Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy
- Asesores Expertos
- Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
- Versión: 2.2
- Activaciones: 6
Este robot fue diseñado y programado por AVARUBENUY para el Grupo AVA Internacional .
Gold Scalping & Recovery System
Descripción: Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy es un sistema algorítmico avanzado diseñado específicamente para el mercado del Oro (XAUUSD). El robot utiliza una lógica de entrada basada en volatilidad y un sistema de gestión de lotaje inteligente para capitalizar los movimientos del mercado, buscando cerrar ciclos de beneficios de forma rápida.
Características Principales:
-
Optimizado para XAUUSD: Configurado específicamente para la liquidez y el spread del oro.
-
Alta Rentabilidad: Como se observa en los backtests, el sistema busca un crecimiento agresivo del balance.
-
Gestión de Recuperación: Utiliza un multiplicador de lotaje ( InpLotMultiplier=3 ) para salir de posiciones desfavorables de manera eficiente.
-
Filtro de Tiempo: El bot opera en horarios específicos para evitar spreads altos o baja volatilidad.
Análisis Estadístico (Basado en Auditoría):
-
Factor de Beneficio (Profit Factor): 3 a 5
-
Ratio de Ganancia: +80% de posiciones rentables.
-
Recuperación: Capacidad de recuperar la equidad tras periodos de drawdown mediante una gestión de lotaje progresiva.
Recomendaciones:
-
Depósito Mínimo: Se recomienda un mínimo de $1000 USD pero se ha probado con $500 sin problema .
-
Apalancamiento: 1:500 preferiblemente pero se ha probado con 1:1000 en live.
-
Broker: Se recomienda un broker con spreads bajos en Oro (como Pepperstone cuenta razor , mostrado en la prueba).