Este robot fue diseñado y programado por AVARUBENUY  para el Grupo AVA Internacional .

Gold Scalping & Recovery System

Descripción: Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy  es un sistema algorítmico avanzado diseñado específicamente para el mercado del Oro (XAUUSD). El robot utiliza una lógica de entrada basada en volatilidad y un sistema de gestión de lotaje inteligente para capitalizar los movimientos del mercado, buscando cerrar ciclos de beneficios de forma rápida.

Características Principales:

  • Optimizado para XAUUSD: Configurado específicamente para la liquidez y el spread del oro.

  • Alta Rentabilidad: Como se observa en los backtests, el sistema busca un crecimiento agresivo del balance.

  • Gestión de Recuperación: Utiliza un multiplicador de lotaje ( InpLotMultiplier=3 ) para salir de posiciones desfavorables de manera eficiente.

  • Filtro de Tiempo: El bot opera en horarios específicos para evitar spreads altos o baja volatilidad.

Análisis Estadístico (Basado en Auditoría):

  • Factor de Beneficio (Profit Factor): 3 a 5 

  • Ratio de Ganancia: +80% de posiciones rentables.

  • Recuperación: Capacidad de recuperar la equidad tras periodos de drawdown mediante una gestión de lotaje progresiva.

Recomendaciones:

  • Depósito Mínimo: Se recomienda un mínimo de $1000 USD pero se ha probado con $500 sin problema .

  • Apalancamiento: 1:500 preferiblemente pero se ha probado  con 1:1000 en live.

  • Broker: Se recomienda un broker con spreads bajos en Oro (como Pepperstone cuenta razor , mostrado en la prueba).

Es un robot de actívalo y olvídate  en unos meses vuelve y retira ganancias   puede multiplicar  entre 6 y 8 veces tu capital al año  aunque trabaja con un % alto   su riesgo en perdida de cuenta es casi nulo puede modificar los parámetros para obtener mejores resultados   y pruébelo en ticks reales  .

Los compradores de este producto también adquieren
