Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy

Este robô foi projetado e programado por AVARUBENUY para o Grupo AVA Internacional.

Gold Scalping & Recovery System

Descrição: O Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy é um sistema algorítmico avançado projetado especificamente para o mercado de Ouro (XAUUSD). O robô utiliza uma lógica de entrada baseada em volatilidade e um sistema de gestão de lote inteligente para capitalizar os movimentos do mercado, buscando fechar ciclos de lucro de forma rápida.

Principais Características:

  • Otimizado para XAUUSD: Configurado especificamente para a liquidez e o spread do ouro.

  • Alta Rentabilidade: Como observado nos backtests, o sistema busca um crescimento agressivo do saldo.

  • Gestão de Recuperação: Utiliza um multiplicador de lote (InpLotMultiplier=3) para sair de posições desfavoráveis de maneira eficiente.

  • Filtro de Tempo: O robô opera em horários específicos para evitar spreads altos ou períodos de baixa volatilidade.

Análise Estatística (Baseada em Auditoria):

  • Fator de Lucro (Profit Factor): 3 a 5.

  • Taxa de Assertividade (Win Rate): +80% de posições lucrativas.

  • Recuperação: Alta capacidade de recuperar a equidade após períodos de drawdown através de uma gestão de lote progressiva.

Recomendações:

  • Depósito Mínimo: Recomenda-se um mínimo de $1.000 USD, embora tenha sido testado com $500 sem problemas.

  • Alavancagem: 1:500 de preferência, mas foi testado com 1:1000 em contas reais.

  • Corretora (Broker): Recomenda-se uma corretora com spreads baixos em Ouro (como a conta Pepperstone Razor, mostrada nos testes).

"Ative e esqueça" Este é um robô do tipo "ative e esqueça". Volte após alguns meses e retire seus lucros. Ele tem o potencial de multiplicar seu capital entre 6 e 8 vezes por ano. Embora opere com porcentagens de alto desempenho, o risco de quebra da conta é quase nulo. Você pode modificar os parâmetros para obter resultados ainda melhores. Teste-o em ticks reais.


Aureum one millon shot Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
Experts
Projetado e programado por AVARUBENUY para o Grupo AVA Internacional. Aureum One Million Shot – Gold Terminal Velocity Aureum One Million Shot é um sistema algorítmico de alta frequência projetado exclusivamente para traders que buscam um crescimento explosivo no mercado do Ouro ( XAUUSD ). Este robô foi otimizado sob condições reais de mercado para capitalizar a volatilidade extrema por meio de uma estratégia de "Gestão Turbo". Como funciona? O sistema utiliza um motor de análise baseado no cru
Panel Full Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
Indicadores
Aqui está a tradução profissional para o português, ajustada para o mercado de investimentos e otimizada para a plataforma MQL5 Market : Panel Full AVARUBENUY MT5 - O Dashboard MTF Definitivo Descrição O Panel Full AVARUBENUY é uma ferramenta analítica avançada desenvolvida para traders que buscam uma visão integral do mercado em uma única tela. Este painel multifuncional processa dados em tempo real de múltiplos indicadores e tempos gráficos para oferecer um veredito de trading preciso e rápido
