar









Desarrollado por RizwanFxCoder

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════