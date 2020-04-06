Aquí tienes la traducción al japonés, utilizando un lenguaje técnico y profesional (Keigo/Business Japanese) ideal para inversores en Japón, donde el trading de oro es sumamente popular:

Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy

本プログラムは、AVA Internacional Group のために AVARUBENUY によって設計・開発されました。

ゴールド・スキャルピング ＆ リカバリーシステム (Gold Scalping & Recovery System)

【概要】 Aureum Logic Pro Gold Avarubenuyは、ゴールド（XAUUSD）市場専用に設計された高度なアルゴリズムシステムです。ボラティリティに基づいたエントリーロジックとインテリジェントなロット管理システムを組み合わせ、市場の動きを利益に変え、迅速な収益サイクルの完了を目指します。

【主な特徴】

XAUUSD専用に最適化: ゴールド特有の流動性とスプレッドに合わせて特別に構成されています。

高い収益性: バックテストの結果が示す通り、積極的な資産残高の増加を追求します。

リカバリー管理: ロット乗数 ( InpLotMultiplier=3 ) を活用し、不利なポジションから効率的に脱出します。

タイムフィルター: スプレッドが拡大する時間帯や低ボラティリティの時間帯を避け、最適な時間帯にのみ稼働します。

【統計分析（監査データに基づく）】

プロフィットファクター (Profit Factor): 3 ～ 5

勝率: 80% 以上の高い収益ポジション率

リカバリー能力: 段階的なロット管理により、ドローダウン後も資産を回復させる高い能力を備えています。

【推奨事項】

最低預入金額: 1,000米ドルを推奨しますが、500米ドルでのテストでも良好な結果が得られています。

レバレッジ: 1:500を推奨しますが、ライブ口座での1:1000の設定でもテスト済みです。

推奨ブローカー: ゴールドのスプレッドが狭いブローカー（テストで使用した Pepperstone Razor 口座など）を推奨します。

「設定して、あとは待つだけ」 このロボットは「セット・アンド・フォーゲット（設定後は放置）」が可能です。数ヶ月後に利益を確認し、出金するだけの運用スタイル。年間の資産増加は 6倍から8倍 に達するポテンシャルを秘めています。ハイパフォーマンスな運用を行いますが、口座破綻のリスクは極めて低く抑えられています。また、パラメータを調整することでさらなる最適化も可能です。リアルティックデータでの検証を強くお勧めします。