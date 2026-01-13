Institutional Volume Profile

VP-MTF PRO - Perfil de volumen institucional multihorario

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
VISIÓN GENERAL
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

VP-MTF PRO es un indicador de perfil de volumen de nivel profesional diseñado para operadores serios que desean un análisis de nivel institucional. Combina el perfil de volumen en múltiples marcos temporales con la generación automática de señales, el seguimiento de la migración de VPOC y la detección de HVN/LVN para ofrecerle una imagen completa de la estructura del mercado.

Este indicador le ayuda a identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad analizando dónde se ha negociado el mayor volumen (Área de Valor) y alineando sus entradas con la tendencia del marco temporal superior.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

📊 PERFIL DE VOLUMEN EN MÚLTIPLES MARCOS TEMPORALES
- Perfil de volumen del marco temporal actual con resolución personalizable
- Superposición del perfil de volumen de marco temporal superior (HTF)
- Detección automática de alineación HTF para confirmación de tendencia

📍 ANÁLISIS DEL ÁREA DE VALOR (VAH/VAL/VPOC)
- Porcentaje de área de valor configurable (por defecto 70%)
- VPOC (Punto de control) - nivel de precio de volumen más alto
- VAH (Value Area High) - límite superior del área de valor
- VAL (Value Area Low) - límite inferior del área de valor
- Relleno visual de la zona para facilitar la identificación

SEGUIMIENTO DE LA MIGRACIÓN DEL VPOC
- Seguimiento de la dirección de movimiento del VPOC (ARRIBA/ABAJO/NEUTRAL)
- Indicador de velocidad de migración (RÁPIDA/MEDIA/LENTA)
- Visualización de niveles históricos de VPOC
- Visualización del rastro de migración
- Contador de rachas consecutivas

🎯 DETECCIÓN DE HVN/LVN
- Nodos de Alto Volumen (HVN) - zonas de fuerte soporte/resistencia
- Nodos de bajo volumen (LVN) - zonas de movimiento rápido del precio
- Ajustes de umbral personalizables
- Detección tanto de TF actual como de HTF

📡 GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE SEÑALES
- Señales LONG/SHORT basadas en reglas
- Sin prioridad - pura lógica basada en condiciones
- Sistema de puntuación de confianza (BAJA/MEDIA/ALTA)
- Cálculo automático de SL mediante el uso de ATR
- Múltiples niveles de TP (TP1, TP2, TP3) con relaciones R:R
- Opción de requisito de alineación HTF

CUADRO DE MANDOS PROFESIONAL
- Análisis de posición de precios en tiempo real
- Visualización de datos HTF y TF actuales
- Estado de la operación/señal con seguimiento de P&L
- Dirección de migración e información de rachas
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⏱️ AJUSTES RECOMENDADOS DEL MARCO TEMPORAL
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Elija su estilo de trading y utilice estos ajustes óptimos:

┌─────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ ESTILO DE NEGOCIACIÓN │ GRÁFICO TF │ AJUSTE HTF │ TIEMPO DE RETENCIÓN TÍPICO │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────┤
│ ESCALPADO │ M5 │ H1 │ 5-30 minutos │
│ INTRADAY │ M15 │ H4 │ 1-4 horas │
│ COMERCIO DIURNO │ H1 │ H4 │ 4-8 horas │
│ SWING TRADING │ H4 │ D1 │ 1-5 días │
│ POSICIÓN │ D1 │ W1 │ Semanas a meses │
└─────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────┘

⚠️ IMPORTANTE: ¡El HTF siempre debe ser superior al marco temporal de su gráfico!


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📊 EXPLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA SEÑAL
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🟢 DESENCADENANTES DE SEÑALES LARGAS:
- Precio cerca de VAL (Value Area Low) + HTF Alineación alcista.
- Precio por debajo de VPOC + dentro del área de valor + alineación alcista HTF

🔴 DESENCADENANTES DE SEÑALES CORTAS:
- Precio cerca de VAH (Value Area High) + HTF Alineación bajista.
- Precio por encima del VPOC + Dentro del área de valor + alineación bajista HTF

⭐ PUNTUACIÓN DE CONFIANZA:
- BAJA (1-2 puntos): Se cumplen las condiciones básicas
- MEDIO (3-4 puntos): Múltiples confirmaciones
- ALTA (5+ puntos): Configuración sólida con alineación completa

La confianza se calcula en función de:
- Cerca de VAL/VAH: +2 puntos
- Zona de Descuento/Premio: +1 punto
- Alineación HTF: +2 puntos
- Alineación Migración: +1 punto
- Proximidad HVN: +1 punto


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎚️ GUÍA DE AJUSTES CLAVE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

