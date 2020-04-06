Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy

Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy

Ce robot a été conçu et programmé par AVARUBENUY pour le Groupe AVA Internacional.

Gold Scalping & Recovery System

Description : Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy est un système algorithmique avancé conçu spécifiquement pour le marché de l'Or (XAUUSD). Le robot utilise une logique d'entrée basée sur la volatilité et un système de gestion de lot intelligent pour capitaliser sur les mouvements du marché, visant à clôturer les cycles de profits rapidement.

Caractéristiques Principales :

  • Optimisé pour XAUUSD : Configuré spécifiquement pour la liquidité et le spread de l'or.

  • Haute Rentabilité : Comme observé dans les backtests, le système recherche une croissance agressive de la balance.

  • Gestion de Récupération : Utilise un multiplicateur de lot (InpLotMultiplier=3) pour sortir efficacement des positions défavorables.

  • Filtre Temporel : Le bot opère à des horaires spécifiques pour éviter les spreads élevés ou la faible volatilité.

Analyse Statistique (Basée sur l'audit) :

  • Facteur de Profit (Profit Factor) : 3 à 5.

  • Taux de Réussite (Win Rate) : +80% de positions rentables.

  • Récupération : Grande capacité à récupérer l'équité après des périodes de drawdown grâce à une gestion de lot progressive.

Recommandations :

  • Dépôt Minimum : Un minimum de 1 000 USD est recommandé, bien qu'il ait été testé avec 500 USD sans problème.

  • Levier : 1:500 de préférence, mais testé avec succès à 1:1000 en conditions réelles.

  • Courtier (Broker) : Un courtier avec des spreads faibles sur l'Or est recommandé (comme le compte Pepperstone Razor, utilisé lors des tests).

"Activez-le et oubliez-le" C'est un robot de type "set and forget". Revenez après quelques mois et retirez vos gains. Il a le potentiel de multiplier votre capital par 6 à 8 fois par an. Bien qu'il travaille avec un pourcentage de performance élevé, le risque de perte totale du compte est quasi nul. Vous pouvez modifier les paramètres pour obtenir de meilleurs résultats. Testez-le sur des ticks réels.


