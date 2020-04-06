Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy

Este robô foi projetado e programado por AVARUBENUY para o Grupo AVA Internacional.

Gold Scalping & Recovery System

Descrição: O Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy é um sistema algorítmico avançado projetado especificamente para o mercado de Ouro (XAUUSD). O robô utiliza uma lógica de entrada baseada em volatilidade e um sistema de gestão de lote inteligente para capitalizar os movimentos do mercado, buscando fechar ciclos de lucro de forma rápida.

Principais Características:

Otimizado para XAUUSD: Configurado especificamente para a liquidez e o spread do ouro.

Alta Rentabilidade: Como observado nos backtests, o sistema busca um crescimento agressivo do saldo.

Gestão de Recuperação: Utiliza um multiplicador de lote ( InpLotMultiplier=3 ) para sair de posições desfavoráveis de maneira eficiente.

Filtro de Tempo: O robô opera em horários específicos para evitar spreads altos ou períodos de baixa volatilidade.

Análise Estatística (Baseada em Auditoria):

Fator de Lucro (Profit Factor): 3 a 5.

Taxa de Assertividade (Win Rate): +80% de posições lucrativas.

Recuperação: Alta capacidade de recuperar a equidade após períodos de drawdown através de uma gestão de lote progressiva.

Recomendações:

Depósito Mínimo: Recomenda-se um mínimo de $1.000 USD, embora tenha sido testado com $500 sem problemas.

Alavancagem: 1:500 de preferência, mas foi testado com 1:1000 em contas reais.

Corretora (Broker): Recomenda-se uma corretora com spreads baixos em Ouro (como a conta Pepperstone Razor, mostrada nos testes).

"Ative e esqueça" Este é um robô do tipo "ative e esqueça". Volte após alguns meses e retire seus lucros. Ele tem o potencial de multiplicar seu capital entre 6 e 8 vezes por ano. Embora opere com porcentagens de alto desempenho, o risco de quebra da conta é quase nulo. Você pode modificar os parâmetros para obter resultados ainda melhores. Teste-o em ticks reais.