PORCENTAJE DE PROXIMIDAD (Disparador de Entrada de Zona):
- 0.2% - 0.3%: Entradas muy precisas, menos señales
- 0.3% - 0.5%: Enfoque equilibrado (RECOMENDADO)
- 0.5% - 0.8%: Más señales, zona de entrada más amplia

MULTIPLICADOR ATR (Distancia Stop Loss):
- 1,0x - 1,5x: Stop ajustados, mayor riesgo de stop-outs
- 1,5x - 2,0x: Mercados normales (RECOMENDADO)
- 2,0x - 3,0x: Mercados volátiles (Oro, Cripto, Noticias)

PORCENTAJE DEL ÁREA DE VALOR
- 60%: Área de valor más ajustada, niveles más precisos
- 70%: Ajuste institucional estándar (RECOMENDADO)
- 80%: Área de valor más amplia, zonas más amplias

RATIOS TP RIESGO:RECOMPENSA
- TP1: 1,5 R:R (Primer objetivo conservador)
- TP2: 2,5 R:R (Objetivo principal de beneficios)
- TP3: 4,0 R:R (Objetivo de corredor ampliado)

UMBRALES HVN/LVN:
- Umbral HVN 1,5x: Detección estándar
- Umbral LVN 0,5x: Detección estándar
- Aumentar HVN para menos zonas más fuertes
- Disminuir LVN para una mayor detección de huecos


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🏆 MEJORES PRÁCTICAS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✅ CONSEJO 1: CALIDAD ANTES QUE CANTIDAD
Espera señales de ALTA confianza. Tienen la mejor tasa de ganancias.

✅ CONSEJO 2: COMPRUEBE SIEMPRE LA ALINEACIÓN HTF.
Opere con la tendencia. La alineación HTF mejora significativamente la tasa de éxito.

✅ CONSEJO 3: UTILICE EL ÁREA DE VALOR COMO S/R
VAH actúa como resistencia, VAL actúa como soporte. El precio respeta estos niveles.

✅ CONSEJO 4: EL VPOC ES UN IMÁN
El precio tiende a volver al VPOC. Utilízalo para la colocación de objetivos.

✅ CONSEJO 5: ENTENDER HVN vs LVN
HVN = Zonas fuertes donde el precio se consolida (bueno para retrocesos).
LVN = Zonas débiles donde el precio se mueve rápido (bueno para rupturas)

CONSEJO 6: VIGILE LA MIGRACIÓN DEL VPOC
Si el VPOC está migrando hacia ARRIBA con el precio por encima = Alcista
Si el VPOC está migrando hacia ABAJO con el precio por debajo = Bajista

CONSEJO 7: UTILICE MÚLTIPLES TPs
Tome ganancias parciales en TP1, mueva SL al punto de equilibrio, deje que el resto corra a TP2/TP3


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⚠️ ADVERTENCIAS IMPORTANTES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

⚠️ ADVERTENCIA 1: EVITE LAS NOTICIAS
Las noticias importantes pueden invalidar los niveles del perfil de volumen. Consulte el calendario económico.

⚠️ ADVERTENCIA 2: HTF > TF DEL GRÁFICO
Asegúrese siempre de que su ajuste HTF es superior al timeframe de su gráfico.
Ejemplo: Si el gráfico es M15, utilice H1 o H4 como HTF (no M5 o M15).

⚠️ ADVERTENCIA 3: PRIMERO HAGA UNA PRUEBA
Siempre haga un backtest en una cuenta demo antes de usar dinero real.

⚠️ ADVERTENCIA 4: NO ES UN SANTO GRIAL
Ningún indicador garantiza beneficios. Utilice una gestión adecuada del riesgo.

⚠️ ADVERTENCIA 5: LAS CONDICIONES DEL MERCADO IMPORTAN
Funciona mejor en mercados con tendencia al alza o a la baja. Tenga cuidado con las tendencias fuertes.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📦 LISTA COMPLETA DE CARACTERÍSTICAS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

PERFIL DE VOLUMEN:
✓ Perfil de volumen del timeframe actual.
✓ Perfil de volumen de marco temporal superior
✓ Resolución personalizable (50-200)
✓ Recuento de periodos ajustable
✓ Visualización de la barra de volumen

ÁREA DE VALORES:
✓ Línea VPOC con opciones de ampliación
✓ Líneas VAH/VAL
✓ Relleno de la zona del área de valor
✓ Porcentaje de VA personalizable (60-80%)
✓ Superposición del área de valor HTF

HVN/LVN:
Detección automática de HVN
Detección automática de LVN
✓ Zonas TF y HTF actuales
Umbrales personalizables
✓ Múltiples estilos de visualización

MIGRACIÓN VPOC:
✓ Seguimiento de la dirección de migración
✓ Indicador de velocidad de migración
✓ Niveles históricos de VPOC
✓ Visualización del rastro de migración
✓ Contador de rachas consecutivas
✓ Flechas de dirección en el gráfico

