本程序由 AVARUBENUYAVA Internacional Group 设计并编程。

黄金剥头皮与恢复系统 (Gold Scalping & Recovery System)

描述： Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy 是一款专为黄金市场 (XAUUSD) 设计的高级算法系统。该机器人利用基于波动率的入场逻辑和智能手数管理系统，旨在快速捕捉市场波动并完成盈利周期。

主要特征：

  • 针对 XAUUSD 优化： 专门针对黄金的流动性和点差进行配置。

  • 高盈利性： 正如回测所示，系统追求余额的激进增长。

  • 恢复管理： 使用手数乘数 (InpLotMultiplier=3)，高效退出不利持仓。

  • 时间过滤： 机器人在特定时段运行，以避开高点差或低波动期。

统计分析（基于审计）：

  • 获利因子 (Profit Factor)： 3 至 5。

  • 胜率： 盈利持仓占比超过 80%。

  • 恢复能力： 通过渐进式手数管理，具备在回撤期后恢复净值的高能力。

建议：

  • 最低存款： 建议最低 1,000 美元，但在 500 美元的测试中表现良好。

  • 杠杆： 首选 1:500，但在实盘中已通过 1:1000 测试。

  • 经纪商： 建议使用黄金点差低的经纪商（如测试中显示的 Pepperstone Razor 账户）。

“即开即用，无需操心” 这是一款“设置后即可忘记”的机器人。几个月后回来提取利润即可。它具有每年将您的资本翻 6 到 8 倍 的潜力。虽然它以高绩效百分比运行，但爆仓风险极低。您可以修改参数以获得更好的效果。请在真实 Tick 数据下进行测试


