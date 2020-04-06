Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy
- Experts
- Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
- Versão: 2.2
- Ativações: 6
Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy
Este robô foi projetado e programado por AVARUBENUY para o Grupo AVA Internacional.
Gold Scalping & Recovery System
Descrição: O Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy é um sistema algorítmico avançado projetado especificamente para o mercado de Ouro (XAUUSD). O robô utiliza uma lógica de entrada baseada em volatilidade e um sistema de gestão de lote inteligente para capitalizar os movimentos do mercado, buscando fechar ciclos de lucro de forma rápida.
Principais Características:
-
Otimizado para XAUUSD: Configurado especificamente para a liquidez e o spread do ouro.
-
Alta Rentabilidade: Como observado nos backtests, o sistema busca um crescimento agressivo do saldo.
-
Gestão de Recuperação: Utiliza um multiplicador de lote (InpLotMultiplier=3) para sair de posições desfavoráveis de maneira eficiente.
-
Filtro de Tempo: O robô opera em horários específicos para evitar spreads altos ou períodos de baixa volatilidade.
Análise Estatística (Baseada em Auditoria):
-
Fator de Lucro (Profit Factor): 3 a 5.
-
Taxa de Assertividade (Win Rate): +80% de posições lucrativas.
-
Recuperação: Alta capacidade de recuperar a equidade após períodos de drawdown através de uma gestão de lote progressiva.
Recomendações:
-
Depósito Mínimo: Recomenda-se um mínimo de $1.000 USD, embora tenha sido testado com $500 sem problemas.
-
Alavancagem: 1:500 de preferência, mas foi testado com 1:1000 em contas reais.
-
Corretora (Broker): Recomenda-se uma corretora com spreads baixos em Ouro (como a conta Pepperstone Razor, mostrada nos testes).
"Ative e esqueça" Este é um robô do tipo "ative e esqueça". Volte após alguns meses e retire seus lucros. Ele tem o potencial de multiplicar seu capital entre 6 e 8 vezes por ano. Embora opere com porcentagens de alto desempenho, o risco de quebra da conta é quase nulo. Você pode modificar os parâmetros para obter resultados ainda melhores. Teste-o em ticks reais.