SEÑALES:
✓ Señales automatizadas LARGO/CORTO
✓ Evaluación independiente del estado
Sistema de puntuación de confianza
Stop Loss basado en ATR
Múltiples niveles de Take Profit (TP1/TP2/TP3)
Cálculo Risk:Reward
✓ Opción de requisito de alineación HTF

CUADRO DE MANDOS:
✓ Visualización de datos en tiempo real
✓ Análisis de posición de precios
Información HTF y TF actual
✓ Estado de la señal/comercio
Seguimiento de pérdidas y ganancias
Información de migración
✓ Diseño compacto
Múltiples opciones de estilo

PERSONALIZACIÓN:
✓ Todos los colores personalizables
Múltiples posiciones del panel de control
✓ Estilos de tablero (Moderno Oscuro, Claro, Neón, Clásico, Mínimo)
Estilos de línea (sólido, discontinuo, punteado)
✓ Mostrar/Ocultar elementos individuales
Opción de modo compacto


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
PARÁMETROS DE ENTRADA
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

AJUSTES DE MARCO TEMPORAL:
- Selección de marco temporal HTF (de M1 a mensual).
- Mostrar perfil TF actual (verdadero/falso)
- Mostrar perfil HTF (verdadero/falso)

AJUSTES DE PERIODO:
- Número de periodos (3-500)
- Resolución de cálculo (50-200)
- Mostrar S/R desde (2-45)
- Períodos HTF a analizar (5-50)

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN:
- Modo Mercado 24 Horas
- Mostrar Barras de Volumen
- Mostrar Líneas VPOC/VAH/VAL/Altas/Bajas
- Mostrar etiquetas
- Opciones de extensión del VPOC

CONFIGURACIÓN DEL CUADRO DE MANDOS:
- Posición (9 opciones)
- Tamaño (pequeño/pequeño)
- Estilo (5 temas)
- Transparencia
- Modo compacto

AJUSTES DEL ÁREA DE VALOR:
- Mostrar área de valor
- Mostrar relleno de zona
- Porcentaje VA (60-80%)
- Mostrar área de valor HTF

AJUSTES HVN/LVN:
- Mostrar Zonas HVN/LVN
- Mostrar HTF HVN/LVN
- Umbral HVN
- Umbral LVN
- Estilo de visualización

MIGRACIÓN VPOC:
- Mostrar migración
- Mostrar ruta
- Mostrar VPOC históricos
- Recuento histórico
- Estilo de línea
- Mostrar flechas

CONFIGURACIÓN DE SEÑALES:
- Mostrar Señales
- Periodo ATR
- Multiplicador ATR
- Ratios TP1/TP2/TP3 R:R
- Porcentaje de proximidad
- Requerir Alineación HTF

COLORES:
- Todos los elementos tienen colores personalizables


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
MERCADOS SOPORTADOS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Forex (Todos los pares)
Oro (XAUUSD)
Plata (XAGUSD)
Índices (US30, NAS100, SPX500, etc.)
Criptodivisas (BTCUSD, ETHUSD, etc.)
Materias primas (petróleo, gas natural, etc.)
Acciones (Todos los CFDs)

Funciona en todos los marcos temporales desde M1 hasta Mensual.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
REQUISITOS DEL SISTEMA
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- MetaTrader 5 (Build 2500 o superior recomendado)
- Cualquier broker con soporte MT5
- Se recomienda un mínimo de 4 GB de RAM para un funcionamiento fluido
- Funciona en Windows, Mac (a través de Wine), y VPS


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CHANGELOG
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Versión 1.00 (Lanzamiento inicial):
- Perfil de volumen completo con soporte MTF
- Cálculo de zona de valor (VAH/VAL/VPOC)
- Detección de zonas VAH/VAL
- Seguimiento de la migración VPOC
- Generación automática de señales
- Cuadro de mandos profesional
- Opciones de personalización completas


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
SOPORTE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Para soporte, desarrollo personalizado o solicitudes de funciones:

👤 Desarrollador: RizwanFxCoder
📧 Contacto a través de mensaje privado MQL5

¡Por favor, deje una reseña si encuentra este indicador útil!


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
AVISO LEGAL
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

El comercio implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores.
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Este indicador es una herramienta
para ayudar en el análisis y no garantiza beneficios. Utilice siempre una gestión
y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
PALABRAS CLAVE/ETIQUETAS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

perfil de volumen, VPOC, área de valor, VAH, VAL, negociación institucional, dinero inteligente,
multi-timeframe, MTF, HVN, LVN, nodo de alto volumen, nodo de bajo volumen, soporte,
resistencia, señales de trading, señales automatizadas, indicador forex, indicador oro,
XAUUSD, indicador profesional, cuadro de mandos, migración, punto de control
