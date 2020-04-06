SpongeBob SquarePants

MT5 Trampa de Burbujas Fondo de Bikini

¡"I'm Ready! ¡I'm Ready! Estoy listo!"

¿Estás cansado de "dormir como Patrick" mientras el mercado hace grandes movimientos? Conozca el Bikini Bottom Bubble Trap, un EA profesional de ruptura/reversión de Nivel Diario diseñado para la plataforma MT5. Este EA se centra en los puntos de precio más líquidos: Máximo de ayer y Mínimo de ayer.

Cuando el precio alcanza estos "campos de medusas", el AE ejecuta operaciones de compra de alta probabilidad basadas en una lógica de volumen codificada y una gestión de riesgos de "fórmula secreta".

Cómo funciona

La trampa de burbujas del Fondo de Bikini es una estrategia de compra diseñada para capturar el impulso alcista o las "trampas" en niveles psicológicos diarios clave.

  1. La Trampa del Máximode Squidward: Si el precio toca o cruza el Máximo de Ayer, el EA busca una entrada de Compra.

  2. La trampa del mínimo de Patrick: Si el precio toca o cruza el mínimo de ayer, el EA compra la caída.

  3. Hora de cierre: Al igual que el Crustáceo Crujiente, este AE sabe cuándo parar. Cuenta con un temporizador de salida diaria (por defecto 22:00) para bloquear los beneficios y evitar desagradables swaps nocturnos o gaps.

Características principales

  • La Fórmula Secreta (Gestión del Dinero): Elija entre un tamaño de lote fijo o un Porcentaje de Riesgo dinámico (por ejemplo, arriesgar el 1% del saldo por operación).

  • Lógica Patty-Flipping (Recorte de Volumen): Un código avanzado garantiza que el tamaño de los lotes esté siempre dentro de los límites del broker y de los requisitos de margen de la cuenta.

  • Gestión de turnos: Cierra automáticamente las operaciones rentables al final del día. Los viernes, borra todas las posiciones para mantener su fin de semana "aprobado por Gary" y libre de estrés.

  • Precisión codificada: Creado para MT5 utilizando la clase CTrade para una ejecución rapidísima y un deslizamiento mínimo.

Ajustes Técnicos

Parámetro Descripción
InpUseRiskPercent Alterna entre % de riesgo o tamaño fijo de espátula (lote).
InpRiskPercent Cuánto de su bóveda "Krabby Patty" arriesgar por operación.
InpSL / InpTP Stop Loss y Take Profit personalizables en puntos.
InpCloseHour A qué hora cierra el "Krabby Krab" el día.
InpMinExitPts Ganancia mínima requerida para activar la salida al final del día.

Configuración recomendada

  • Símbolos: Funciona mejor en pares de alta volatilidad como Gold/XAUUSD etc.

  • Marco temporal: Puede adjuntarse a cualquier marco temporal (extrae los niveles diarios automáticamente).

  • Tipo de cuenta: Cualquier cuenta, desde 500 $.

  • No Martingale, Fijar SL-TP

Deje de ser un "Goofy Goober" con su comercio manual. Descargue Bikini Bottom Bubble Trap hoy mismo y comience a operar como un profesional.


